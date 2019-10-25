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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6496) ПДЧ (51) членство в НАТО (334) Кулеба Дмитрий (193)

 Заявка Украины на ПДЧ от 2008 остается в силе, - вице-премьер Кулеба. ВИДЕО

Украине не нужно подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО, поскольку остается в силе заявка от 2008 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Сегодня", комментируя последние заявления представителей "Европейской солидарности".

"Президент Порошенко в апреле, если я не ошибаюсь, подписал указ, в котором, в частности, определил, что Украина должна подать заявку на План действий по членству в НАТО именно в декабре 2019 года. Это такой немножко, честно вам скажу, чисто политический маневр, потому что как раз выборы были, и я сейчас объясню, почему.

Во-первых, Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Это было сделано в 2008 году. Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. Подавать вторую заявку сейчас, если первая остается в силе? В НАТО исходят из того, что заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Мы в правительстве Украины также понимаем, что эта заявка остается действующей. Поэтому новую подавать не нужно.

Ну, и второй момент, на который я хочу обратить внимание. Петр Алексеевич и коллеги, занимавшиеся этим вопросом предыдущие пять лет, сами заявку на ПДЧ так и не подали, понимая, во-первых, то, что я сказал, а, во-вторых, если бы они даже решили сделать такой красивый пиар-ход и в декабря 2019 года вновь подали заявку, то ответ был бы такой же, как и в 2008 году. ПДЧ мы не получили", - сказал Кулеба.

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Вместе с тем он отметил, что в правительстве прекрасно понимают реальность и направляют свои силы не на то, чтобы создать какие-то дополнительные символические вещи, хотя они тоже важны, а на то, чтобы реальную интеграцию в НАТО запустить как полноценный механизм.

"Именно поэтому наша Годовая национальная программа по интеграции в НАТО на следующий 2020 будет максимально по содержанию и по форме близка к Плану действий относительно членства. То есть, мы будем де-факто имплементировать План действий по членству, пока юридически его не имея", - добавил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/v3155891
 
   
 Топ комментарии
 
Не мешайте Порошенко отвлекать людей от своего казнокрадства.
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Дубіна !
Ті двері треба виламати.
Вигризти туди вхід. Інакше доскони стоятимеш на колінцях перед рашкою.
Попередній президент це розумів, а теперішній все боїться та лінується, йому тільки свої чванство цікаве.
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в отлчие от Пети, слуги проходят полиграфы и иущут среди стебя порохоботов.
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Та подайте другу !
Про першу вже забули.
Нагадайте про себе ще раз.
Що ж ви недалекоглядні то такі...
Чи не хочете засмучувати росєйку ?
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Зачем биться лбом закрытую дечерь? Не все порохоботы как ты.
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Дубіна !
Ті двері треба виламати.
Вигризти туди вхід. Інакше доскони стоятимеш на колінцях перед рашкою.
Попередній президент це розумів, а теперішній все боїться та лінується, йому тільки свої чванство цікаве.
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А папередний сколько раз подавал заявки?
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Ви не знаєте відповіді на своє запитання ?
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Знаю, знаю....Значит Мародер понимал, что "надо ломиться в двери" и "подавать ще заявку", но этого не делал, от слова ни разу. То есть другими словами сабботировал процесс
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просто для всього є свій час.
армію, яка дісталось нам у спадок після овоча, точно би в НАТО не взяли.
5 - 10 років реформації саме той термін, якого ми потребували.
і вже маємо отримати чіткі відповіді.
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То есть полгода назад еще нихрена не было до конца готово, не на часи так сказать...А вот сейчас уже срачка началась и падлюка клован виноват, что сьогодни вже не подал новую заявку?
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Бо саммміт НАТО в грудні.
Ви вмієте мислити логічно ? Чи вам аби Петьку десь обвинуватити ?
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А предыдущий саммит був до морковкиного заговения? Тем более, что если саммит у грудни, то Свыне надо было чесаться с заявкой еще как минимум у лютому, потому что повестка дня саммита уже определена и вопрос ПДЧ в ней не стоит, так что если бы клован подал заявку даже вчера до волання сывочолой Ярославны, то асе равно было бы поздно. Ты, Ксюха, пытаешься вытащить свыню из калюжи за хвост, но у нее тут же увязает рыло
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Ти там багато знаєш..
А якщо знаєш, то дай посилання на методологію подання заявки на членство в НАТО.
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согласно порядку в цивилизованных странах заявка 2008 года получена, рассмотрена и отклонена.

то есть, процессуальные действия по ней закончены.

для рассмотрения вопроса нужна повторная заявка.
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Та ладно. Порохоботы еще пишут что заявки тогда не было. Теперь получается была но отклонена. Если так дальше пойдет то скоро узнаем что есть но не такая и т.д.
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Ну вы хоть логически мыслите: если не пускают то и не пустят вы хоть шею себе сломайте. И постоянно повторять одну и туже глупость, что кто то защитит не надоело? Пора уже самим защищаться пока шею не сломали.
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щоби щось стверджувати, потрібно спробувати.
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Слишком широко, можно более конкретно без общих фраз?
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Так от я конкретно і пропоную не обіцяти там десь щось, а СПРОБУВАТИ.
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Якщо Петька говорить, що все можливо,отже це можливо.
Інша справа, що ЗЕ на це нездатний.
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Ну и у него и была такая возможность, но не сделал. А теперь заявляет что это может сделать кто то другой. Вас не настораживает логика что сам не может, а даёт оценку другие должны суметь? Тем более его болтовня о политико дипломатическом пути ни чем не отличается той же болтовни Зеленского.
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С грудень 2008 по грудень бесконечности. Сколько у него было таких грудней? Не говорите глупостей эти бумажки ни как не защитят, пример будапештский меморандум. Защитит только оружие и в современном мире ядерное.
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Вони і справді в цю маячню вірять порохоботи???? НААТОО
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Для того. щоб пояснити вашу ненависть до демократії та західного Світу.
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Ну тогда обьясни почему твой любимый Петя не подал новую за 5 лет.
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Бо
А) тепер ми готові.
Б) самміт НАТО в грудні 2019
Чому б вашому ЗЕ не спробувати ?
Чи він боїться ?
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Це та заявка, про яку Тимошенко сказанула, що воно Україні не цікаво? А може треба поновити, чи так най буде? Заявка Украины на ПДЧ от 2008 остается в силе, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 40
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Тем более изменились условия, и ситуация застабилизировалась с 2014 года и в Конституцию изменения внесены, а это уже будет другая заявка, а не просто - а давай попробуем в НАТО...
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Не мешайте Порошенко отвлекать людей от своего казнокрадства.
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в отлчие от Пети, слуги проходят полиграфы и иущут среди стебя порохоботов.
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Ліца новиє над Кієвом кружатся, с тихім шорохом под поліграф ложатся
І от етого нє спрятатся нє скриться, ліца новиє скажітє гдє напіться Заявка Украины на ПДЧ от 2008 остается в силе, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9353
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Ніякі то не поліграфи, а чергове шоу від шоуменів.
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Так само як зэбубочка аналізи здавала масажисту 95-го кварталу в лабораторії свого спонсора? З датами із майбутнього і підписами липових співробітників. Бачили, знаємо. Заявка України на ПДЧ від 2008 року залишається в силі, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 6313
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Единственное, что украл Порошенко так это - мозги у 73%, но и тут Рябошапка в пролёте - у 73% их никогда не было.
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ПетрЛяксеис сказал новую стряпать!, та протухла!!!)))
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Тоесть заявка давно подана и остается на рассмотрении а все заявления Пети это голимый пиар.
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Юлька з Сєнєю подали заяву, але Рада не підтримала.


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Навколо Сєні риганали та камуняки. Навіть вирвали мікрофон щоб не оголосив голосування.
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У Порошенко агония, его дружбанов садят, скор до него доберуться. Поэтому шаприт дурными лозунгами.
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поки почнуть добиратися, то ваша фінансова піраміда від нової зеМММ впаде і вас не буде в Україні.
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ЗелеМоникиным лохам НАТО не нужно, они стремятся запихнуть Украину в таёжный союз *****.
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Заявка в силе, но никому не нужный Петя постоянно старается напомнить о себе, а для этого подойдет любая чепуха, мелочь или даже брехня.
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Наочна демонстрація того, що ******** каже одне, а робе зовсім інше. Якщо згадувати про заявку 2008 року, то необхідно згадати й те, що Йуля побігла до Брюселю і прокукурікала "Нам нє нада". Цим також "нєнада", тому будуть казати протилежне, а робити все, щоб в НАТО про нас забули.
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Кто нибуть ущипните Петю, пусть проснется и вспомонит что он не президент.
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якщо "слуги " хочуть доказати українському народу.що через Петра не дали ПДЧ,бо влада при ньому була корумпована,то зараз пройшовши"зе" поліграф ,рішення про ПДЧ мабуть приймуть в НАТО так само швидко.як ВР штампує свої рішення...?
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Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. (с)


Что? Может кто-то объяснить этот поток сознания?
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обычно так брешут перед быдломассами ораторы
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Потеряли наверно первую заяву. Я так в ЖКХ пишу, там всегда одной мало.
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Першу заяву не підтримала Рада і вийшов пшик.
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Кулеба брехун. Виходить, що і зебільний брехун.

Бо, як дипломат, він має знати, що в дипломатії не вживають слів з категоричною, чи мякою відмовою. Замість них по-японськи кажуть: "да, ми згодні, але зайдіть пізніше".
Отак от "пізніше" і сказали Україні в штаб-квартирі НАТО з заявкою на ПДЧ в 2008-му після того, як юдька за завданням ***** обїздила Брюссель і Антверпен, Мюнхен і Давос з дезавуацією свого підпису під заявкою на ПДЧ.
Саме тому слід подавати нову заявку на ПДЧ.
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ну уполномочить Порошенко, может у него выйдет договориться ?
в целом , чем мы хуже пыни, тоже можем подмазать,
пыню , по сути , Янык конфетками ррикармливал, правда только демон хавал, Пыня отказался
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