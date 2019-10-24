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 Политика Украины
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 Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк не брала взятку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявила полиграфолог, которая проводила проверку.

Эксперт отметила, что во время тестирования одни и те же вопросы задавались в разных интерпретациях неоднократно для того, чтобы максимально повысить точность полученных результатов и, чтобы избавиться от некоторых эмоциональных реакций.

"С искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает. Денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов. Единственное - она немного скрывает информацию о том, что подобные предложения были. Возможно не напрямую ей", - сообщила полиграфолог.

Вчера, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому с тем, что готова первой предоставить все необходимые свидетельства в уголовном производстве относительно возможного подкупа нардепов от СН при голосовании за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк

Источник: https://censor.net.ua/v3155693
 
   
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от зачем Вы подсказываете????
а может...)))) вот так

Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7549

...
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там еще паяльник должен был быть, ну и кирпич, если вдруг совсем худо дело пойдет Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 306
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Если предлагали , но она не сообщила об этом в полицию, то значит уже нарушила закон. Короче, деваха спалила всю зеленую контору
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Не брала бо пійшли обхідними шляхами ... Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7364
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Прошла видать спецподготовку, как обманывать полиграф.
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борзыми щенками, видать, брала..а какая это взятка
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Чавой-то скрьіваешь, стерва? Ану-кось залазий на бутьілку!
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Так вона виходить не те що чесна, вона навіть свята! Та б@ть п-ць якийсь.
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Сама денег не брала, а помощники зачем ? Зря что-ли у каждого зепутата по десять родственников на должности помощников оформлено
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Чи не метод...Кнопка в ботинок,нажимайте не впопад и полиграф в ауте.То ли дело пакет на голову.Обращайтесь в любой райотдел, там профи.
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Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк.

..............
так а скільки "під подушкою" в неї, під подушкою - не питали?! Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 668
Скільки готова витягти та принести висуванцю їхньої зєкоманди - Гончаруку, для закріплення довіри та поліпшення інвестиційного клімату країни?
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Теперь полиграфолога надо на полиграфе проверить.
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Брала чи не брала. Як Ігор Валерійович вирішить, то так і буде
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Всі, хто пройде поліграф отримає висновок , що вони не без гріха, та в цілому чесні люди. "Такий же нарІд" , як і ви. Піар- акція від слуг
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