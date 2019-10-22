 Официально находящийся 5 лет в СИЗО подозреваемый, которому грозит 15 лет тюрьмы, свободно ходит по Одессе, - Слідство.Інфо. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на суровые условия, некоторые заключенные свободно передвигаются по тюрьме и даже за ее пределами. В украинских СИЗО есть отдельные категории заключенных, которые пользуются запрещенными благами. Об этом говорится в новом фильме Слідство.Інфо "Тюрьма возможностей".

Речь в фильме идет о Теймуразе Пейкришвили, которому грозит 15 лет тюрьмы и по официальной версии он уже 5 лет находится в СИЗО Одессы.

Однако журналисты проекта получили из собственных источников видеозапись, на которой видно, что похожий на Пейкришвили человек свободно передвигается на свободе без наручников. На записях из частной стоматологической клиники видно, как человек, похожий на Пейкришвили, выходит из стоматологического кабинета и разговаривает по мобильному телефону. За этим наблюдает человек, которого журналисты идентифицировали как конвоира следственного изолятора. Он позволяет заключенному встречаться с близкими, принимать пакеты и даже свободно гулять по улице.

Конвоира зовут Александр Торзюк. Его работа - выявлять преступления среди заключенных и сотрудников. Журналисты продемонстрировали ему видеозапись из больницы, впрочем, Александр не узнал себя на видео и уверил, что в СИЗО все происходит в соответствии с действующим законодательством.

Не узнал себя на фото из стоматологии и узник Пейкришвили, к которому Слідство.Інфо пришло на одно из судебных заседаний. Он отказался комментировать информацию о посещении клиники. Однако журналисты узнали, что это не единственный визит Пейкришвили в стоматологию - он был там по меньшей мере еще раз в течение последних месяцев.

Журналисты встретились с начальником Одесского СИЗО Владимиром Шевченко и спросили, что он думает о деятельности подчиненных, которых обвиняют в коррупции. Однако чиновник не захотел общался на эту тему: "Следствие закончится, потом будет видно". Шевченко тоже подозревают в коррупции. Его обвиняют в том, что пять лет назад, когда Шевченко был начальником Измаильского СИЗО, он требовал от заключенного тысячу долларов.

Почти два месяца журналисты пытались поговорить с ведомствами, ответственными за тюремную систему в Украине. Государственная уголовно-исполнительная служба отказала в интервью. А Министерство юстиции проигнорировало их запрос. Двое заместителей министра юстиции после длительных переговоров так и не решились встретиться на открытое интервью. Поэтому журналистам пришлось обратиться к министру юстиции напрямую.

Министр юстиции Денис Малюська попросил передать ему факты, о которых узнали журналисты, а также анонсировал увольнения в руководящем составе Государственной уголовно-исполнительной службы

Во время короткого разговора на публичном мероприятии Денис Малюська сказал, что ему не известно о случаях прогулки заключенных на свободе без наручников. Но он знает об особом отношении к отдельным арестантов со стороны администраций учреждений: "Уже проводится несколько служебных расследований по учреждениям Южного региона. Я это точно знаю, потому что мы начали служебное расследование несколько недель назад по этому поводу. То есть факты были установлены специальной инспекцией".

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