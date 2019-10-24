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 Общество
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Все про:земля (1548) рынок (416) Богачук Олег (919) Демократична сокира (1)

 Под офисом президента митинговали за введение "праволиберального рынка земли". ВИДЕО

Вечером 24 октября под офисом президента сторонники партии "Демократична сокира" митинговали за введение "праволиберального рынка земли".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий

В сообщении отмечается: "Мы хотим нормальный рынок земли. Нормальный! А не вот то  все, что вы косо-криво на коленке за ширмой пытаетесь написать. Рынок земли - это единственная возможность привести в Украину большие инвестиции и сделать экономическое чудо, которым в свое время стала Польша.

Это более 80 млрд. долларов потенциала (по самым скромным оценке) только прямых инвестиций. Это дороги, свет и инфраструктура сел, это огромный толчок к развитию экономики, это возможность вложить деньги для нас с вами. И мы заставим Зеленского сделать это, как бы он не дорожил своим рейтингом".

Источник: https://censor.net.ua/v3155810
 
   
 Топ комментарии
 
Громадськість мусить висловити свою позицію? Вона її вже висловила, коли сліпо повірила малоосвіченому тупому блазню і таким же "слугам", давши їм всю повноту влади і спаливши всі запобіжники. Співчуваю лише тим, хто за цю зелену плісінь не голосував.
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Сначала почитай закон, который только пишут, потом возмущайся.
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Громадськість мусить висловити свою позицію? Вона її вже висловила, коли сліпо повірила малоосвіченому тупому блазню і таким же "слугам", давши їм всю повноту влади і спаливши всі запобіжники. Співчуваю лише тим, хто за цю зелену плісінь не голосував.
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И снова эксперименты на страну. А в отдельном регионе продать землю и посмотреть сколько дорог проложит инвестор .
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И мы заставим Зеленского сделать это, как бы он не дорожил своим рейтингом". Источник: https://censor.net.ua/v3155810
Это що за черти .
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А в Польше распродавали землю? И кому?
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"Мы хотим нормальный рынок земли. Нормальный! А не вот то все, что вы косо-криво на коленке за ширмой пытаетесь написать"

Именно это пытаются написать.
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Тільки закінчений ідіот , або відвертий ворог України може варнякати про ринок землі при наших Законах і системі продажних судів . Земля має бути лише державною , як в дурних ізраїльтян , тупих канадців і жирних голландців . Це від 90 до 100 відсотків . Ці країни є світовими лідерами по виробництву с/г продукції . Держзембанк має викупити всю землю через облігації . В 100% випадків грошей за продані паї на все життя не вистачить . А мафія !!!
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Тільки закінчений ідіот обсуждет то, чего еще нет.
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Демократична сокира, Сокира Перуна, Гончарук...Уж не нынешней властью организован митинг? Рынок земли при сегодняшней власти - это конец Украины. И не просто как страны, а и как народа. Стоит задуматься над собственной конкурентноспособностью относительно олигархов и покупателей из-за рубежа, где денег больше и они намного дешевле. Фермеров раздавят как червей. Для Коломойского и остальных выродков - это божья роса. Для страны - это хаос и беда.
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Сначала почитай закон, который только пишут, потом возмущайся.
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Законы читать может быть поздно. Коломойский тебе такой закон напишет, что скучно не будет. Ты говорил про Польшу, которая продавала землю в том числе и иностранцам. Только забыл сказать про отсутствие коломойских и иже с ним в ихнем парламенте. А это важный, даже критично важный фактор, который может изменить ситуацию в сторону роста или в сторону войны всех против всех. Или ты думаешь, что у него других забот нет, кроме как тебя осчастливить? У него одна забота - набить свой карман до предела возможного. И он будет использовать все средства для этого.
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тебе порохоботу сто раз уже говорили, что этот закон будут публично ОБСУЖДАТЬ!
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Вид этого жалкого зрелища не оставляет сомнений,что эта тусовка под потрантом нашего
дебила.
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Напоминет формулу Штанмайера. Закона о Земле еще нет, а есть уже несогласные.
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Та ні , воно працює на путєнській фермі , в мєдвєдєвських "научних ротах". Про таке народне прислів'я говорить : "Не чіпай гівно смердіти не буде ."
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із оціє всієї ****..ти яка там мітингувала - в кого з них є пай?
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Ну, курды живут и припевают (с отрезанными головами) без собственной территорией , а мы что хуже? Другой вопрос , что навести порядок надо с использованием земли и правильную аренду ввести!
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