 Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ATR.
"Хор имени Веревки в этой ситуации вообще не виноват. Если они считают, что я принял решение о выполнении одной из таких песен, которые нам не подходят, это правда, эта песня не подходит. Я спасовал, соглашаясь на выполнение этой негативного песни", - пояснил Коринец.
Кроме того, он заявил, что негативно относится к предложению прекратить финансировать хор из государственного бюджета.
По его словам, из госбюджета хор получает примерно 2,7 миллиона гривен в месяц.
"Я готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении. - Ред.) - да. Потому что коллектив в этом не виноват", - подытожил Коринец.
Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.
Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".
Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.
Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.
Дійство, продемонструвало бездонний цинізм кварталівців та їхніх кураторів.
«95-й квартал» виставив на посміховисько те, що сприймалося як один з наших національних символів. Хіба раніше жарти «95-го кварталу» не відзначалися цинізмом, політичним зомбуванням і насмішкою над національними цінностями українців? «95-й квартал»: модель України без українців?».
Це дійство також показало, що «95-й квартал» - передусім політичний проект, який перебуває на службі в олігархів. Це - не культура. Це, радше, безкультурність чи навіть антикультура.
Можливо, хоч зараз українці, які ще не втратили совісті й гідності, зрозуміють, чого варті такі «митці» і дадуть їм належну оцінку. Хочеться вірити…
https://www.radiosvoboda.org/a/30230382.html
Ну поучаствовал ваш хор в выступлении "Квартала"... Ну спели они песню про воровку, ну поглумились они над воровкой... Так шо теперь? Извиняться и кланяться перед каждым совым быдлом за это?!
Плюньте на гавкит этой своры и не унижайте себя расшаркиванием перед вороватыми свиньями.
Зебилы, вы своего добились. Я за последние лет 15 первый раз посмотрел этот ваш поганый ролик "95 квартала". Но смотрел я не на вашего лысого урода и не на "песню" двух десятков тупых куриц на сцене, а на выражение лиц людей, сидящих в зале. Зебилы- у меня для вас плохие новости: большей части людей, сидящих в зале, было не смешно, а противно. Ржущих с этого позора зебилов в зале было процентов 10-15.
"Горела-грела роба в Дахау",
приношу извенения за свой французкий))) ждем через сколько секунд забанит цензор, а я таки извинился.
Скільки кобзарів по Україні піде! По електричкам, бо в метро заборонили.
Лисий, як депутат кришувати буде. І назву змінити - (наприклад) "цимбали від Зе"
Сотрудники контрразведки
Службы безопасности
Украины задержали 22 октября
в международном аэропорту
"Борисполь" бывшего
заместителя министра
экономического развития и
торговли Украины Юрия
Бровченко.
Имя экс-
чиновника OBOZREVATEL столо
известно из информированных
источников.
Он занимал соответствующую
должность с июля 2016 по
сентябрь 2019 года.
"Горела-грела роба в Дахау"
навредить. Ни заявление ни его отсутствие.
Напали на хор Веревки соевые 'моралисты'. Когда порошенко лгал беспрестанно в течение пяти лет, когда грабили бюджет страны во время войны- где вы были??
Обидели видите ли гонтареву. Так скоро ее в тюрьму потащат, так вы на майдан выйдете?
Раздули скандал на ровном месте, скандал под названием - делаем из гонтареврй жертву репрессий.
Вывод: Петюне пора люксовые нары готовить!!!