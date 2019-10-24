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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9418) увольнение (1738) Горбатюк (387)

 "Два президента, один премьер, 11 министров, глава СНБО и его зам, главы ГПУ и СБУ", - Горбатюк рассказал, кому его департамент успел предъявить подозрения. ВИДЕО

Глава департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, которого уволили в связи с реорганизацией, рассказал о результатах работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Горбатюк напомнил, что сотрудники департамета спецрасследований занимались "майдановскими" делами и преступлениями бывших высокопоставленных чиновников.

"В общем, мы в "майдановских" делах сообщили о подозрениях 440 лицам, в суде - 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров... По преступлениям чиновников: мы сообщили о подозрении 156 лицам, в суде 87 обвинительных актов. Если не сухими цифрами, то нашим подразделение сообщено о подозрении двоим президентам, премьер-министру, 11 министрам, главе СНБО и его заместителю, генеральному прокурору, главе СБУ...", - сказал Горбатюк.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/v3155694
 
   
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Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
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Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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А причем тут Горбатюк? Чи ты так, про себя.
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зебилам не понять, вы все там то "про себя, то под себя"
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"...57 приговоров....". Огласите весь список пожалуйста.
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А шо там оглашать? Всякая мелочь типа провiдний спецiалiст районного управления в делах малообеспеченных.
Чи вы думаете, шо дело уровня Грымчака они б не пропиарили? Сомневаюсь...
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Порох тогда еще не был президентом. Не трогайте Ющенко и Кучму. Ведь не кому будет подписовать формулу штангенциркуля
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По чиновникам не очень понятно, актов до Х.... , а приговоров ноль.
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приговоры выносит суд, а не прокуроры, зебилы))
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Если суд не выносит, значит доказательной базы нет. Только не говори о судьях, это ДЕТИЩЕ Пэтрухы.
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