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 Происшествия, Общество
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 "Сейчас будет суицид. У меня четверо детей и ответственность будет на вас", - нетрезвый водитель в Сумах угрожал полицейским самоубийством в случае оформления протокола. ВИДЕО

48-летний пьяный водитель в Сумах угрожал патрульным самоубийством, если те будут оформлять протокол о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время проверки документов оказалось, что это повторное нарушение на протяжении этого года.

"Сейчас будет суицид. У меня четверо детей. Я вас предупредил... Суда не будет. Ответственность будет лежать на вас", - заявил нетрезвый водитель.

После, он сел в свой автомобиль и достал из багажника предмет похожий на ружье. Полицейские отобрали оружие, надели на водителя наручники и вызвали следственно-оперативную группу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3155462
 
 
 Топ комментарии
 
Ага -даешь каждому алкашу по психологу! Тут решение проще-кастрировать что б такие не плодились,а остальным жить по правилам страны проживания!
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Урод, пьяный ещё и за рулём, отец 4 детей.
За угрозу самоубийством послать на психиатрическую экспертизу и 100% лишение права управления любым транспортом навсегда.
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та харей сразу в сфальт, неадеквата этого. про детей, которых наклепал он вспомнил, а детям приятно видеть пьяного папочку? или в той семье такое состояние--константа?
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Я би сприймав серйозно таку загрозу, бо йому потрібен психолог.
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Ага -даешь каждому алкашу по психологу! Тут решение проще-кастрировать что б такие не плодились,а остальным жить по правилам страны проживания!
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...и не мешать таким самовыпиливаться из этого ужасного мира
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Тоді вам не в Європу, а ще не дочекаєтеся позитивної демографії та знищите українських дітей.
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Вот зачем учить ?ЩАС ссуки народа возьмут пример , и что тогда ? "Сейчас будет суицид. У меня четверо детей и ответственность будет на вас", - нетрезвый водитель в Сумах угрожал полицейским самоубийством в случае оформления протокола - Цензор.НЕТ 9913
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та харей сразу в сфальт, неадеквата этого. про детей, которых наклепал он вспомнил, а детям приятно видеть пьяного папочку? или в той семье такое состояние--константа?
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Да им насрать. На телефон снимут. Но бухать тоже нехорошо.
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Почему насрать? Ружье отобрали, попытку суицида предотвратили. Ну а права у бухающего за рулем суицидника следует отобрать навсегда.
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Урод, пьяный ещё и за рулём, отец 4 детей.
За угрозу самоубийством послать на психиатрическую экспертизу и 100% лишение права управления любым транспортом навсегда.
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10000грн штраф і рік позбавлення водійського посвідчення.
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як правило, і цьому є численні підтведження, ті хто докотився до позбавлення водійського посвідчення та права керувати тз, знову сідають за кермо, і знову у нетверезому стані. Їх позбавлення права керування не зупиняє зовсім. Так само як і тих, у кого цього права ніколи і не було: сідають в авто, їдуть і особливо не переймаються. Тому таких - тільки в тюрму, як це діє в багатьох країнах.
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Рік мало - на психологічну експертизу - і довічне позбавлення прав.
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Я бы тех у кого 2 ребенка, проверял на благосостояние. Нет денег, дети живут на хлебе с водой а папаша бухает и работает за 5 копеек - кастрировать "папашу" чтоб дальше не размножался. Если дети живут более-менее, отец не алкоголик - пусть дальше плодится.
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Правильно, в Европу же идем)
Это не Африка где мона лежать под пальмой медитировать, а 10-15 детей на банановой диете сидят и на деревьях - бананы то бесплатно)
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Позбавити прав на водіння та зброю з записом в реестрах про схильність до самогубства. Це, як мінімум.
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Мужчина достаточно упитанный, те не голодает. Руки-грязные, те работяга, явно не коммерс.
Машину не разобрал, похоже на Toyota Fortuner. Неплохое авто.
Видать в целом обычный мужичок с достатком чуть выше среднего. Но перебрал где-то, не ожидая такого разворота, что будет пойман.
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