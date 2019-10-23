 Правоохранители разоблачили "схему" вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

По словам начальника Главного управления полиции в АР Крым и г. Севастополе Виталия Стрижака, следователи полиции АРК совместно с оперативными сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и представителями Департамента противодействия торговле людьми Национальной полиции Украины установили, что на территории Херсонской и Николаевской областей организованная группа занимается переправкой незаконных мигрантов из Турции в страны ЕС (в частности в Грецию и Италию). Документирование действий злоумышленников происходило под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Правоохранители выяснили, что вербовщики подыскивали граждан, которые имели существенные финансовые трудности.

Кроме того, члены этой группы самостоятельно строили так называемые "яхты". Эти суда были полностью оснащены для перевозки максимально возможного количества мигрантов, а при необходимости - и различных запрещенных предметов, в частности - наркотиков. Впоследствии на яхту изготавливали поддельные документы, присваивали чужие номера и тому подобное.

В определенный день яхта с "куратором" и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенной точки у берегов Турции. Там осуществлялась посадка мигрантов на борт судна. После этого "куратор" сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины направлялись к берегам стран ЕС с незаконными мигрантами на борту.

Как правило, правоохранительные органы стран ЕС задерживали такие суда. У мигрантов была возможность получить статус беженца, а украинцы - только суд и заключение, причем на достаточно большой срок. Кстати, в настоящее время в Греции и Италии за именно такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

В результате документирования действий злоумышленников правоохранители задержали яхту во время выхода по запланированному маршруту. Сразу после этого совместная группа в составе пограничных оперативных сотрудников, представителей полиции АР Крым и Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины провели задержания и обыски на территории Херсонской и Николаевской областей.

Процессуальные действия происходили с привлечением обзорной группы катера "Балаклава", по силовой поддержке отдела специальных действий Морской охраны и спецподразделения "ДОЗОР" Госпогранслужбы, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

При проведении следственных действий полицейские обнаружили материалы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми. В частности, изъяты судовые билеты, свидетельства на различные яхты, акты осмотра малого судна, технический талон на яхту, морской сертификат, мобильные телефоны, ноутбуки, блокнот с черновыми записями и наркотические средства.

В действиях фигурантов дела выявлены признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения организаторам преступной группы в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в мае этого года правоохранители Крыма разоблачили организацию вербовщиков украинцев для перевозки нелегалов.



Фото: сайт Нацполиции

Ранее полиция Крыма совместно с пограничниками и СБУ задержала боевика из незаконного вооруженного формирования "Сомали" при попытке пересечь административную границу с временно оккупированным полуостровом Крым.