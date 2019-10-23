 С начала суток враг 16 раз нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что противник использовал запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и друго вооружение.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов по позициям Объединенных сил: вблизи Водяного (из артиллерии калибра 122 мм), по два раза - вблизи Пищевика и Павлополя (из станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), также по дважды - у Песков и Лебединского (из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), неподалеку от Тарамчука (из крупнокалиберных пулеметов), вблизи Старогнатовки (из стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов наших позиций: у Зайцево (из автоматических гранатометов), трижды - в районе Луганского (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), неподалеку от Крымского (из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов).
Отмечается, что в течение текущих суток, в результате обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, 22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский воин погиб, еще трое получили ранения и боевые травмы.
не фиксируют....или нет!?
бо по наших стріляють, а втрат нема.
раніше все зараховували в небойові втрати, зараз певно замовчують.
Запускать ракету класса воздух-поверхность предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Блискавка может сбивать как наземные, так и морские целы. https://korrespondent.net/tech/science/4152540-uhroza-v-chernom-more-sverkhzvukovaia-raketa-ukrayny
https://korrespondent.net/tech/science/4152540-uhroza-v-chernom-more-sverkhzvukovaia-raketa-ukrayny
Теперь, чтобы наша никчемная власть, признала что т.н. "перемирие" нарушается, кацапам и их шавкам-сепаратистам прийдется серьезно поработать!
И вполне возможно что кацапский авиаудар по территории Украины, не будет расцениваться как "нарушение перемирия".