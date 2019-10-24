 Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

"Нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины, у них отличный отдел полиграфологов, в Министерстве обороны есть большой отдел полиграфологов, в НАБУ, практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить", - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина.
Видео Громадське
Он отметил, что хотел бы, чтобы Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался и сам решил, какова будет логистика дальнейших действий.
Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы.
Арахамия в четверг проходит тест на полиграфе в Киеве.
Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.
Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.
24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".
24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".
Разве Тоха Яценко не продёрся уже при ЗЕ президенте в Раду ?!
Ну да , конечно выбить на округе Игоря Луценко было важнее , чем Яценко .
Но нужно было ставить нормальных конкурентов , а не собачих парикмахеров ... На других участках с другими конкурентами может и макака переиграла бы любого имея марку СН , но ...
Но Яценко как Портнов - очень опасный враг Украины . Бо у них профильные ученые степени по экономике и праву соотвественно .
- Ха, а я - полиГРАФ!
- Добрый день, сэр... Гей?...
***
"запор" бьет 600-й (ну классика короче)
братки за шкуру вытаскивают перепуганного очкарика...
- ну ты попал.. .ты хто ваще такое?
- я-ааа.. ка-карты составляю...
- катала чё ли? брателла?
- не-не...Боже упаси....я простой картограф
- хто-о-о? картоГРАФ ? т.е я как бы говно рядом с тобой))))
- Юра, меня не интересуют твои сексуальные предпочтения. Сделай что-то с моими ногтями.
Поэтому когда на полиграфе им будут задавать вопрос _ абрали ли деньги, и они ответят- нет, то это будет истинная правда
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Есть тут одна бабуля, без сертификата ЦРУ, но также оч хочет проверить их всех. Насквозь видит - кто что жрал и с кем переспал! И даже по какому адресу
Но съём информации в такой способ не предусмотрен - жаль))
Карикатура сайта antipoligraph.org
https://psyfactor.org/02-07-2003.htm
А в этих конторах у Халдеев урода свои люди, как им поверить?
"...
Не все так просто, когда дело доходит до считывания эмоций человека, особенно в разных культурах. Несмотря на универсальность базовых эмоций и психологических реакций, а также схожее строение мышц лица и нервной архитектуры, ответственных за их выражение, человек, как правило, точнее оценивает мимику людей своей культуры. Это можно объяснить спецификой невербальной коммуникации в разных культурах. Эти культурные "акценты" формируются под влиянием природы (биологии), с одной стороны, и воспитания (культурного контекста), с другой. Они же влияют на наше восприятие и интерпретацию эмоций.
Итак, как культура влияет на восприятие эмоций?
Одна из психологических особенностей заключается в восприятии интенсивности эмоций. Например, американцы, как было доказано, выражают счастье, печаль и удивление сильнее и ярче в сравнении с японцами.
..."
https://vadimkurkin.com/blog/biblioteka-psikhologii/vospriyatie-emotsiy-v-raznykh-kulturakh/
Бо всякая коррупционная нечисть и кацапские спец службы уже ноги вывалили на столах ВР и даже попил на пол стряхивают...