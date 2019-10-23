 Руководство "Слуги народа" перднуло в лужу. Сука, давайте проходить детектор, бл#дь, а то п#зданули - и в кусты, - депутат от СН Дубинский. ВИДЕО

Об этом он заявил в видео, опубликованном на канале DubinskyPro, информирует Цензор.НЕТ.
"Если уж вы имеете наглость кого-то в чем-то обвинять, говорить о том, что кто-то взял бабки, о том, что нужно кого-то проверить на детекторе лжи, так, сука, идите до конца, а не п#здите. А если уж заявили такое, так давайте проходить проверку. Но нет же, сегодня пресс-служба фракции Евгения Кравчук пишет пост, что не надо уже проходить детектор лжи. Они со всеми членами финансового комитета от "Слуги народа" поговорят, выслушают их позицию, а потом примут решение, есть ли в этом какой-либо состав преступления, проконсультируются с графологами, полиграфологами, уфологами, я не знаю, с кем они собираются консультироваться. И после этого только примут решение, нужен ли полиграф", - рассказал Дубинский.
Он пообещал научить коллег "отвечать за базар" и попросил всех членов финансового комитета пройти проверку на детекторе лжи.
Сам нардеп планирует завтра в 20:00 пройти полиграф в прямом эфире. Также он пригласил присоединиться желающих нардепов от "Слуги народа".
Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи.
По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".
Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
Кожен ранок те саме: прокидаєшся, читаєш новини...таки да, знов срана Ганьба.
Да, лучше вначале все обдумывать, а потом уже заявления делать. Тут Дубинский не в бровь, а в глаз .
Я з ним однієї думки про вас.
А ви дальше тримайте язик в сраці і надійтеся , що «Гірше не буде»
Слушаешь, уши в трубочки сворачиваются, а я тихо радуюсь, что не слон - они бы ( свернутые уши) просто перевернули бы меня с ног на голову. Впрочем, именно так и переворачивают сейчас страну
Что-то в стиле каламойши, только с другим "новым" лицом
Жаль, что мое мнение не совпало с этими странными 72 %.. вернее, что эти 72 не думали о будущем
,,в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады..."
-Ху...чечная,это министерстао культуры."
Я давно сказал, что итоги правления Зеленского определит второй и третий состав его команды.
Назначение Сивохо главным специалистом по реинтеграции Донбасса в каком-то смысле стало кульминацией первого принципа назначения:
- кумовского.
«Кумовья» в ближайшее политическое время (до годовщины правления) развалят все, что смогут (ходят тёмные слухи, что в министерстве обороны, например, третий месяц не подписывают ключевые платёжные документы), зимние платежки за коммунальные добьют электорат и по факту констатации провала «креативной команды», придёт время чистки и замены.
На кого же будет осуществлена эта замена?..
Вы удивитесь и обрадуетесь.
На старые, добрые лица.
Например, на Юлию Владимировну в качестве премьера.
Второй принцип назначения вернётся к логике олигархического баланса, традиционного со времён Кучмы.
Одному кучерявому олигарху придётся подвинуться, ибо в Украине правление одного никогда не длится долго, также возможны, досрочные парламентские выборы.
После периода расколбашивания, связанного с захватом и делёжкой рынка земли, постановки и смены лиц и команд на ключевые должности, в стране снова воцарится олигархический консенсус, все, как в старые добрые времена.
Есть и крайние варианты: Зе может натупить в вопросе уступок Путину, тогда перебалансировку осуществит нечто, вроде военного Майдана.
Что не изменится:
- кучмовская модель государственности: несколько ФПГшек проедают страну, заигрывая с пролетариатом и люмпенами;
- эксплуатация политтехнологами худших человеческих качеств в электорате, т.е. развращение и без того развращенных, слабых, больных умов продолжится;
- старые команды снова вернутся к власти;
- бегство среднего класса во внешнюю и внутреннюю эмиграцию.
Что изменится:
- возможно, «технократический уряд» немножко подтянет фискальную дисциплину и сможет слегка улучшить регуляторную/инвестиционную политику в некоторых отраслях;
- политика движения в НАТО/ЕС будет ослаблена, в том или ином варианте, мы снова сдрейфуем к многовекторности по беларусско/казахскому варианту: Китай, Турция, Израиль, арабы там, где ими можно заместить Россию и ЕС.
Резюме:
- великие надежды на укрощение олигархов, на реанимацию среднего класса, замену модели проедания на модель развития, на устойчивое продвижение в ЕС/НАТО, не сбудутся.
Модель волшебника на голубом вертолете, модель «вдруг откуда не возьмись, появился вротебись», и всех спас, в Украине невозможна.
Не-воз-мож-на.
У нас для подвига быстрых, революционных реформ элементарно не хватает кадров: мы нация с многократно уничтоженной элитой, а сегодня ещё и развращенная до потери морального облика.
Любому супер-реформатору, занесённому на вершину по тому или иному капризу судьбы, просто не на кого будет опереться.
Для сверхцивилизационного рывка нужен сверхцивилизационный потенциал.
А откуда он у нас, если мы до сих пор не определились: к какой цивилизации принадлежим, а потенциал, и без того убогий, за 28 лет спустили в унитаз окончательно?
Рабочим сценарием для нас был бы консервативный сценарий, первой задачей руководителя в котором было бы бережное взращивание классов, на которых можно было бы опереться в деле курощения олигархов и воспитания люмпенов, а именно: силовиков, как касты и корпорации чести, и среднего, предпринимательского класса, как линии креатива и модернизации (олигархи силовиков коррумпируют до потери профессионализма, а люмпенов развращают до потери человеческого облика).
Вторая линия: постепенное, очень выверенное сужение пространства для произвола олигархата и спасения пролетариата от самих себя: т.е. создание справедливой судебной системы и - образования, особенно, усиленное образование для взрослых.
Ничего этого при Зеленском не будет.
Не тот кадр.
Конкретный олигарх съел его в течении четырёх месяцев после избрания, а олигархическая система доест к годовщине избрания.
То, что вы поверили в то, что конкретный кадр сможет поставить и решить задачи, которые ценой невероятных усилий еле-еле смогли решить Петр Первый и Дэн Сяопин - факт не столько его, сколько вашей биографии.
Зря вы Арестовича читаете, он же сам признавался, что пропагандист. Ему априори верить нельзя
А так лучше не читать пропагандистов, а читать первоисточники, новости из нескольких каналов и западную прессу.
Дубинский не пишет почти, у него видеоблог.
Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного,чем ватник-алкаш.
Я был уверен, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
Своих людей ставят все, а кого ставить? Берут по максимуму знакомых.
Сивохо сам из Донецка, хотя давно в Киеве живёт. Пусть поможет разрулить на Донбассе все.
- Да
- А скажи что-то по донбасовски
- Работать идите, майдауны!
Впечатление, что живу не в Украине, а в какой-нибудь республике Конго. Ну или в Сомали, кому как придёт по вкусу. Быстро же мы катимся.
Всі, ну майже всі) с початку розуміли що це влада бені. І він це розумів і старався все приховати. А тепер у нього знесло кришу він абсолютної влади і що думає те і каже.
Так що мабудь і бородянський визнає що він ублюдок, щоб барина не злити
А кто то думал, что в депутаты попали другие люди? Может еще и в 4000 уе для учителей продолжают верить? 73 процента ЛОХОВ
Для справки - полиграф дело добровольное, никаким законами не предусмотренное. Ну и чтобы его пройти,нужен специалист-полиграфолог. Полученный результат никогда не является достоверным на 100% и поэтому может рассматриваться только как составляющая часть каких-то проверок, которую можно принять во внимание только как вероятность.
Думаю, эти идиоты вообще не понимают, что это за процедура и какие цели ставит проверка на полиграфе.
за кого вы проголосовали!ЗЕБИЛОИДЫ!
Сьогодні Моніка Зеленські в Токіо подякувала Назарбаєву за УВАГА!!!! поддєржку Украіни!!!!.це при тому що Казахстан підтримав окупацію доМбасу та анексію Криму та вже 5 років голосує в ООН проти України.
Сдьєлалі їх вмьєстьє?
І коректно ж, головне.
Не те, що я: =продажні хохли-співачки= про колишній народний хор ... От де крамола і порушення норм ! І =смерть= коменту.
Коли на слова олігарха,що міністр економіки дибіл,міністр підібгавши хвоста каже, що він не приховує, що він дибіл,то можна сміливо казати, що Коломойський не має жодного впливу на Зебіла та уряд.Чекаємо від Бородянського,що він подонок.
Найсумніше, що так воно і є. Милованов - дебіл і не приховує це.
Та треба хоча б приховувати, що дибіл!!! ну хоч спробувати приховати..
Стидобище.
Гідності нема.