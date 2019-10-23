 С начала суток враг 16 раз нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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Уточняется, что противник использовал запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и друго вооружение.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов по позициям Объединенных сил: вблизи Водяного (из артиллерии калибра 122 мм), по два раза - вблизи Пищевика и Павлополя (из станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), также по дважды - у Песков и Лебединского (из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), неподалеку от Тарамчука (из крупнокалиберных пулеметов), вблизи Старогнатовки (из стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов наших позиций: у Зайцево (из автоматических гранатометов), трижды - в районе Луганского (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), неподалеку от Крымского (из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов).

Отмечается, что в течение текущих суток, в результате обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Напомним, 22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский воин погиб, еще трое получили ранения и боевые травмы.