 "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении.

"Эта стратегия правильная и безальтернативная. Но она не изменит агрессивной природы северо-восточной соседки. Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. За пять лет мы сблизились как никогда. Про этот прогресс единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне. И когда да, сказал я им в ответ, то пришло время предоставить Украине План действий относительно членства", - подчеркнул Порошенко.

"Еще в 2008-м году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но зафиксировали его перспективу в финальной резолюции саммита. Одиннадцать лет назад нам говорили, что ПДЧ не ко времени. Потому что власть тогда не имела консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев-за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами за себя. Официальные представители НАТО постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты. Давайте скажем, что мы уже пришли. Хватит переминаться с ноги на ногу", - призвал глава партии.

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"Почему этот шаг нужно сделать именно сейчас? Потому что в декабре – саммит НАТО. "Европейская солидарность" сознательна, что там решения еще не будет. Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад... На неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще время, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но процесс следует начинать уже сейчас. Поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ – это в первую очередь обязанность украинского Президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс. Наша команда подготовила проект заявления Верховной рады Украины. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с Президентом и Премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде – и кто у власти и кто в оппозиции – поддержать наше предложение уже на следующей неделе. В этом вопросе мы должны быть единой украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизом. Как это станет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением в НАТО и Европейский Союз", - резюмировал Порошенко.