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 Политика Украины
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 "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Глава партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что "территориальную целостность страны мы восстановим политико-дипломатическим путем". Он напомнил, что "именно такую стратегию мы выработали еще четырнадцатого года".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении.

"Эта стратегия правильная и безальтернативная. Но она не изменит агрессивной природы северо-восточной соседки. Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. За пять лет мы сблизились как никогда. Про этот прогресс единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне. И когда да, сказал я им в ответ, то пришло время предоставить Украине План действий относительно членства", - подчеркнул Порошенко.

"Еще в 2008-м году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но зафиксировали его перспективу в финальной резолюции саммита. Одиннадцать лет назад нам говорили, что ПДЧ не ко времени. Потому что власть тогда не имела консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев-за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами за себя. Официальные представители НАТО постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты. Давайте скажем, что мы уже пришли. Хватит переминаться с ноги на ногу", - призвал глава партии.

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"Почему этот шаг нужно сделать именно сейчас? Потому что в декабре – саммит НАТО. "Европейская солидарность" сознательна, что там решения еще не будет. Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад... На неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще время, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но процесс следует начинать уже сейчас. Поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ – это в первую очередь обязанность украинского Президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс. Наша команда подготовила проект заявления Верховной рады Украины. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с Президентом и Премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде – и кто у власти и кто в оппозиции – поддержать наше предложение уже на следующей неделе. В этом вопросе мы должны быть единой украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизом. Как это станет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением в НАТО и Европейский Союз", - резюмировал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3155873
 
   
 Топ комментарии
 
Порох красава, видно же как вам, только от одного его слова подгорает "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6018
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А что раньше Свыне мешало это сделать?
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Ты обратил внимание на знак (с)?
Это ж я цитирую твою коронную фразу, подгорелец. "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8515
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Порох красава, видно же как вам, только от одного его слова подгорает "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6018
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Ты обратил внимание на знак (с)?
Это ж я цитирую твою коронную фразу, подгорелец. "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8515
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Правильно, я сейчас мало сижу тут, так что ты продолжай в том же духе, восхвалять Петра Алексеевича!!!
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Я не должен тебе рассказывть, чем я занимаюсь, ты для меня никто. Только одно могу сказать: у меня все хорошо, если ты переживаешь вдруг "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5110
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На этом митинге петю очень недвусмысленно послали!
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У Заліщучки така продажна морда, аж смішно дивитися!
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"красава"? Да еще и выделенный текст...Сыненосых **********,ну-ну..))
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От тебя любое оскорбление воспринимаю, как похвалу, камнеголовый Роман. "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 43
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выделенный текст, в отличии от капслока, не запрещен правилами форума. И да я использую его для того, что бы может мне какому-то зебилу все-таки удастся вправить его зеленый мозг "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1551
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Систематическое использование жирного шрифта не запрещено, но говорит о многом.
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Вот видишь, ты даже догадаться не можешь. "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1444
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а ну поведай мне? это же в стиле зебилов говорить загадками, я ведь задал конкретный вопрос "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9657
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Не нам, а вам..Не забыл облобызать портрет свыночолого?
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"Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9435Зебіли, то для вас, але бачу вже пізно, бо у більшості і не тільки каша в голові підгоріла
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тоже с бодуна,как и питюня?
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Немножко не точная картинка, не уговаривают, а пинками под зад гонят мирится и легализовать захваченное росияцами.
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Дядя Пьетя..ты дурак??? (С)... ну ведь лягушатники с бюргерами сказали нам еще в 2008 "нет"....
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А что раньше Свыне мешало это сделать?
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Кто это у нас тут вопгосом на вопгос отвечает?
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всяка манкуртська шваль, що обирає клованів, шо не ясно?
чому зебіли не знають відповідей на прості питання?
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То есть сыньоносому гетьману подать заяву на ПДЧ пять лет мешали зебилы, которые выбрали полгода назад клована? От гады такие!
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Петре Олексійовичу, це ви про що?
не збирається ця кодла манкуртів ні у яке НАТО
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Игорь Бигдан

Есть предложение законодательно запретить эмигрировать (явно или неявно) из страны тем, кто голосовал за Зеленского. Да, щас расскажут, что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе.
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.
"Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6776

Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции.
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"Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор" - п'ять років , вилизуючи нікчемного петю в жагучій гріховній пристрасті - ти вів інформаційну війну проти українського народу.. Тепер кожне твоє, твоїх колег по брехливому цеху та петіне слово - сприймається виключно як брехня..
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А ти 5 років працював що Клолмойський повернувся і разом з єврейським кодлом почав знов грабувати Україну, щоб повернулися риги, щоб Україна стала раком перед кацапами, щоб пролита кров виявилася пролитою марно.
Байдуже що ти думав і чи думав взагалі, результат твоєї бурхливої діяльності саме такий.
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Петя иди нахрен, вопрос то поднять можно но особого желания принимать Украину в НАТО на западе нет и заставить их это сделать нельзя.
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"Стукайте і відчинять вам двері,
Просііть і дано буде вам,
Шукайте і знайдете"
Це хто сказав? Ви вважаєте що ця порада не правильна?
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Для початку треба прочитати устав НАТО. Україні вже й так сказали що, раді будуть бачити, коли буде відповідати Уставу.
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звідки інфа така зо не бажають Україну бачити у НАТО, від кацапів та їх троліків??
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Все правильно, але для цього треба зачинити синагогу у ВР та у ОПі.
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По коментарях зразу видне, де яка гнида. "Нас" там нікто не ждет. Кому "ми" там нужни. Твоє какоє дело? Что раньше мешало?" Це коментарі кацапсько- сепарського бидла, яке прагне затягти Україну в пуйловський мордор
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Да потому что думать нужно, пока звучат выстрелы под Донецком нечего даже и мечтать о НАТО, там ведь прекрасно знают что вступление Украины означает автоматическое начало войны с Россией, а оно им надо.
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нууу..не автоматическое (Сбитие русского самолета Турцией и сглатывание русскими, думаю там и в Сирие русским от наты досталось), но им наше ввп и соответственно расходы на оборону нафиг не всралось+коррупция+рычание россии (газ лучше пахнет)...
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Таки вірно - кацапів та їхніх манкуртів ніхто не чекає там.
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Цензор, есть неписанные правила: Убийце, вору, лгуну мошеннику и лицемеру не подат руку, не садятся с ним за один стол, стараются его не замечать и о нём не вспоминать....
Неписанное поравило журналистики - НЕ ПИАРИТЬ НЕГОДЯЕВ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИМ ТРИБУНУ, НЕ БРАТЬ У НИХ ИНТЕРВЬЮ.
93% населения таковым (как минимум негативным персонажем) считают этого Мародера, Лгуна, и циника.
Зачем вы его пиарите? Ни один его пук (даже!) не проодит мимо вашего внимания.
У вас с ним Контракт? Можете показать какие суммы там "нарисованы"? Или это тайна? Тогда как же быть с моралью?
Скажите фантазирую?
Ок. А где тогда информация о Яценюке, Гройсмане, Парубие? Тоже ведь не последние люди?
Или они умерли? Тогда почему не поместите некролог?
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93% населення Рашки та Луганди з Донбабве?
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Уймись .. Если ты кого то считаешь мошенником и негодяем , то это не значит что так же должен считать и Цензор . Твоё зебильное мнение , это лишь ТВОЁ . И оно мало кого интересует .
Какое право ты имеешь указывать редакции Цензора , что им вкладывать на сайте , а что нет ?? Вы зебобики совсем уж , "берега попутали ". "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8870 .
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зеля - не Украина!
он шо угодно - тока не Украина....
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Так...Я нипонял, это что такое было то: "Глава партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что "территориальную целостность страны мы восстановим политико-дипломатическим путем". (с)???
---Так именно это же самое соевые идиоты вменяют Зеленскому, как самаую зрадную зраду и капитуляцию!
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зебіл, ти повний дебіл. Саме ницце брехло. Капітуляцію перед ****** називаєш "политико-дипломатическим путем" Бо насправді політико-дипломатичний шлях звільнення окупованих територій насправді є тиском на *****. Окуповані території, відповідно до стратегії Порошенка, мають бути звільненні через санкції, через тиск на агресора!
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Бла-бла-бла набір штампів, а шо ж Поця сам не отримав ПДЧ? Доки не звільнимо Донбас та Крим, нам ПДЧ не буде. Доки не піднімимо економіку хочаби до рівня Болгарії чи Румунії нам ПДЧ не буде. Доки не зведемо корупцію до рівня європейських країн- ПДЧ не буде. Доки не вичистимо силові органи від кацапської агентури нам ПДЧ не буде. Це вже давно пояснили але Поця продовжує робити гарну морду при хріновій карті для внутрішнього користувача.
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в том и беда нынешней зеленой власти, шо они не хотят слушать умудренного годами и опытом нашего черчилля -главу международной антепутенской коалиции, а пытаются шалить шаблонными репризами квартала-95
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" "Европейская солидарность" сознательна! Источник: https://censor.net.ua/n3155873 ???
От який смисл україномовні оригінали перекладати на ворожу (причому гугл-транслейтом), викладати ці переклади на сайті, і лише потім - оригінали?? Щоб отак позоритись?

Тому що в оригіналі так: "«Європейська Cолідарність» свідома", що по російськи означає "осознавать".
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Ось і побачимо бажає зк майдану чи ні??
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Сої вже час подумати про майдан бо, весною почнемо картоплю саджати, а потім депутати ПЄСа поїдуть літом на Мальдиви. а там прийде час копати картоплю і все, рік буде втрачено.
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Та ви вже й Майдан обіцяли, і долар по сто... Соя теж якось хріново вангує.
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Пішли по шляху Яника - набрати ОВДЗ під божевільні відсотки для підтримання курсу.
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савсем скора и до зели веревки спають,
всего та штук за 30 ,
ой горила хата палала...
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Как полезно обицялкину было получить пинка под жопу, чтобы понять очевидное.
Сам то чего этого не сделал, когда была возможность?
И Зе получит под зад, если будет продолжать дело Мародера - платить пенсии террористам, запрещать отвечать на обстрелы, разминировать и строить мосты, чтобы им удобнее было.
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"Питання ПДЧ ми не знімаємо з порядку денного. Ми говоримо про те, що пріоритетом України залишається майбутнє членство в Альянсі та в ЄС. Ми звернемося по нього, коли будемо готові почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова це зробити", - сказав Пристайко.
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Запам"ятайте всі і кожен окремо: Донбас ми не повернемо ще років з 30. Або ж до того, як Росія знову гепнеться на "чотири кості" і дорозпадеться нах. Те ж саме і з Кримом
І наступне питання: А чи потрібен нам той геть роззорений, пограбований "козачками" Донбас, з порізаними заводами, залитими водою і не залитими але збитковими шахтами, вкрай збоченим злобою, ненавистю і тупизною наполовину кримінальне населення?
Куди вони нас заведуть і як це відіб"ється на внутрішній обстановці, коли разом з нормальними людьми (є там і такі) через лінію розмежування в центр України хлине російська терористично-диверсійна агентура?
Я вже такого одного бачив в центральній Україні: за сусіднім столом сидів "домбасник" з придбаною "нашвидкоруч" місцевою дружиною. Я, коли дізнався звідкілля ВОНО, хотів йому поспівчувати і запросив за стіл. Ця мерзота, виявилась ватником! В в кінці поліз в бійку, попри те, що він мені був "на один зуб". Його "дружина" потім буквально винесла під пахвою...,
Мораль проста: Забудьте НАХ про цей моральо-цивілізаційний "чорнобиль" і давайте зосередимося виключно на рефомах. А коли половина бивць на Домбасі здохне а друга половина виїде в ПаРАШстан - от тоді і поговоримо....
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