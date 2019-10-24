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 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2334) Россия (74108) ТВ (1785) Офис Президента (141) Шевченко Евгений Слуга народа (3)

 "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка", - нардеп от СН Шевченко о своем выступлении на российском ТВ. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко не считает ошибкой свое участие в политической телевизионном шоу российского "1 канала".

На вопрос Радио Свобода, отреагировали ли в Офисе президента на его участие в этом телешоу, депутат ответил: "Просто спрашивали, зачем ты это сделал. Я объяснил свою позицию", передает Цензор.НЕТ.

На уточняющий вопрос, осуждают ли у Зеленского его появление в эфире политического телешоу, Шевченко сказал: "Нет. Просто спросили, зачем ... Хотят понять, что происходит".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ

Отвечая на вопрос, считает ли он свое участие в российском телешоу ошибкой, Шевченко ответил: "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка. Это мои политические убеждения. Я считаю, что мы не имеем права прятать голову в песок. Мы должны отстаивать наши позиции, и, в том числе, в информационном поле, позиции Украины и фракции, и той идеологии, с которой мы шли на выборы. ... Я отстаиваю позиции Украины в рамках избирательной программы нашего президента и нашей партии. Точка. Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со смной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая здесь".

По словам депутата из пропрезидентской фракции, он больше не планирует участия в таких программах: "Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю".

"Главный месседж, который я хотел донести, - чтобы люди в России, Европе и Америке через СМИ видели, что в Украине есть люди со здравым смыслом, которые готовы идти на компромисс, готовы защищать украинский интерес, не сдавать его, но при этом действительно через переговоры и диалог прийти к миру", - утверждает Евгений Шевченко.

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Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Источник: https://censor.net.ua/v3155633
 
 
 Топ комментарии
 
Це малорос. Він не зрозуміє ніколи....
Таких плазунів багато в країні.
Вони і тут трапляються.
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а за які заслуги відвертого антимайданщика Сивоху взяли в РНБО ?
Воно тепер їздить по сході і вєщає про пропаганду з бох боків, явно натякаючи, що в країні громадянська війна.
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За какие заслуги этого коллаборанта взяли в "слуги"?
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Це малорос. Він не зрозуміє ніколи....
Таких плазунів багато в країні.
Вони і тут трапляються.
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проблема в том, что: "Я отстаиваю позиции Украины в рамках избирательной программы нашего президента и нашей партии. Точка. Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со смной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая..."
но и это - 1/4 проблемы. А остальные 3/4 - те 73% зебилов, которые, как утверждается, мыслят так же...
зебилы, вы это сделали...Источник: https://censor.net.ua/v3155633
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За какие заслуги этого коллаборанта взяли в "слуги"?
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а за які заслуги відвертого антимайданщика Сивоху взяли в РНБО ?
Воно тепер їздить по сході і вєщає про пропаганду з бох боків, явно натякаючи, що в країні громадянська війна.
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Сивохо дуже переживає за окупанта, хоче полегшити йому утримання окупованих територій.

Сергей Сивохо
15 год ·

Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии☝

Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов.
Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств!
Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.

Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года.

И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем.
Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.
Спасибо всем депутатам, которые приняли участие в сегодняшнем заседании. Люди ждут наших действий!
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Головне не обділити дєдушек що заміновані баночки з медком носять і бабушек коригувальниць та сіроток розвідників і мамочек груднічков що між пеленками документи для сєпарів тягають на той бік
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сивохо приймав участь у антімаідані.
чи узеленського цього невідомо?
здається мені, що марш 14 жовтня треба буде проводити раніше, ніж 14 жовтня наступного року.
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Даже его коллега по партии Богуцкая считает, что риторика Шевченко не отличается от медведчуковской ОПЖЗ.

https://lb.ua/news/2019/10/23/440420_nardep_slugi_naroda_shevchenko.html
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Там же, по ссылке:

"Другой его коллега из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал скрины комментариев на личной странице. "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки."

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Выступать на рос тб и восхвалять красоту олечки скобеевой и ее куколда попова это разве не зашквар? "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка", - нардеп от СН Шевченко о своем выступлении на российском ТВ - Цензор.НЕТ 5158
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Это на другом канале.
Там Молотов-младший и калмычка ведущие.
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не знаю таких. это наверно какие-то низкосортные пропагандоны. но суть дела не меняет...
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Этот горе-нардеп Шевченко выступал на Первом раша-канале в программе, где ведущие Молотов-младший и калмычка.
А скабеевщина - на другом канале.
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Да я понялуже. молотов младший это не тот молотов у которого дедушка с рыбентром пакт подписывал? "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка", - нардеп від СН Шевченко про свій виступ на російському ТБ - Цензор.НЕТ 1596
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По словам депутата из пропрезидентской фракции, он больше не планирует участия в таких программах: "Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю".Источник: https://censor.net.ua/v3155633

Дурне повелось і зганьбилось.
Отак буде і з намаганнями ЗЕ прийти до миру.
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Дебилу надо было просто записать, шо он там плямкал. Сейчас бы выложил видео и сказал мол видите что пидступни кацапы повыризалы
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Дебілові варто було би взагалі там не з'являтись, але ж воно на те і дибіл, щоб поводитись по дебільному.
Але я здивована, що ви зайняли саме таку позицію стосовно нього.
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Цитата 1:
"Я не считаю, что это ошибка"
Цитата 2:
"Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю"
Вывод:
Человек - идиот
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или врет и считает идиотами всепх вокруг.
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если бы мне предложили выступить на кремлядском ТВ, я бы тоже согласился.
Но я бы прямо заявил, что путлер куйло а кацапестолы конченные отбросы.
и попал бы под шквал "критики" порохоботов, типа провокация войны и полный провал внешней дипломатии
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Вийди з кімнати і подивись чи немає там порохоботів?
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давай без "бы"... Оставь "бы", бабушек, дедушек **********...
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"Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со смной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая здесь".
Ви чули, що воно мололо про націоналістів? 100% риторика партії медведчука. Да, Вова, і це не перша і не остання підстава твоїми поплічниками.
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Жена и дочка живут не в Украине. Чего ждать от такого слуги?
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Даже и не смотрю - оно па рузги отвечает на вопросы на гос. языке. Па рузги и в Москве блеяло, значит считает шо адыннорот. Малорос короче с фамилией которой недостойно.
Ну вот как объяснить ватникам что мы не адыннарот - да никак: правослабные все и все на общепонятном разговаривают.
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ничо не надо обьяснять, что не адын на рот. медынский давно доказал, что это два генетически разных народа. рассеяне стоят на одну хромосому выше чем украинцы. у тех 47, а у украинцев только 46. чтобы убедится, что это так и есть, достаточно бегло взглянуть на интеллектуальные рожи рассеян. там из них эта 47 хромосома так и прёт, так и прёт! ))
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Це не людина--це тупа мерзота,яка ніколи не може збагнути ,що таке депутат України. Якщо він відкрито говорить, що це програма партії. президента---то це шлях до грамадянської війни.яку хоче розвязати фашист -путін. щоб знищити нашу державу, ця партія є філіал фсб.
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ему до Муссолини как тебе до профессора философии "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка", - нардеп от СН Шевченко о своем выступлении на российском ТВ - Цензор.НЕТ 5593
фощизд, ага, ага - сравнил говно с мужиком.
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Справжній Шевченко:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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Вот вам и сепар в ВР. Лечится это только отправкой на передок, месяцев на 6.
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Почему этим малоросом до сих пор не занимается СБУ ?......этот хандон открыто призывает к капитуляции и должен получить срок 15 лет по статье за госизмену.
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хАрЁк‏ @streebogЧитатьЧитать @streeboЕщеРебята, не все ещё пропало Есть надежда на хунту: моя жинка впервые назвала ЗЕбила п#дором и признала, что лучше бы остался Порох (при том что Пороха не могла терпеть)10:55 - 23 окт. 2019 г.
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Якщо в платіжках ціна на газ підвищиться, то прозрівших буде набагато більше.
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яке тупе та недолуге створіння!
зеленський, це ж суцільна ганьба мати таких дупутутов, як бужанський, оцей шевченко та інші!
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Что поделаешь - они такие, слуги урода
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Та ти що? Тебе кацапи обманули? Ви, зелені п.дараси, ви на якій планеті живете? Ми вже 6 рік з ними воюємо, а ви щось хочете їм пояснити?
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Головне не обділити дєдушек що заміновані баночки з медком носять і бабушек коригувальниць та сіроток розвідників і мамочек груднічков що між пеленками документи для сєпарів тягають на той бік
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