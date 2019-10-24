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 Политика Украины
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 Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей, - Зеленский о встрече с президентом Германии. ВИДЕО

Представители прошлой украинской власти не понимают, как можно воплотить в жизнь "формулу Штайнмайера"

Об этом заявил в интервью "Сегодня" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.


В рамках рабочего визита в Японию он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

"Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет", – рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский

Он отметил, что встречи "Нормандской четверки" не было с 2016 года.

"Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в нормандском формате… Поэтому никто не понял, почему бывшие представители нашей власти... Почему они, скажем так, не понимают… как можно говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь, – этого не понимает никто. Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск – конечно, когда есть действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех пунктах пропуска или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан... Будем работать вместе", – заявил президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3155643
 
 
 Топ комментарии
 
до чого тут популярність ?
це прізвище асоціюють з хуйлом та капітуляцією.
і недаремно..
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Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей и для закрепления умпеха поднял крішку рояля Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей, - Зеленский о встрече с президентом Германии - Цензор.НЕТ 6758
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Ты главное губу свою убери, а то вдруг по роялю не попадет...
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Зеля так хотел, так хотел обосрать "предыдущую власть", что обсирать начал, а закончить не смог.

ну как же так, надо было что-то додумать на ходу.

Юморист буев.
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чергове "ні про що" від першої особи держави
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Зєля хіба неуточнив, що популярність ця негативна і вживається з матюками.
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Зеля хотел лизнуть, как и всегда, но прогиб не засчитан - перестарался.
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Подлапузничество до каждого с одной и той же фразой инвестируйте в нас и с Казахстаном который голосовал против нас в ООН и признал анексию Крыма а клоун поблагодарил за поддержку,фу,подстилка Моника, а не президент
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Поладили. Подхалимаж любит не только Трамп.
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до чого тут популярність ?
це прізвище асоціюють з ****** та капітуляцією.
і недаремно..
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капитуляция в ваших головах. Вам лечиться нужно в психбольнице
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Грузинам пойди расскажи про Штайнмайера он им тоже формулы рисовал, так удачно все вышло.
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если ума своего нет - почитай коменты людей.
а так - не воняй, кацап...
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Не "це прізвище"...а "ці прізвища"...и штанмаера и зеленского...
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А ще треба було пояснити чому його прізвище таке популярне. 🐒
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Твоє погоняло ще популярніше, ось так моніка.
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Вернула территории отводя войска - это гениально. Так территории обычно и возвращаются. А заявления кацапов и луганды хер вам, а не граница и никакой ликвидации "Лднр" они обсудили?
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Ну Зеле нужно было еще и написать, что Северный поток 2 станет гарантией суверенитета Украины. Вся Германия будет аплодидировать.....
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Легко!
В Японии он благодарил Назарбаева за поддержку Украины, хотя представители Казахстана постоянно голосуют против Украины в унисон с рашей.
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Перл очередной..
Называется когда президент моей страны - дурак!
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Генерал-майор ВМС Израиля Шай Эльбаз, занимающий пост командира разведуправления флота, написал сегодня рапорт об отставке. Это произошло в преддверии репортажа, который покажут на выходных на телеканале «Кешет».

В репортаже фигурируют несколько женщин, бывших флотских военнослужащих, с которыми у Эльбаза были половые связи.

В анонсе репортажа показали одну из анонимных жалобщиц, Р., которая рассказала, как занималась сексом с Эльбазом на церемонии окончания офицерских курсов. Р. рассказала, что на тот момент была еще ничего не понимавшей девственницей, а Эльбаз был для курсантов «чуть ли не богом».

Хотя никто не обвиняет генерал-майора в принуждении к половой связи, но сам по себе факт романов с несколькими подчиненными для армии не слишком приемлем, особенно при нынешних лево-феминистских настроениях в прессе и юридической системе.

Скандальность этой отставки состоит в том, что Эльбаз считается блестящим и перспективным офицером, претендующим на пост командующего флотом, а в отдаленном будущем - и на должность главковерха. Учитывая, что жалобы касаются событий 10-летней давности, многие комментаторы выражают недоумение по поводу позиции, занятой руководством ЦАХАЛа (армейская пресс-служба поспешила выпустить заявление о «нулевой терпимости» в отношении подобных явлений).

Некоторые задаются вопросом о том, надо ли провоцировать увольнение отличного офицера и тем ослаблять армию, пусть даже он спал с девушками-курсантками. Кое-кто считает это частью «специального лево-феминистского проекта по ослаблению ЦАХАЛа, чтобы арабам было легче его победить».

Другие, не заходя столь далеко, объясняют это интригами в верхушке ЦАХАЛа и стремлением армейского истеблишмента убрать нежелательного конкурента.
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ну да, два дебила это сила..
а еще в Украине помнят, что похожую формулу Штанмаер навязал Грузии, и легитимизировал россиянскую аннексию грузинской территории..
грубо говоря, когда Рашке нужно на международной арене легализовать свое преступление против суверенитета какой-нибудь страны, то ФСБ РФ находит в правительстве Германии завербованного "агента влияния", и тот предлагает очередную тупую формулу, а по сути, речь идет "об умиротворении агрессора за счет утраты части суверенитета"..
такие 3,14ры, как Путен и Штанмаер должны висеть на одном суку Крещатинского каштана..
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Я спросил Штанмайера: где моя любимая?
Он ответил простенько: бл..ь, - в кремле сидит..
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это да - х#йло гораздо "популярнее" обоих этих "клоунов-политиков"..
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Я спросил Штанмайера, как там твоя
формула, в Грузии живет?

Штанмайер не ответил мне
качая головой...
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Вот идиотина!!!!!!!!!!!
146%, что сам не понял, что ляпнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну вот. Теперь еще и на Штайнмайера ушат помоев вылил.
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Клоун остается клоуном, чем бы ни занимался.
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"Либезить", це саме те, в чому владимиралександрович неперевершений професіонал. Він десятиріччями відточував майстерність на корпоративах. "Угодить хозяину"- його покликання
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тільки штайнмаєра в Україні називають не інакше як штангєншлюхєром
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Соевые идиоты, а что там с соемайданом "Проти капітуляції Штанмаєра!"? Сдулся?Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей, - Зеленский о встрече с президентом Германии - Цензор.НЕТ 3233
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Кто внушил этому комичному вождю, что у него есть чувство юмора? Все мировые политики уже поняли, что оно дурное и профессионально безнадежное в роли президента Украины! Так какого черта он пытается сыграть роль ещё и смешного президента?
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Похоже сопля видит свою миссию в лобызании сильных мира сего.
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Тогда давайте формулу Шахермахера включим в школьную программу. Я сказав Штайнмаєру, що його прізвище в Україні популярніше за моє, - Зеленський про зустріч із президентом Німеччини - Цензор.НЕТ 8159
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Странно это все...для украинцев штанмайер является риббентропом и только для президента малороса божеством...😝
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