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Все про:Арахамия (95) полиграф (56)

 Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

Полиграфологи нескольких государственных правоохранительных ведомств готовы протестировать членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины, у них отличный отдел полиграфологов, в Министерстве обороны есть большой отдел полиграфологов, в НАБУ, практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить", - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина.

Видео Громадське

Он отметил, что хотел бы, чтобы Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался и сам решил, какова будет логистика дальнейших действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рано или поздно полиграфом уже не отделаешься и "Слуге народа" нужны будут кадровые решения, - Яременко

Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы.

Арахамия в четверг проходит тест на полиграфе в Киеве.

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

Также читайте: Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".

Источник: https://censor.net.ua/v3155779
 
 
 Топ комментарии
 
"Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы." - ждем новых наградных знаков "кавалер полиграфа 1.2.3 степеней" и полных кавалеров.
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Пусть проверят на полиграфе того, кто этих проверял. Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 231
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Это нужно делать каждый день, после каждого голосвания.
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Пусть проверят на полиграфе того, кто этих проверял.
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А шо ему приходить? Про него и так всем известно.
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Это уже все похоже на цирк, как собственно все что связано с Зекомандой, начиная с анализов...
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Это нужно делать каждый день, после каждого голосвания.
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Потому шо набрали с улицы кого попало ?!
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Потому шо не всех казнокрадов-порохоботов вычистили.
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Так причём тут кондитер ?
Разве Тоха Яценко не продёрся уже при ЗЕ президенте в Раду ?!

Ну да , конечно выбить на округе Игоря Луценко было важнее , чем Яценко .

Но нужно было ставить нормальных конкурентов , а не собачих парикмахеров ... На других участках с другими конкурентами может и макака переиграла бы любого имея марку СН , но ...
Но Яценко как Портнов - очень опасный враг Украины . Бо у них профильные ученые степени по экономике и праву соотвественно .
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"Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы." - ждем новых наградных знаков "кавалер полиграфа 1.2.3 степеней" и полных кавалеров.
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- Добрый день, я - граф!
- Ха, а я - полиГРАФ!
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- Здравствуйте, я - Сергей!
- Добрый день, сэр... Гей?...
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ааа...старый анекдот вылез)))
***
"запор" бьет 600-й (ну классика короче)
братки за шкуру вытаскивают перепуганного очкарика...
- ну ты попал.. .ты хто ваще такое?
- я-ааа.. ка-карты составляю...
- катала чё ли? брателла?
- не-не...Боже упаси....я простой картограф
- хто-о-о? картоГРАФ ? т.е я как бы говно рядом с тобой))))
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- Здравствуйте, я мастер педикюра.
- Юра, меня не интересуют твои сексуальные предпочтения. Сделай что-то с моими ногтями.
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кого там перевірять, цих юних і зелених? вони ще щенята проти матьорих псів
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Надо чтоб их патологоанатомы проверили.
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Если бы проверили Петю на враньё,то сломался бы полиграф
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Если полиграфолог оканчивал курсы в Трусковце, тогда - да.
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А где полиграфолог от театра юного зрителя? Куда пропал? Они отстают в конкурентной борьбе за депутатскую благосклонность. Если депутат не прошел полиграф от ТЮЗ, то какой же он к шутам собачьим депутат?
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Дуромером-1 их надо проверять , и тех , кто за них голосовал .
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Возьму дешевле, у меня тоже полиграф есть Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8977.............................................. Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3708
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только написала в предыдущей новости , что полиграф уже будет в официальном расследовании - и на тебе , уже ... А Дубинский проскочил потому что наверняка он и не брал денег ( в этом случае) - он их скорее всего раздавал ...
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я открою Вам секрет, из 11 никто не брал денег. Им только пообещали
Поэтому когда на полиграфе им будут задавать вопрос _ абрали ли деньги, и они ответят- нет, то это будет истинная правда
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ФАКТЫ7орг -Уколов высказал сомнение правдивости тестирования Дубинского- пример фотки испытуемого на полиграфе- нестары на голове и на грудной клетке- у Дубинского снимали только с пальчиков ... АНАЛИЗЫ ТИПА предвыборного ЗЕ продолжают втюхивать
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Почався новий сезон серіалу для зебілів.
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Представление для лохов. Полиграфы такой же настраиваемый аппарат, как и все технические устройства. Чувствительность может как обостряться, так и притупляться. Давление будет скакать от 120 до 300, а от будет показывать норм.
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идиоты, что даст та проверка? Лучше проверьте того кт о списки составлял - зеленого например
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Лейтенант Баканов будет проверять слуг народа )))
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На всех углах балаболили .У нас искусственный интеллект будет отслеживать НД.Отслеживайте. Примите закон. Иначе будет лебедь, рак и щука. Словесной шелухой отвлекают народ от подорожаний,уменьшения покупательной способности украинцев и окончательного обнищания немощных стариков.
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...практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить
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Есть тут одна бабуля, без сертификата ЦРУ, но также оч хочет проверить их всех. Насквозь видит - кто что жрал и с кем переспал! И даже по какому адресу Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4457
Но съём информации в такой способ не предусмотрен - жаль))
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А ФБР привлечь слабо?
А в этих конторах у Халдеев урода свои люди, как им поверить?
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Не получилось турбонуть с полиграфом , пока органы не вдуплились...
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Дубинскому подключили систему снятия кардиограммы
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ЦРУ!?
"...
Не все так просто, когда дело доходит до считывания эмоций человека, особенно в разных культурах. Несмотря на универсальность базовых эмоций и психологических реакций, а также схожее строение мышц лица и нервной архитектуры, ответственных за их выражение, человек, как правило, точнее оценивает мимику людей своей культуры. Это можно объяснить спецификой невербальной коммуникации в разных культурах. Эти культурные "акценты" формируются под влиянием природы (биологии), с одной стороны, и воспитания (культурного контекста), с другой. Они же влияют на наше восприятие и интерпретацию эмоций.

Итак, как культура влияет на восприятие эмоций?

Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7754Одна из психологических особенностей заключается в восприятии интенсивности эмоций. Например, американцы, как было доказано, выражают счастье, печаль и удивление сильнее и ярче в сравнении с японцами.

..."
https://vadimkurkin.com/blog/biblioteka-psikhologii/vospriyatie-emotsiy-v-raznykh-kulturakh/
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Я токо "за"! Всех вас нада проверить на полиграфе, то есть всю ВР: самих депутатов, их помощников, всю прислугу ВР, всех халдеев и прочую мелкую шлаюбонь в плоть до уборщиц.
Бо всякая коррупционная нечисть и кацапские спец службы уже ноги вывалили на столах ВР и даже попил на пол стряхивают...
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