 "Сейчас будет суицид. У меня четверо детей и ответственность будет на вас", - нетрезвый водитель в Сумах угрожал полицейским самоубийством в случае оформления протокола. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время проверки документов оказалось, что это повторное нарушение на протяжении этого года.

"Сейчас будет суицид. У меня четверо детей. Я вас предупредил... Суда не будет. Ответственность будет лежать на вас", - заявил нетрезвый водитель.

После, он сел в свой автомобиль и достал из багажника предмет похожий на ружье. Полицейские отобрали оружие, надели на водителя наручники и вызвали следственно-оперативную группу.

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