 "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка", - нардеп от СН Шевченко о своем выступлении на российском ТВ. ВИДЕО

На вопрос Радио Свобода, отреагировали ли в Офисе президента на его участие в этом телешоу, депутат ответил: "Просто спрашивали, зачем ты это сделал. Я объяснил свою позицию", передает Цензор.НЕТ.
На уточняющий вопрос, осуждают ли у Зеленского его появление в эфире политического телешоу, Шевченко сказал: "Нет. Просто спросили, зачем ... Хотят понять, что происходит".
Отвечая на вопрос, считает ли он свое участие в российском телешоу ошибкой, Шевченко ответил: "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка. Это мои политические убеждения. Я считаю, что мы не имеем права прятать голову в песок. Мы должны отстаивать наши позиции, и, в том числе, в информационном поле, позиции Украины и фракции, и той идеологии, с которой мы шли на выборы. ... Я отстаиваю позиции Украины в рамках избирательной программы нашего президента и нашей партии. Точка. Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со смной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая здесь".
По словам депутата из пропрезидентской фракции, он больше не планирует участия в таких программах: "Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю".
"Главный месседж, который я хотел донести, - чтобы люди в России, Европе и Америке через СМИ видели, что в Украине есть люди со здравым смыслом, которые готовы идти на компромисс, готовы защищать украинский интерес, не сдавать его, но при этом действительно через переговоры и диалог прийти к миру", - утверждает Евгений Шевченко.
Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
Таких плазунів багато в країні.
Вони і тут трапляються.
но и это - 1/4 проблемы. А остальные 3/4 - те 73% зебилов, которые, как утверждается, мыслят так же...
зебилы, вы это сделали...Источник: https://censor.net.ua/v3155633
Воно тепер їздить по сході і вєщає про пропаганду з бох боків, явно натякаючи, що в країні громадянська війна.
Сергей Сивохо
15 год ·
Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии☝
Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов.
Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств!
Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.
Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года.
И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем.
Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.
Спасибо всем депутатам, которые приняли участие в сегодняшнем заседании. Люди ждут наших действий!
чи узеленського цього невідомо?
здається мені, що марш 14 жовтня треба буде проводити раніше, ніж 14 жовтня наступного року.
https://lb.ua/news/2019/10/23/440420_nardep_slugi_naroda_shevchenko.html
"Другой его коллега из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал скрины комментариев на личной странице. "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки."
Там Молотов-младший и калмычка ведущие.
А скабеевщина - на другом канале.
Дурне повелось і зганьбилось.
Отак буде і з намаганнями ЗЕ прийти до миру.
Але я здивована, що ви зайняли саме таку позицію стосовно нього.
"Я не считаю, что это ошибка"
Цитата 2:
"Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю"
Вывод:
Человек - идиот
Но я бы прямо заявил, что путлер куйло а кацапестолы конченные отбросы.
и попал бы под шквал "критики" порохоботов, типа провокация войны и полный провал внешней дипломатии
Ви чули, що воно мололо про націоналістів? 100% риторика партії медведчука. Да, Вова, і це не перша і не остання підстава твоїми поплічниками.
Ну вот как объяснить ватникам что мы не адыннарот - да никак: правослабные все и все на общепонятном разговаривают.
фощизд, ага, ага - сравнил говно с мужиком.
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
зеленський, це ж суцільна ганьба мати таких дупутутов, як бужанський, оцей шевченко та інші!