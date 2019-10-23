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 Происшествия, Общество
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Все про:взрыв (4373) Киев (18062) Дегтярев (1)

 Камера засняла момент гибели Виктора Дегтярева на улице Пушкинской. ВИДЕО

Камеры наблюдения зафиксировали на ул. Пушкинской в центре Киева момент взрыва, в результате которого погибли двое мужчин.

На эксклюзивном видео, которое получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ, слева в кадре можно рассмотреть двух мужчин сидящих на ступеньках. Вспышка от взрыва заметна на 15 секунде. После этого фигуры мужчин падают.

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждения. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/v3155485
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор.НЕТ, вспышка заметна на 15 секунде, а з 8 по 15 то хтось курив в камеру?
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Тот, который с перепугу побежал?
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Какая война? Техника в руках дикаря - груда металла и, в результате, невинные жертвы.
Чуваку до смерти надо было басню Крылова почитать "Обезьяна и очки".
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Какая война и где? Киев не в зоне боевых действий.
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Я бы назвал это дуростью. Тащить из зоны боевых действий опасное оружие и подвергать опасности свою семью и окружающих. Чем человек руководствовался непонятно.
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До 2014-го много гранат в Украине взрывали ?
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Нет конечно. Но это не война виновата, а человеческая глупость, которая была всегда. Возможностей просто меньше было ее реализовать.
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и как тут разглядели . что взорвалась в руке ?
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Они не весь экран монитора показали, чтоб без кровавого месева.
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так фото ж было утром - 100кг. "месива"

хотя да - на фото просто два тела(не пишу "трупа") на ступеньках, будто алкаши перепили и дремают
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А если реально, там и свидетели были, и медэксперт определит
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Цензор.НЕТ, вспышка заметна на 15 секунде, а з 8 по 15 то хтось курив в камеру?
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за ті 7 секунд могло статись шо завгодно - хтось підбіг, підкинув гранату та втік
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странно, что сигнализация у припаркованного авто не сработала, ведь, среди ночи вряд ли машина стояла открытой...
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Или услышал взрыв и убежал.
Какой вариант тебя больше устраивает?
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я озвучіл свою вєрсію - наіболєйє правдоподобную
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Взрыв не "слышат". Взрыв вблизи больно бьёт по ушам- и от него инстинктивно шарахаются- как от укола иголкой. Я от учебного хлопка вообще отрубился- не упал- а просто позабыл всё- и начал озираться- где это я стою- и что это вокруг?
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Я это сразу понял. Еще после вашего предыдущего поста.
Парадокс? Чем вы смотрите?

Dlinny Nos
И прохожий не обратил никакого внимания на взрыв. Попахивает фейком.
23.10.2019 15:34
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Я смотрю глазами. Вы даже кнопки для ответа не оставили. Не бойтесь- я Вас не съем. Поборите в себе страх.
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Какую кнопку вы ищете? Камера зняла момент загибелі Віктора Дегтярьова на вулиці Пушкінській - Цензор.НЕТ 6090
Она ж под вашим постом....
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Это сразу чувствуется- что Вы ничего не поняли.
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Когда мы перешли на ты? Вы потомственный хам? Или по наследству передалось?
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Ту кнопку что под моим постом я нашёл- и воспользовался ею.
А кнопки для ответа под постом оппонента я не нашёл. А Вы?
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Так это одно сообщение!
Я ваш пост туда скопировал. Камера зняла момент загибелі Віктора Дегтярьова на вулиці Пушкінській - Цензор.НЕТ 3879
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Тролль? Поднимите свою стрелочку постом повыше.
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Вот-вот. Это точно вписывается. Бросил, отбежал подальше- и ушёл.
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А он точно побежал? Или наоборот- бежал, а поравнявшись с машиной- перестал бежать? На взрыв так не реагируют. Он даже не отвернулся.
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всегда веселит когда говорят - так не реагируют, так не делают, блаблабла. Во время шока делают как угодно и что угодно. Одно дело дома с чашкой кофе философствовать как надо делать, другое в реальном времени с лихорадочно соображающим мозгом и подкашивающимися ногами.
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Он бежал с подкашивающимися ногами во время шока?
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Некоторые водители не ставят на сигнализацию машины, припаркованные на проезжей части.
Чтобы сигнализация не орала всю ночь.
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ага, как раз! Ставят шоп орала - смисл тогда в сігналізації
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у современных авто есть штатная, это ж не "жигули" на видео стоят на Пушкинской.
К тому же, стопы замигали бы даже без звука.
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Сигнализация сама заводится при запирании машины. Я даже не знаю- как её отключать. У меня на брелке всего 2 кнопки. Если я нажму "Unlock"- сигнализация выключится- но и дваери тоже откроются.
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Брехня! Машину можно закрыть на ключ.
Сам так делаю, когда не нужна сигналка.
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Когда я запираю ключом- сигнализация точно так же заводится.
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Сигнализации бывают разные и они программируются.
У кого-то только водительская дверь замыкается, у кого-то все сразу, да и стекла открытые доводятся.
Как вариант - на данной машине нет сигнализации.
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Всё это так- да только никто этого никогда не делает. Только там- где менеджер запрещает включать на ночь сигнализацию. У этого дома запрещают ночью оставлять сигнализацию- чтобы не будить жильцов? Или там жильцы спят так крепко- что не слышат взрывов гранат?
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А что у всех авто есть сигнализация и у всех сигнализация на касание?
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Мдааа... Ну невже дорослі чоловіки не розуміють що таке граната? Носять в кишенях наче цукерки. (((
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Может гранату охраннику продавал? Ну и решил показать, что и как с ней делать....
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охраннік загрожував гранатою, а сансей вихопив у нього та захистив людей
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А что говорит девушка? "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу"?
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імєнно! ти шото другоє от той дєвушкі слишал?
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а ти хотєл протолкнуть свой (кримльовскій) фейк?
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А ты чей фейк проталкиваешь?
Все должно быть установлено следствием.
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так чо ти сразу в убійствє обвіняєш сансея?
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ага, в селі балкони падають на дворі як хрущі
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Камера засняла еще того, кто эту гранату и бросил.
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Вот на кой это выдавать за новость? Мало того, что в заглавии указан только один человек, и это на 99,9999% - виновник, но вот такой подачей, в т.ч. и предыдущим материалом от Бутусова, его явно толкают на роль великомученика. Но вернемся к статье. Где в этом "эксклюзивном" видео видно хоть что-то, кроме непонятной вспышки, авто, нескольких деревьев и бегущего по противоположной стороне улицы человека?
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если это доказательство, то тогда понятно.
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А как с Гадей было - и видео, и аудио и свидетели и что не хошь и ..... обосрались. ну натуральная клоунада - вроде куда уж больше доказательств. Как и с Мосийчуком - тоже видео же было.
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Эти придурки сами таскают гранаты в карманах, как кошелёк или пачку сигарет.
Они сами на них подрываются (то и хрен с ними), но страдают невинные простые прохожие...
За шо мы должны лить слёзы за этим идиотом? Только потому, шо он когда-то где-то служил и оборонял? А то шо он кого-то угробил и покалечил - мы ему простим и сделаем из него героя или, на худой конец, мученика?!
Страна маразма и беззакония...
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Интересный "эксклюзив" особенно засветка самой интересной части. Но тем не менее... Кто там шёл всё таки? На засвеченной части явно движущееся пятно от крыльца к дороге. Посмотрите сами!
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в детстве было к меня пару макетов, одна даже с наполнителем похожим
на непомню, но детонатора небыло, проверить некак было, но та дрянь от
капсюля не сдетонировала
народ пугался, жесть
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Спать надо по ночам , а не шляться с гранатами или без по барам , где вечно кого то мочат....
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