 Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров. ВИДЕО

Об этом на брифинге рассказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
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По его словам, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение. Для этого, в свою очередь, в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.
"Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины", - отметил Гончаров.
Он также добавил, что у патрульной полиции, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения, будут специальные девайсы.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время заработает мобильное приложение "Дія", с помощью которого водители смогут предъявлять электронные права вместо физических. Также в приложении будет храниться техпаспорт на авто.
А у совковых - до твоей физической смерти.
Так что смотри как на идиота и завидуй молча.
https://auto.24tv.ua/yaki_vodiiski_prava_ne_potribno_miniaty_v_2018_rotsi_n6889
Прочитал про совковые (имею такие - красная книжечка с гербом СССР) то могу сразу разочаровать автора - текс в правах на русском и продублирован на испанском. И я на них без каких либо проблем пол европы отъездил. И полицеи вопросов особо не задавали.Так что бред, а не статья.
Вы лутше бы следили кому и как вы эти права выдаете!!!!
АЛЕНЕЙ на дорогах шо п..ц!!!
За знание знаков вообще молчу...они даже поворотниками не умеют пользоватся
Пока до работы доедешь...нервы в гавно!)))
знаки за деревьями, полустертая разметка и реклама везде часто сильно мешают с первого раза вникнуть )
Утром падло в 5-00 заведет свою Славуту...и греет с пол часа...а потом расказивает шо мол часом у него провалы в памьяти бывают...не помнит куда ездил!)))))
У него права образца СССР...Если еще не Царской России)))))
Не доведи Господь такого встретить на дороге...
Либо мед осмотр для таких пациентов хотябы раз в 2 года
Что ты этих хотел сказать?
С возрастом люди имеют свойства косячить больше...
Раз в 2 года пошел в поликлинику ...прошел комиссию.
И КРУПИ БАРАНЧЕЛУ ДАЛЬШЕ!!!
ХОТЬ ДО 110!!!
И менять их на новые...которые имеют ограниченный срок действия ....да еще и дополнительные графы можно или нельзя с прицепом...я не собираюсь...
Но скоро наши рехфарматоры и за нас возьмутся))) им нужно заносить ИВ много ШЕКЕЛЕЙ...а где ж их взять?
Чай не свои ложить!?))))
Як там в сумнозвісних "сватах": "Грошей нема лише банківська карточка? Ну той їж свою карточку."
Источник: https://censor.net.ua/v3155742
Теперь смысл нововведения становится понятным