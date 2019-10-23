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 Политика Украины
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Все про:ВР (23878) Яценко (84) полиграф (40)

 Депутат Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Нардеп из парламентской группы "За будущее" Антон Яценко, чьим именем СМИ назвали схему "площадки Яценко", заявил, что не будет проходить проверку на полиграфе из-за возможного подкупа нардепов от "СН" при голосовании за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Наш".

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки, - ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?" - пояснил он.

Парламентарий похвалился тем, что "занял первое место по Украине как мажоритарщик", и отметил, что не представляет Слугу народа, и якобы потому "идут попытки меня дискредитировать".

"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", - объяснил он отказ пройти проверку.

Ведущий задал прямой вопрос: получает ли Яценко деньги "площадок", на что нардеп ответил, что никакого бизнеса у него нет.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/v3155525
 
 
 Топ комментарии
 
Ты просто шлюшка...бесполая шлюшка...
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Кратко эта новость: очередной упырь подтвердил что он упырь Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 583
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Главный автор мутных схем и пройдет полиграф? Не смешите людей. "Очі бачили, що брали до фракції - тож їжте, хоч повилазьте"
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Я не девушка-шлюшка, а обычный коррупционер. Сижу на потоках, а не на чем-то другом.
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хоть Яценко и сволочь, на которой клейма негде ставить, но ответил правильно:

выбрали меня нардепом - теперь хавайте хоть подавитесь!

а детекторы для лохов-пиплов
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Вова, требующий от народных избранников пройти детектор лжи, это из предновогоднего Квартала 95.
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он все еще живет в фокус-группах "Слуги урода"

только теперь "фокусы" уже реальные пошли, а не дешевые понты о светлой жизни
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Сто відсотків з Вами погоджуся. Все-таки депутати вибрані в борцями, як і сам преЗедента, а не призначені ним. І боротися з корупцією через детектор якоїсь шарашкіної контори все одно, що перевіряти аналізи Зєлєнского у лабораторії його корєша. Впнгую, що детектор покаже кришталеві чесність всіх тестованих. І багато знайдеться таких, що повірять у це фуфло?
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Кратко эта новость: очередной упырь подтвердил что он упырь
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Ну что остальные зедевушки-шлюшки мы и так знаем .
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Он гад, но он прав. А слуги - обычные свиньи, которых можно склонять и все остальное. Вот и вся разница, зебилы. Надеюсь, усвоили урок.
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Да, в ПЕС и ЗаЖОП все такие гады, мы знаем. Петики, гордитесь ими.
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В ПЕС? Ну, к примеру там есть Яна Зинкевич. Ты прав, есть кем гордиться.
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Или Забродский. В ЕС собрались люди с достоинством и честью.
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А Дубинский и Арахамия, значит, девицы легкого поведения, раз согласились на полиграф))).
И резкий, как ротавирус Дубинский это всё молча ковтнёт?)))
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Подсознательно она призналась Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 3910 депутат это та же профессия кто больше заплатил тот и танцует
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Ну пройдьот він поліграф і шо?
На кого цей цирк розраховано?
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На екс-робітників "Прилуцької табачної фабрики" Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 9438
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Яценко - крестный отец тендерной мафии, уже давно должен сидеть в тюрьме.
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шлюха свои деньги честно зарабатывает , в отличии от таких пида..сов как ты
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Соглашайся на полиграф!!! Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 4807
А то вместо полиграфа Киву дадут Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 6214
А у того такие руки, если он ними по тебе пройдет, то мало не покажется - все схемы выложишь как на духу Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 6214
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"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов"

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Я вже тут писав що, всі ці сцарьки комічно дуже високої думки про себе і страшно бояться аби їх виставляли на сміх. Тим самим вони дають масу матеріалу для сміху з них самих.
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Думали, что выбирали Голобородько, а выбрали Голохвастова.
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да какие все же честные... капец... но почему еще вы живые..
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ЗЕленоБобики а ну полайте нам по этому поводу!))))
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яценко в группе "за майбах" дискредитирует группу..))
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девушки-шлюшки проходят гинеколога, а ты нардеп. Пройди детектор!
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Дарма він це сказав) Розметуть на меми
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Отмазка в стиле ЗЕлепузиков...должна прокатить..
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Пилять шепето... да рада все 29 лет сплошное шепето!! А раз ты так съехал агресивно то сто пудов морда твоя шлюшечья не читсат, продалась ты шлюха!
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Ты как депутат должен выполнять волю избирающих! Я требую детектор лжи для всех гос служащих 2 раза в году!
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Оце так вислови від народних обранців. Дубинський. а тепер Яценко. В Слуг Урода є взагалі дно?
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Девушка шлюшка это первая древнейшая и честная профессияи не тырит у стариков и детей.
А вот вы свиньи корыта и челядь всяких барыг и мародеров. И пока не будет отзыва депутата громадой считать вас украинскими гнидами. И населению надо бороться с ними
как с паразитами иначе ущербными и останемся.Не нужны нам депутаты, а вот уповноваженые представители от громад не помешали бы.
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НАРОД!! Нас здесь смотрит этот сайт 49 т.чел! А на сайте президента петиция о проверке чиновников не может набрать уже который раз и 100 голосов! Давайте дружно проголосуем избавим наше общество от воров, лгунов и лицемеров !
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Мы лучше устроим марш в Киеве, чем писать челобитные вавке-зеленке.
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млядь, шапитун.
имнистр єкономики-дебил.
мидовец-бредонос.
бимбасский рнбошник-борец со смыслом...
ЗЭ,шо происходит?!
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По сравнению с этими особами, прошлая верховная Рада была Идеальной.. Срам ))) а вы еще что то на тех говорили))
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Вона його питає чи він він причетний до скандалу,а він відповідає що в нього цього бізнесу нема...Хоча причетність передбачає що цим бізнесом займаються родичі,друзі,є спільне володіння тощо...Тобто не відповідає...Хитрий чувачок,тертий,при всіх владах добре сі чує...
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"Всякая революция делается для того, чтобы воры и проститутки стали философами и поэтами."Троцкий Л.Д.
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Яценко-кнопкодав. рогульник засідань комітету у Верховній Раді 8 скликання. Фігурант антикорупційних розслідувань. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та у 2012 році - за Закон "Про засади державної мовної політики", що розширював вжиток російської мови в Україні.
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а, где идиоты выбрали этого честнейшего, который "занял первое место по Украине как мажоритарщик"....вот они и есть "девушки-шлюшки", а он да, их нардеп...
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Подстилка рыговская. Таких тварей как это чмо и других типа хомутынников нужно было сразу после Майдана "люстрировать", по народному. Гнида редкая, слов нет.
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пздц, народ, вы вообще думаете за кого голосуете?
это гавно мажоритарщик 4-х созывов! нах вы ж голосуете за таких?
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Не обижайте девушек, они торгуют своей собственностью, а вы страной.
Вы в сотни раз хуже любой девушки легкого поведения.
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Нехай спочатку аналізи сечі здадуть разом з шутом. Мажоритарник Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп" - Цензор.НЕТ 2383
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Естественно, что у него бизнеса нет. И деньги на возрождение Софиевки в Умани ему дала троюродная бабушка. В носке прятала. https://podrobnosti.ua/2307708-v-uman-za-pdtrimki-narodnogo-deputata-antona-jatsenko-vdkrili-fentez-park-nova-suchasna-sofvka.html
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Конечно ты шлюшка,послушная и дешевая,когда тебе приказали голосовать за закон про кассовые аппараты и оплаченное стукачество ты гнида даже не задумался над тем,что это против интересов твоих избирателей и делается только в угоду узкой группке лиц заплатившей подонку гетьмановичу.
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Это вы автору тендерной мафии?
Он вас вертит уже 15 лет и вертеть будет.
Уманцы его и на 5 срок выберут.
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Таки он шлюха, но полиьическая- вначале в "Батькивщине" потом в партии регионов, теперь мажоритарщик сам по себе
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Ну если шлюшка - то уже не девушка. Если нардеп - то уже и не мальчик. А если Яценко - то это нардеп шлюшка.
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он депутат-девочка-шлюшка четырёх созывов.
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этого урода Яценко вообще нужно сжечь перед Верховной Зрадой!
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Антоша не шльондра, він просто піде*р який сосав спочатку в ригів, а потім в Пєті, а зараз хотів відсосати Слугам,а пожаднічав і мало заплатив ) Не всі повелись... А повелись підер%и які чмокають в Бєні, а імено Дубіські , Василевські і т д.!!!
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А вот девушек обижать не надо! Они пользу приносят, в отличие от дыпутата.
Когда дыпутату делать нехер - он на полиграфе тестируется... Шапито, цирк с конями... идиоты.
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"Слугам урода" еще в Трускавце сказали,что "вы никто и зовут вас никак и выбрали вас благодаря Зеленскому",поэтому всех на полиграф."Зачем стадам дары свободы,их должно резать или стричь".ЗЕбуины стройся!
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«Я не дівчина-шльондра, а нардеп-шльондра», сказав Яценко.
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"посів перше місце по Україні як мажоритарник"

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...у вічносовковому центрі України...
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да нардеп ты прав - ты не девушка-целочка, а остальное все правильно!
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