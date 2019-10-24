 Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей, - Зеленский о встрече с президентом Германии. ВИДЕО

Об этом заявил в интервью "Сегодня" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
В рамках рабочего визита в Японию он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.
"Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что встречи "Нормандской четверки" не было с 2016 года.
"Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в нормандском формате… Поэтому никто не понял, почему бывшие представители нашей власти... Почему они, скажем так, не понимают… как можно говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь, – этого не понимает никто. Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск – конечно, когда есть действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех пунктах пропуска или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан... Будем работать вместе", – заявил президент Украины.
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ну как же так, надо было что-то додумать на ходу.
Юморист буев.
це прізвище асоціюють з ****** та капітуляцією.
і недаремно..
а так - не воняй, кацап...
В Японии он благодарил Назарбаева за поддержку Украины, хотя представители Казахстана постоянно голосуют против Украины в унисон с рашей.
Называется когда президент моей страны - дурак!
В репортаже фигурируют несколько женщин, бывших флотских военнослужащих, с которыми у Эльбаза были половые связи.
В анонсе репортажа показали одну из анонимных жалобщиц, Р., которая рассказала, как занималась сексом с Эльбазом на церемонии окончания офицерских курсов. Р. рассказала, что на тот момент была еще ничего не понимавшей девственницей, а Эльбаз был для курсантов «чуть ли не богом».
Хотя никто не обвиняет генерал-майора в принуждении к половой связи, но сам по себе факт романов с несколькими подчиненными для армии не слишком приемлем, особенно при нынешних лево-феминистских настроениях в прессе и юридической системе.
Скандальность этой отставки состоит в том, что Эльбаз считается блестящим и перспективным офицером, претендующим на пост командующего флотом, а в отдаленном будущем - и на должность главковерха. Учитывая, что жалобы касаются событий 10-летней давности, многие комментаторы выражают недоумение по поводу позиции, занятой руководством ЦАХАЛа (армейская пресс-служба поспешила выпустить заявление о «нулевой терпимости» в отношении подобных явлений).
Некоторые задаются вопросом о том, надо ли провоцировать увольнение отличного офицера и тем ослаблять армию, пусть даже он спал с девушками-курсантками. Кое-кто считает это частью «специального лево-феминистского проекта по ослаблению ЦАХАЛа, чтобы арабам было легче его победить».
Другие, не заходя столь далеко, объясняют это интригами в верхушке ЦАХАЛа и стремлением армейского истеблишмента убрать нежелательного конкурента.
а еще в Украине помнят, что похожую формулу Штанмаер навязал Грузии, и легитимизировал россиянскую аннексию грузинской территории..
грубо говоря, когда Рашке нужно на международной арене легализовать свое преступление против суверенитета какой-нибудь страны, то ФСБ РФ находит в правительстве Германии завербованного "агента влияния", и тот предлагает очередную тупую формулу, а по сути, речь идет "об умиротворении агрессора за счет утраты части суверенитета"..
такие 3,14ры, как Путен и Штанмаер должны висеть на одном суку Крещатинского каштана..
Он ответил простенько: бл..ь, - в кремле сидит..
формула, в Грузии живет?
Штанмайер не ответил мне
качая головой...
146%, что сам не понял, что ляпнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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