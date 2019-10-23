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 Политика Украины, Общество
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Все про:Каменское (Днепродзержинск) (109) Зеленский (3404) металлургия (329) обращение (256) сокращение (257)

 "Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие. ВИДЕО

Рабочие Днепровского меткомбината обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой национализировать предприятие, чтобы избежать его остановки и сокращения рабочих мест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обращения было размещено на видеохостинге youtube.

"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж и умерщвление металлургического гиганта - из трёх доменных печей остановлены две, не работает в полную мощность конвертерный цех. Всё это делается под предлогом неконкурентоспособности и снижения объемов производства, что является абсолютной чушью. Наша продукция востребована... За прошедшие сутки, к примеру, уволилось 280 человек... Лично наше предложение, как рабочих-металлургов – это национализация ПАО "ДМК" и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства", - говорится в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Городу Каменское угрожает долговой и коммунальный коллапс, - экс-депутат горсовета Усачев

Источник: https://censor.net.ua/v3155388
 
   
 Топ комментарии
 
це від кацапів така звичка переходить - царя просити? Холопи, на колінах потрібно!
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И тут видим "Более 99% акций Днепровского МК принадлежит «Индустриальному союзу Донбасса». Основными владельцами ИСД являются народный депутат Украины Сергей Тарута и генеральный директор корпорации Олег Мкртчан"... и далее "
Оле́г Арту́шевич Мкртча́н (Мкртчя́н)[1] (укр. Олег Артушевич Мкртчан, родился 7 сентября1966 в Армавире) - украинский предприниматель армянского происхождения, миллиардер, генеральный директор Индустриального союза Донбасса.
8 февраля 2018 года Олег Мкртчян был арестован Басманным судом Москвы за мошенничество[2] на сумму 60 млрд. рублей.
16 августа 2019 был признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб и приговорен к 9 годам лишения свободы..." Итого, один в тюрьме на рф, другой Тарута...
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На ахметівській "Запорожсталі" так само почались розмови про можливе закриття заводу. Бандюки мстять за підвищення ренти. До цього усе було спокійно. Треба дійсно піднімати питання про повернення великих металургійних підприємств державі, якщо ці "господарники" спробують їх зробити банкрутами.
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А хто їх буде дотувати? Зебіли? Будуть безкоштовно працювати на держпідприємствах?
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Зеленский, введи экономику!..
щас, Зеля вернется из Японии и пробежит через фонтан.. и сразу все наладится!
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Успешная экономическая политикаквартала с главслугой.
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Тепер я знаю хто лазить по кришам гаражів. "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 5178
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Никаких причинно-следственных связей эти кишечноголовые не установят(( На инет-ресурсах Прилук после остановки фабрики думаете наблюдается прозрение и раскаяние? Да ни разу! Тотальное зубожиння головного мозга у нашего "народа"((
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про "национализацию" могу посоветовать посмотреть 95 квартал с хором Г.Веревки и Кошевым
"горила хата!" "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 8013
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Завод частный, предлагают отжать.... Ну точно свадьба в малиновке
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зебанутые, а чего вы зекретина все с Порохом сравниваете? вы монику с Рейганом сравните-это же вы орали, когда выберали это чмо)))
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Я считаю что такого Великого Лидера как Владимир Алексанрович нужно просить только на коленях.
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А кто такие эти рабочие чтобы просить отнять собственность у собственника?
Не офигели ли они? Совок вспомнили?
Собственник имеет право делать с заводом что угодно, хоть сровнять с землей и построить гольф-клуб.
Быдло должно стоять в стойле.
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Кто такие, кто такие , забываете что сейчас быдло-масса при власти, чтоб завтра не удивлялись
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не, при власти мошенники которые наобещали быдло-массе "взять все и поделить", но саму быдломассу к власти не подпускают, рулят от ее имени и все
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А ты думал совок будет думать иначе?!!!!Как то на острове Барбадос(южная америка) где выращивался табак-плантатор англичанин заявил 3,5 тысячам неграм что, рабство уже отменено и в таком количестве они ему не нужны-он возьмёт на работу только 300 человек!!!!И что сделали негры?!ЗАРЕЗАЛИ ПЛАНТАТОРА и СПАЛИЛИ УСАДЬБУ С ПЛАНТАЦИЕЙ!!!!
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******* так воспряли духом от этой новости, как бцдто если бы голосовали за Свынюку, то предпрятие процветало сейчас. )))
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Но это как раз результат вашего голосования за еврея - наркомана. А при Порохе заводы не закрывались, а наоборот, открывались. Намазывай-Т "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 3705 е на хлеб покращення
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Это какие же заводы при свинке Порки открывались? По скручиванию кабеля? Ахахха...пердомога.
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Предприятия по 10-20 человек, многие из которых открылись еще при злочынном Яныке и приписаны Парашей себе в заслугу...
Да уж, вэлыка пердомога тупоголовых дякул. )))
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компания "JTI Украина", которой принадлежит сигаретная фабрика в Кременчуге, остановила фабрику и подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 миллионов гривень . Цитата от Вас гласит :" Барыга, оф-шоры, свинарчук, гладковський, абыр, абыр, абырвалг !"
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Ооо, еще одна вэлыка пердомога!
"Петя Параша наше все, иканомику поднял, от инвесторов нет отбоя!!! Зэээля на-а-ркоман, каламойша, зрада кудах-тах-тах!!!" - вопили дякулы.

А на деле:

Ниже - неполный список крупных предприятий Украины, которые обанкротились и/или окончательно остановились 2014-2016

Авиастроительный концерн "Антонов"
Автомобильный завод "Часив Яр"
Автомобильный завод "Черкасский автобус"
Азотный завод "Ривнеазот", город Ровно
Азотный завод "Северодонецкое объединение Азот", город Северодонецк
Аккумуляторный завод "Веста"
Баливский комбинат хлебопродуктов
Днепропетровский комбайновый завод
Днепропетровский трубный завод
Завод "Азовские смазки и масла"
Завод "Днепрошина"
Завод сельскохозяйственной техники «Львовсельмаш»
Запорожский автомобильный завод
Запорожский арматурный завод
Запорожский сталепрокатный завод
Запорожский ферросплавный завод
Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка"
Кременчугский автосборочный завод
Львовский автобусный завод ЛАЗ
Лохвицкий сахарный завод
Машиностроительный завод "Азовмаш"
Оржицкий сахарный завод
Ровенская спичечная фабрика
Троицкий маслодельный завод
Харьковский авиационный завод
Харьковский тракторный завод (все еще работает, на 4-дневном графике)
Цементный завод «Пушка» в г. Краматорск
Южный машиностроительный завод имени О. М. Макарова

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Давно пора это сделать! Национализировать все стратегические предприятия металлургия, уголь, газ, химия , энергетика - все что дает экспорт - валюту , которая должна полностью поступать в бюджет, а не в карманы ахметкм, фирташа и всякого другого отребья!
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Пропустили в списке беню после ахметки. Он второй в списке самых богатых Карабасов Украины и владеет очень многим из того, что Вы предлагаете национализировать.
Беня согласится? Его пропагандистка Мосейчук-Раевская будет и дальше петь оды Зе после национализации бениных заводов-параходов?
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Я его зачислил в "другого отребья")) Ну на Приватбанк согласился же))) А если серьезно, то все чо было в гособственности, стратегические объекты, которые строил народ за свои же, должно быть государственным!
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Вопрос, конечно, интересный. Владелец предприятия считает условия работы не выгодными, выход есть продай предприятие тому кто даст большую сумму, да но нет продавать не буду лучше закрою. Наверное после закрытия предприятия не надо платить налоги (хотя бы на землю, на недвижимость и пр.). Так может ввести еще налог на банкротство?
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Нет, нам надо бороться с неимущими, лучше введем налог на бедность , чтоб это стоило дооооорго ! "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 9348
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"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие." - рабочие ПАО "ДМК" обратились не по адресу. Перед зелёными стоит задача доприватизировать всё оставшееся и распродать землю.
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Тому що в нас корумповані не тільки держоргани але і приватні компанії олігархів, там розкрадають не менше чим чиновники. На тендерах на субпідрядах, при чому самі олігархи цим не переймаються, тому що всі дири в свому бездарному керівництві закривають дотаціями держави або лобісткими законами ну або чудо тендерами на 400%.
Українські підприємства не конкурентно спроможні в першу чергу по менеджменту, тому що любий директор при приході зразу думає де б вкрасти щось на заводі або на кожному заводі існує необліковане виробництво за готівку де замазані всі, а сировину для цього виробництва беруть з того що вказують більші норми в готовому виробі. Але олігархи за цим не слідкують тому що вся верхівка їхніх компаній завязана в відмиваннях грошей, і ніхто надійних людей не міняє....
Тому всі олігархи бігають по тарифи, дотації тендери бо інакше вся їхня піраміда розпадеться а ми це все оплачуємо
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В Украине может навести порядок только тиран.
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Рад, очень рад за вату "днепроджерзинска". Как голосовали, то и получили "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 4391
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Махмуд хочет перекинуть сбитки на завод. Ну ок, купим его за 1 гривну бомажную. Но сразу порубаем прокладки для ВЭД. И продавать сталь на прямую.
Ну че,махмедка, будешь закрывать печи?
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Это уже экономический прорыв или только еще порог прорыва.
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зтз уже банкротится..видно рыги на луну улетают..
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меньше от рака здохнет..один тип на запорожстале дрочил на партию регионов оппоблок..и опа-- онкология от мартен доменных и коксохима..
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Как же так?!Ведь Зецарь анансировал что скоро собирает в Мариуполе мирововой инвест форум!НАФУЯ?!Если в Украине такое с бизнесом твориться!!!!
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31 марта 2017 года Днепровский металлургический комбинат был остановлен на «горячую» консервацию из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств.
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