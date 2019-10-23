 Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Наш".
"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки, - ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?" - пояснил он.
Парламентарий похвалился тем, что "занял первое место по Украине как мажоритарщик", и отметил, что не представляет Слугу народа, и якобы потому "идут попытки меня дискредитировать".
"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", - объяснил он отказ пройти проверку.
Ведущий задал прямой вопрос: получает ли Яценко деньги "площадок", на что нардеп ответил, что никакого бизнеса у него нет.
Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.
Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".
выбрали меня нардепом - теперь хавайте хоть подавитесь!
а детекторы для лохов-пиплов
только теперь "фокусы" уже реальные пошли, а не дешевые понты о светлой жизни
И резкий, как ротавирус Дубинский это всё молча ковтнёт?)))
На кого цей цирк розраховано?
А то вместо полиграфа Киву дадут
А у того такие руки, если он ними по тебе пройдет, то мало не покажется - все схемы выложишь как на духу
А вот вы свиньи корыта и челядь всяких барыг и мародеров. И пока не будет отзыва депутата громадой считать вас украинскими гнидами. И населению надо бороться с ними
как с паразитами иначе ущербными и останемся.Не нужны нам депутаты, а вот уповноваженые представители от громад не помешали бы.
имнистр єкономики-дебил.
мидовец-бредонос.
бимбасский рнбошник-борец со смыслом...
ЗЭ,шо происходит?!
это гавно мажоритарщик 4-х созывов! нах вы ж голосуете за таких?
Вы в сотни раз хуже любой девушки легкого поведения.
Он вас вертит уже 15 лет и вертеть будет.
Уманцы его и на 5 срок выберут.
Когда дыпутату делать нехер - он на полиграфе тестируется... Шапито, цирк с конями... идиоты.