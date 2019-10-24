 Под офисом президента митинговали за введение "праволиберального рынка земли". ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий

В сообщении отмечается: "Мы хотим нормальный рынок земли. Нормальный! А не вот то все, что вы косо-криво на коленке за ширмой пытаетесь написать. Рынок земли - это единственная возможность привести в Украину большие инвестиции и сделать экономическое чудо, которым в свое время стала Польша.

Это более 80 млрд. долларов потенциала (по самым скромным оценке) только прямых инвестиций. Это дороги, свет и инфраструктура сел, это огромный толчок к развитию экономики, это возможность вложить деньги для нас с вами. И мы заставим Зеленского сделать это, как бы он не дорожил своим рейтингом".