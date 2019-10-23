 "Сейчас будет суицид. У меня четверо детей и ответственность будет на вас", - нетрезвый водитель в Сумах угрожал полицейским самоубийством в случае оформления протокола. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время проверки документов оказалось, что это повторное нарушение на протяжении этого года.
"Сейчас будет суицид. У меня четверо детей. Я вас предупредил... Суда не будет. Ответственность будет лежать на вас", - заявил нетрезвый водитель.
После, он сел в свой автомобиль и достал из багажника предмет похожий на ружье. Полицейские отобрали оружие, надели на водителя наручники и вызвали следственно-оперативную группу.
За угрозу самоубийством послать на психиатрическую экспертизу и 100% лишение права управления любым транспортом навсегда.
Это не Африка где мона лежать под пальмой медитировать, а 10-15 детей на банановой диете сидят и на деревьях - бананы то бесплатно)
Машину не разобрал, похоже на Toyota Fortuner. Неплохое авто.
Видать в целом обычный мужичок с достатком чуть выше среднего. Но перебрал где-то, не ожидая такого разворота, что будет пойман.