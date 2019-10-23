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 Полиция сообщила подробности задержания похитительницы младенца в Коцюбинском. ВИДЕО

Стали известны подробности задержании злоумышленницы, которая похитила младенца сегодня в поселке Коцюбинское на Киевщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница - уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.

В этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью. Когда женщины встретились, мать не видя опасности, дала подержать сына новоиспеченной знакомой, которая и осуществила похищение. К счастью, с ребенком все хорошо: мальчика вернули матери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенного в Коцюбинском младенца нашли, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Полицейские нашли автомобиль, на котором похитили младенца в Коцюбинском

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. 

Источник: https://censor.net.ua/v3155592
 
 
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Це дуже схоже на план розвитку економіки від Гончарука.
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женщина контуженная с прерванной беременностью. тут только опытный психиатр в состоянии помочь. не сарказм
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І хтось же цю тварину схоче виправдовувати і взяти на поруки. За грати! І надовго!
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только профессиональная психологическая экспертиза скажет - осудна или больна
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