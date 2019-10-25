 Полиция задержала преступника, напавшего на запорожскую активистку Анжелику Белову. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.
Он отметил, что правоохранители сразу же внесли сведения к ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины - покушение на убийство.
"Благодаря быстрой и сложенной работе Коммунарского отдела полиции, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего. Сейчас лицо нашли и задержали, завтра (25.10. 2019 г. - Ред.) будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкцией статьи 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Мазурик также сообщил, что по предварительным данным нападающий недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.
"Хочу поблагодарить полицейским за качественную и своевременную работу! Молодцы", - добавил он.
О подробностях задержания рассказали в полиции.
Напомним, вчера неизвестный напал на известную запорожскую активистку Анжелику Белову – руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", жену лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.
Преступник после долгого преследования напал на активистку в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.
Це, порохобот, залежить від "Закону про декомунізацію". Скажи бригадиру, щоб направив тебе на курси підвищення кваліфікації.
Заробітчанин тут ти, я заробітчанином бути ніяк не можу.
А про VPN ти чув що-небудь чи тебе бригадир реєструє не проксі-сервері?
Олигархи все социальные программы похерили. Короче феодальные отношения.
Сказать про президента Украины что-то не негативном ключе - это ж "измена"!
походу, приняли первого попавшегося-ближайшего экс-ЗэКа, и повесят на него это убийство! сознается еще и во всех кражах на районе... по(ми)лиция у нас супер
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заржалі
А тобі треба працювати відповідно з умовами договору.