 Депутат Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Наш".

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки, - ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?" - пояснил он.

Парламентарий похвалился тем, что "занял первое место по Украине как мажоритарщик", и отметил, что не представляет Слугу народа, и якобы потому "идут попытки меня дискредитировать".

"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", - объяснил он отказ пройти проверку.

Ведущий задал прямой вопрос: получает ли Яценко деньги "площадок", на что нардеп ответил, что никакого бизнеса у него нет.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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