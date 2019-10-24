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 Наемники РФ с начала суток атаковали украинских бойцов под Марьинкой и Талаковкой: потерь нет. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 24 октября, российско-оккупационные войска трижды совершили вооруженные провокации. Ночью враг дважды вел огонь по защитникам Марьинки, применяя от микрорайона Трудовской оккупированного Донецка ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - рассказал представитель.

По словам Гуцуляка, после 05:30 утра оккупанты совершили обстрел защитников Талаковки со стороны населенного пункта Пикузы. Противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Минобороны также сообщили, что с начала текущих суток потерь среди украинских военных в результате вражеского огня нет. Объединенные силы вели адекватные оборонительные действия, подавляя вражескую активность из стрелкового вооружения.

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Источник: https://censor.net.ua/v3155718
 
 
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війна.наркотики і проституція---найбіль прибутковий бізнес
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То кацапи не хочуть просто перестати стріляти?
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