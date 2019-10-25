 Заявка Украины на ПДЧ от 2008 остается в силе, - вице-премьер Кулеба. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Сегодня", комментируя последние заявления представителей "Европейской солидарности".

"Президент Порошенко в апреле, если я не ошибаюсь, подписал указ, в котором, в частности, определил, что Украина должна подать заявку на План действий по членству в НАТО именно в декабре 2019 года. Это такой немножко, честно вам скажу, чисто политический маневр, потому что как раз выборы были, и я сейчас объясню, почему.

Во-первых, Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Это было сделано в 2008 году. Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. Подавать вторую заявку сейчас, если первая остается в силе? В НАТО исходят из того, что заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Мы в правительстве Украины также понимаем, что эта заявка остается действующей. Поэтому новую подавать не нужно.

Ну, и второй момент, на который я хочу обратить внимание. Петр Алексеевич и коллеги, занимавшиеся этим вопросом предыдущие пять лет, сами заявку на ПДЧ так и не подали, понимая, во-первых, то, что я сказал, а, во-вторых, если бы они даже решили сделать такой красивый пиар-ход и в декабря 2019 года вновь подали заявку, то ответ был бы такой же, как и в 2008 году. ПДЧ мы не получили", - сказал Кулеба.

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Вместе с тем он отметил, что в правительстве прекрасно понимают реальность и направляют свои силы не на то, чтобы создать какие-то дополнительные символические вещи, хотя они тоже важны, а на то, чтобы реальную интеграцию в НАТО запустить как полноценный механизм.

"Именно поэтому наша Годовая национальная программа по интеграции в НАТО на следующий 2020 будет максимально по содержанию и по форме близка к Плану действий относительно членства. То есть, мы будем де-факто имплементировать План действий по членству, пока юридически его не имея", - добавил Кулеба.