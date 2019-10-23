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 Происшествия, Киевские новости
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 12-летняя школьница во время перемены выпрыгнула в окно с 4 этажа в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В одной из школ Соломенского района Киева семиклассница выпрыгнула в окно с 4 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию от врачей поступило сообщение о том, что на проспекте Отрадном из окна школы выпрыгнула ученица 7-го класса. Школьницу с многочисленными ушиблеными ранами и переломами госпитализировали.

Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с разгона выпрыгнула в открытое окно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция. ФОТО

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3155538
 
 
 Топ комментарии
 
щось не те, мала ждала поки підахох вікно відчинить, може сам підахох малу довела до цього ?
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э нет... так просто себе взяла и сиганула? ждала когда ей откроют окно? а может все же училка застрамила? или одноклассники? не верю в психоз девочки...его бы как-то заметили
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щось не те, мала ждала поки підахох вікно відчинить, може сам підахох малу довела до цього ?
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Как правило или безответная любовь,что в 12 лет маловероятно,или не дай Бог шизофрения,что совсем плохо.
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Наверное потом не раз пожалеет об этом..... ну, о том шо не с 10-го этажа, или с моста какого-то 12-річна школярка під час перерви вистрибнула у вікно з 4 поверху в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1904
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тєбє нада больше о харошем думать
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Ты наверное с дохлым чечетавым общался во сне, и онО тебе такую же муйню придлагал мол сегани c 10-го этажа.... не пожалеешь.Ты еще дома Козлобород Барюся???? Не тяни время давай побырику в окно ,не сцы ты же убежденный атеист, запихаеш в очко термос с подогревом и как ракета за борт....Давай козлина, земля чище станет от шушеры антиукраинской.
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Значит родители дома девочку обижали,били,издевались.
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Плохой признак,как правило они задуманное до конца доводят, в следующий раз может и "успешно" выпрыгнуть.
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