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Все про:МВД (7970) водительские права (94) Гончаров (1)

 Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров. ВИДЕО

Водители с правами старого образца, например, советского, не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение.

Об этом на брифинге рассказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Видео 5 канал

По его словам, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение. Для этого, в свою очередь, в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.

"Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины", - отметил Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук

Он также добавил, что у патрульной полиции, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения, будут специальные девайсы.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время заработает мобильное приложение "Дія", с помощью которого водители смогут предъявлять электронные права вместо физических. Также в приложении будет храниться техпаспорт на авто.

Источник: https://censor.net.ua/v3155742
 
 
 Топ комментарии
 
Генераторы вы штопаные!!!
Вы лутше бы следили кому и как вы эти права выдаете!!!!
АЛЕНЕЙ на дорогах шо п..ц!!!
За знание знаков вообще молчу...они даже поворотниками не умеют пользоватся

Пока до работы доедешь...нервы в гавно!)))
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Так а шо гончарук себе уже хоть диплом о высшем образовании сгенерировал,или можно и с ПТУшным быть премьером?
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Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 6681 Мои "права" старого образца бессрочные...и прицеп я по ним могу таскать какой угодно....и мне "права" в смартфоне и нах не нужны....меня никак не напрягает иметь эти "права" и техпаспорт в портмоне..

И менять их на новые...которые имеют ограниченный срок действия ....да еще и дополнительные графы можно или нельзя с прицепом...я не собираюсь...
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Наоборот! Савецкие права сейчас это ништяк! Ментовня не сможет их пробить по своей базе
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Точно, а за бугром на такий ніщтяк дивляться як на ідіота!
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Срок действия прав сейчас 2+30 лет. И в 50 ты пойдешь пересдавать на новые права.

А у совковых - до твоей физической смерти.
Так что смотри как на идиота и завидуй молча.
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- Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка©
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Може зебилам и сойдет, но по сылке какой-то *** чушь писал.
Прочитал про совковые (имею такие - красная книжечка с гербом СССР) то могу сразу разочаровать автора - текс в правах на русском и продублирован на испанском. И я на них без каких либо проблем пол европы отъездил. И полицеи вопросов особо не задавали.Так что бред, а не статья.
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Точно! Як це я забув! В савєйскам саюзіке ж гишпанська мова нарівні з російською застосовувалась! Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 7749 А ти часом, вася, не з кадебє? Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 7749
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Не, хотя в 89 меня и пытались после СА завербовать идти учится в Дзержинку.
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Так а шо гончарук себе уже хоть диплом о высшем образовании сгенерировал,или можно и с ПТУшным быть премьером?
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Как двоечник из Винницы, который заочно закончил киевскую бурсу, он же любимец тещи потужный реформатор Гойсман
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тогда за что вы голосили Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров - Цензор.НЕТ 7332? Сменили барыг на проходимцев Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров - Цензор.НЕТ 6449
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Генераторы вы штопаные!!!
Вы лутше бы следили кому и как вы эти права выдаете!!!!
АЛЕНЕЙ на дорогах шо п..ц!!!
За знание знаков вообще молчу...они даже поворотниками не умеют пользоватся

Пока до работы доедешь...нервы в гавно!)))
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Потерпіть трохи. Невдовзі авто обладнають автопілотами
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не обязательно. Платоныч дело говорит. Езда становится неинтересной. Спереди олень по мобиле трет, сзади нагоняет, стремится в жопу впиться. А сегодня один даже фарами помигал на Героев труда, шобы дорогу ему в городе уступил...ну не дебил ли? Я езжу без нарушений, скорость до 60-ти, и нахожу в этом особый шик. Это ж как красиво, когда мощное авто едет, соблюдая. Но тут же какая-нибудь прокладка на гетц или оппель или, простисспади, ваз жигулевский стремится доказать, шо тоже на машине... разумеется, я уважаю их последний шанс, ДДД и прочая, прочая, прочая... Платоныч прав, увы...
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по вашему маршруту видимо много тех кто там первый раз ездит.
знаки за деревьями, полустертая разметка и реклама везде часто сильно мешают с первого раза вникнуть )
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У моїх правах і техпаспорті сіла батарейка! Як там в "Майстер і Маргарита", рукописи не горять? А от з електрикою не все так гладко! Світло вимкнуть, срану накладну виписати ні хто не вміє вже, та й ні на чому, бланків немає!
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Так вот в чем фишка. Денег хочут Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 3479. Теперь ждите новых номерных знаков - проверенный способ зарабатывания бабла
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В моем доме есть уникальный дед... ему уже под 80!!!))))
Утром падло в 5-00 заведет свою Славуту...и греет с пол часа...а потом расказивает шо мол часом у него провалы в памьяти бывают...не помнит куда ездил!)))))
У него права образца СССР...Если еще не Царской России)))))
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При этом мед осмотр это чудо проходило наверное еще при Совке)))))
Не доведи Господь такого встретить на дороге...
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Так шо возрасной цензор как не крути нужен...
Либо мед осмотр для таких пациентов хотябы раз в 2 года
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А ты не подумал, что сам со временем станешь таким-же, никому не упирающимся в своем дворе, дедом на ведре с гайками? И в полтишек потопаешь на пересдачу своих прав "в смартофоне", проклиная всех тех дебилов, что придумали водил с 30 летним стажем уравнять с желторотыми сосунками, путающими педали газа и тормоза. И только потому, что ты такому-же желторотому соседу мешаешь своим ведром с гайками лишние 5 минут поспать.
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Какой посыл твоего поста?
Что ты этих хотел сказать?
С возрастом люди имеют свойства косячить больше...
Раз в 2 года пошел в поликлинику ...прошел комиссию.
И КРУПИ БАРАНЧЕЛУ ДАЛЬШЕ!!!
ХОТЬ ДО 110!!!
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Хоча б зір і серце перевірити, за психічний стан я вже навіть не кажу. В нас по Харкову такі пенси катаються по правилам ПДД ще до 61-го року випуску. Це просто жах який то!
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Костя, прошлым летом мне довелось побывать в Тиране. Шо тебе скажу...манеры харьковских прокладок и албанских абсолютно одинаковы. Стартануть на красно-желтый, пересечь сплошную, объехать стоящих на светофоре и выехать первым, всунув полтела в перекресток... ну 1 в 1...да, и мобила...мобила обязательно...
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Без мобіли ніяк! Радіокерований безпілотник. Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 7349
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Мои "права" старого образца бессрочные...и прицеп я по ним могу таскать какой угодно....и мне "права" в смартфоне и нах не нужны....меня никак не напрягает иметь эти "права" и техпаспорт в портмоне..

И менять их на новые...которые имеют ограниченный срок действия ....да еще и дополнительные графы можно или нельзя с прицепом...я не собираюсь...
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У меня тоже старого укр.образца без срока давности)))
Но скоро наши рехфарматоры и за нас возьмутся))) им нужно заносить ИВ много ШЕКЕЛЕЙ...а где ж их взять?
Чай не свои ложить!?))))
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у меня еще с 84 года...даже на эсперанто название написано PERMIS DE CONDUIRE )))
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Да да да... Тут в одного кілька постів вище іспанською, в тебе якесь есперанто. Бєспалєвность серед комсостава лахти просто зашкалює! Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 1660
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А нафига мне электронное водительское удостоверение???? Мне что гемороя по жизни не хватает???
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Так усё в смартфонє! Пока батарейка працює і інтернет проплачений! Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 2100
Як там в сумнозвісних "сватах": "Грошей нема лише банківська карточка? Ну той їж свою карточку." Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 5266
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представляешь? Не смотрел... О чем с порохоботом тереть. Даже Скотов не смотрел...
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"Он также добавил, что у патрульной полиции, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения, будут специальные девайсы."
Источник: https://censor.net.ua/v3155742

Теперь смысл нововведения становится понятным
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