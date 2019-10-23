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 Политика Украины, Экономика
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 Рост ВВП на 3,7% и курс 27 грн за доллар, - Гончарук озвучил макроэкономический прогноз на 2020 год. ВИДЕО

Правительству предоставлен макроэкономический прогноз на 2020 год, на основании которого правительство подготовит ко второму чтению закон о Государственном бюджете на следующий год.

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Доходная часть бюджета будет строиться на показателе, который совпадает с прогнозом Мирового банка, - 3,7% роста ВВП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук

При этом премьер подчеркнул, что возможен и более сильный рост.

"Это консервативный прогноз, я подчеркну. И это больше, чем было весной. А по оптимистическому прогнозу Минэкономки видит рост экономики на уровне 4,8%. Мы посмотрели на оба сценария и решили выбрать консервативный. Очень важна реалистичность, не наобещать людям заоблачные выплаты и обязательства. Мы не хотим играть в популизм", - сказал глава правительства.

Гончарук объяснил, что консервативный и оптимистический прогнозы отличаются параметрами относительно реальной борьбы с коррупцией.

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По его слова, в случае успешной борьбы с коррупцией Украина может выйти на показатели оптимистического прогноза роста экономики – на 4,8%.

Средний курс гривни во взятом за основу консервативном прогнозе составляет 27 грн за долл. США (в старом проекте Гос бюджета предлагался курс 28,2 грн за долл. США). Оптимистический вариант прогноза устанавливал курс на уровне 24,8 грн за долл. США.

Источник: https://censor.net.ua/v3155507
 
 
 Топ комментарии
 
а где рост - где обеЩеное улучшение - где пенсии и зарплаты - где вообще все го обещали - И ТУТ ПОЛНЫЙ ОБМАН ВО ВСЕМ - ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА - ЗЕЛЕНОЙ БАНДЫ
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Буде вам ріст. В квитанціях на оплату.
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мне пофиг. ЗП фиксированная в баксах. А поскольку , когда бакс падал, а цены нет, то эффекта от дешевого доллара я для себя не увидел. А теперь хоть в переводе на гривны может больше станет. Плохо у зебубиков выходит с финансами
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мне пофиг. ЗП фиксированная в баксах. А поскольку , когда бакс падал, а цены нет, то эффекта от дешевого доллара я для себя не увидел. А теперь хоть в переводе на гривны может больше станет. Плохо у зебубиков выходит с финансами
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да всім байдуже, як краще для вас, бо крім вас є ще принаймні 30 мільйонів))
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і шо цим 30 мільйонам? як долар ріс, то цибуля дорожчала. бач, тепер долар впав, а цибуля - дзуськи. Картошка ше й вгору полізла. Так шо 30 мільйонам також наср*ати на курс зеленого. В краому випадку все було як і було, а в гіршому - все здорожчає
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Хто ще пам'ятає про 40 % чи цю лапшу вже з'їли?
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похоже, никто исправлять беспредел режима вальцмана-поросенко не собирается))
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а где рост - где обеЩеное улучшение - где пенсии и зарплаты - где вообще все го обещали - И ТУТ ПОЛНЫЙ ОБМАН ВО ВСЕМ - ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА - ЗЕЛЕНОЙ БАНДЫ
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Буде вам ріст. В квитанціях на оплату.
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Я не пойняв, а шо доляра по вiсiм вже не буде?
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Когда страной руководят Клоуны, рост может быть только ЦЕН!
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Так це в межах похибки - нульовий результат. Можна йти у відставку.
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Цікаво, для чого зараз курс тримають на рівні 25? Хто скуповує долар? І головне, чому при низькому курсі, ціни все вище і вище? Ці питання не для зе-дебилів, у них від таких питань залишок мізків зовсім витече.
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Курс сейчас держится за счет того что агро-предприятия как раз закончили уборку урожая и массово ее продают, в том числе за валюту. Как только поток вливания валюты от продаж закончится, курс начнет расти.
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Евробонды. все будет гораздо серьезней..плохо конечно, но зебилы должны страдать( нормальные люди тоже пострадают,конечно, но я лично как то переживу-зато с каким удовольствием я УЖЕ говорю зебилам-ВЫ это сделали...мычат в ответ про плохого Порошенко )
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ВВП считается в гривнах. При инфляции 8,7%, роста ВВП не будет, будет снижение ВВП на 5%.
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Ціни на товари - це звичайно важливий фактор для показників ВВП, але не єдиний.
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Ну все ж таки долар попустили на 1 гривню для розрахунку бюджету, що вже добре.
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