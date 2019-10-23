 Камера засняла момент гибели Виктора Дегтярева на улице Пушкинской. ВИДЕО

На эксклюзивном видео, которое получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ, слева в кадре можно рассмотреть двух мужчин сидящих на ступеньках. Вспышка от взрыва заметна на 15 секунде. После этого фигуры мужчин падают.
Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.
Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.
Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждения. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Чуваку до смерти надо было басню Крылова почитать "Обезьяна и очки".
хотя да - на фото просто два тела(не пишу "трупа") на ступеньках, будто алкаши перепили и дремают
Какой вариант тебя больше устраивает?
Парадокс? Чем вы смотрите?
Dlinny Nos
И прохожий не обратил никакого внимания на взрыв. Попахивает фейком.
23.10.2019 15:34
Она ж под вашим постом....
А кнопки для ответа под постом оппонента я не нашёл. А Вы?
Я ваш пост туда скопировал.
Так, она на месте....
Чтобы сигнализация не орала всю ночь.
К тому же, стопы замигали бы даже без звука.
Сам так делаю, когда не нужна сигналка.
У кого-то только водительская дверь замыкается, у кого-то все сразу, да и стекла открытые доводятся.
Как вариант - на данной машине нет сигнализации.
Все должно быть установлено следствием.
Они сами на них подрываются (то и хрен с ними), но страдают невинные простые прохожие...
За шо мы должны лить слёзы за этим идиотом? Только потому, шо он когда-то где-то служил и оборонял? А то шо он кого-то угробил и покалечил - мы ему простим и сделаем из него героя или, на худой конец, мученика?!
Страна маразма и беззакония...
на непомню, но детонатора небыло, проверить некак было, но та дрянь от
капсюля не сдетонировала
народ пугался, жесть