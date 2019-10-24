 Наемники РФ с начала суток атаковали украинских бойцов под Марьинкой и Талаковкой: потерь нет. ВИДЕО

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, 24 октября, российско-оккупационные войска трижды совершили вооруженные провокации. Ночью враг дважды вел огонь по защитникам Марьинки, применяя от микрорайона Трудовской оккупированного Донецка ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - рассказал представитель.
По словам Гуцуляка, после 05:30 утра оккупанты совершили обстрел защитников Талаковки со стороны населенного пункта Пикузы. Противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Минобороны также сообщили, что с начала текущих суток потерь среди украинских военных в результате вражеского огня нет. Объединенные силы вели адекватные оборонительные действия, подавляя вражескую активность из стрелкового вооружения.