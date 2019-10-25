 Заявка Украины на ПДЧ от 2008 остается в силе, - вице-премьер Кулеба. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Сегодня", комментируя последние заявления представителей "Европейской солидарности".
"Президент Порошенко в апреле, если я не ошибаюсь, подписал указ, в котором, в частности, определил, что Украина должна подать заявку на План действий по членству в НАТО именно в декабре 2019 года. Это такой немножко, честно вам скажу, чисто политический маневр, потому что как раз выборы были, и я сейчас объясню, почему.
Во-первых, Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Это было сделано в 2008 году. Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. Подавать вторую заявку сейчас, если первая остается в силе? В НАТО исходят из того, что заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Мы в правительстве Украины также понимаем, что эта заявка остается действующей. Поэтому новую подавать не нужно.
Ну, и второй момент, на который я хочу обратить внимание. Петр Алексеевич и коллеги, занимавшиеся этим вопросом предыдущие пять лет, сами заявку на ПДЧ так и не подали, понимая, во-первых, то, что я сказал, а, во-вторых, если бы они даже решили сделать такой красивый пиар-ход и в декабря 2019 года вновь подали заявку, то ответ был бы такой же, как и в 2008 году. ПДЧ мы не получили", - сказал Кулеба.
Вместе с тем он отметил, что в правительстве прекрасно понимают реальность и направляют свои силы не на то, чтобы создать какие-то дополнительные символические вещи, хотя они тоже важны, а на то, чтобы реальную интеграцию в НАТО запустить как полноценный механизм.
"Именно поэтому наша Годовая национальная программа по интеграции в НАТО на следующий 2020 будет максимально по содержанию и по форме близка к Плану действий относительно членства. То есть, мы будем де-факто имплементировать План действий по членству, пока юридически его не имея", - добавил Кулеба.
Про першу вже забули.
Нагадайте про себе ще раз.
Що ж ви недалекоглядні то такі...
Чи не хочете засмучувати росєйку ?
Ті двері треба виламати.
Вигризти туди вхід. Інакше доскони стоятимеш на колінцях перед рашкою.
Попередній президент це розумів, а теперішній все боїться та лінується, йому тільки свої чванство цікаве.
армію, яка дісталось нам у спадок після овоча, точно би в НАТО не взяли.
5 - 10 років реформації саме той термін, якого ми потребували.
і вже маємо отримати чіткі відповіді.
Ви вмієте мислити логічно ? Чи вам аби Петьку десь обвинуватити ?
А якщо знаєш, то дай посилання на методологію подання заявки на членство в НАТО.
то есть, процессуальные действия по ней закончены.
для рассмотрения вопроса нужна повторная заявка.
Інша справа, що ЗЕ на це нездатний.
А) тепер ми готові.
Б) самміт НАТО в грудні 2019
Чому б вашому ЗЕ не спробувати ?
Чи він боїться ?
І от етого нє спрятатся нє скриться, ліца новиє скажітє гдє напіться
Что? Может кто-то объяснить этот поток сознания?
Бо, як дипломат, він має знати, що в дипломатії не вживають слів з категоричною, чи мякою відмовою. Замість них по-японськи кажуть: "да, ми згодні, але зайдіть пізніше".
Отак от "пізніше" і сказали Україні в штаб-квартирі НАТО з заявкою на ПДЧ в 2008-му після того, як юдька за завданням ***** обїздила Брюссель і Антверпен, Мюнхен і Давос з дезавуацією свого підпису під заявкою на ПДЧ.
Саме тому слід подавати нову заявку на ПДЧ.
в целом , чем мы хуже пыни, тоже можем подмазать,
пыню , по сути , Янык конфетками ррикармливал, правда только демон хавал, Пыня отказался