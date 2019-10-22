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Все про:Квартал-95 (108) поджог (673) Гонтарева (816) Коринец Зиновий (3)

 Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец. ВИДЕО

Генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Зиновий Коринец заявил, что готов написать заявление об увольнении, чтобы "не навредить коллективу".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ATR.

"Хор имени Веревки в этой ситуации вообще не виноват. Если они считают, что я принял решение о выполнении одной из таких песен, которые нам не подходят, это правда, эта песня не подходит. Я спасовал, соглашаясь на выполнение этой негативного песни", - пояснил Коринец.

Кроме того, он заявил, что негативно относится к предложению прекратить финансировать хор из государственного бюджета.

По его словам, из госбюджета хор получает примерно 2,7 миллиона гривен в месяц.

"Я готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении. - Ред.) - да. Потому что коллектив в этом не виноват", - подытожил Коринец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева

Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 2018 год хор имени Веревки получил из бюджета почти 48 млн грн, а продался за 30 тысяч, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/v3155253
 
 
 Топ комментарии
 
Шоб у тебе хата згоріла! Вместе с тобой!!! Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 9629 Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 9629 Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 9629
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тупого - не розуміють.
наприклад я не сприймаю жартики про ебонітовиє палички, якими беркутяри добували електроенергію, лупцюючи майданівців. я не сприймаю жартик про термос, про актрису порнофільмів і т.д.
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Акценты и на 73% зебилов смещаются, хотя инициаторами были другие люди (***** и беня) Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 7723
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Справа в тому ,що виправити нічого не можна.Хор перетворився з національої гордості в секту сраколизів Зе та Ко.А в них же була можливість вибирати між соромом та гідністю.
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Наврядчи зелена влада його звільнить і він це розуміє. А добровільно звільнитися він не поспішає. Тому ця тема скоро затихне.
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А слабо вийти всім цим хором Верьвовки на Банкову та заспівати Горіла шина
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Порохоботы сгноили государственный хор ради ворья. Ведь больше никто не отреагировал. И потом они называют себя патриотами.
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Середина осені - пора специфічна. Перехідний період, коли відбуваються загострення, в тому числі психічні. Схоже, осіннє загострення не оминуло кураторів та керівників «95-го кварталу».
Дійство, продемонструвало бездонний цинізм кварталівців та їхніх кураторів.

«95-й квартал» виставив на посміховисько те, що сприймалося як один з наших національних символів. Хіба раніше жарти «95-го кварталу» не відзначалися цинізмом, політичним зомбуванням і насмішкою над національними цінностями українців? «95-й квартал»: модель України без українців?».

Це дійство також показало, що «95-й квартал» - передусім політичний проект, який перебуває на службі в олігархів. Це - не культура. Це, радше, безкультурність чи навіть антикультура.
Можливо, хоч зараз українці, які ще не втратили совісті й гідності, зрозуміють, чого варті такі «митці» і дадуть їм належну оцінку. Хочеться вірити…
https://www.radiosvoboda.org/a/30230382.html
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бандитів треба вбивати.бажано публічно .а не публічно перед ними вибачатися! Май розум .чоловіче .ти ні в чому не винний. крім того .що вибачаєшся перед ***** .яка обікрала український народ .а сама уїбала в теплі края...
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то шо, может завалишь публично беню, пока он в теплые края не *******? Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 4361
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Достойный поступок...вот все бы так брали ответственность на себя,а не кивали на сторону
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Зиновий Коринец, да пошлите всю эту шоблу гавкающих порохоботов нахрен! Хай они своей гавкотнёй подавятся.
Ну поучаствовал ваш хор в выступлении "Квартала"... Ну спели они песню про воровку, ну поглумились они над воровкой... Так шо теперь? Извиняться и кланяться перед каждым совым быдлом за это?!
Плюньте на гавкит этой своры и не унижайте себя расшаркиванием перед вороватыми свиньями.
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Кароче, беня тьоток переоденет и увезет в Израиль хаву нагилу спивать. А потом и квартал подтянецца.)
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Ещё вчера надо было написать. А хор то, государственный, налоги с 30 000 гр. + 30 иудиных сребреников, заплатил?
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Хм, а за сколько, хор верь вовке, исполнит гимн путляндии...
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"Я готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении. - Ред.) - да. Потому что коллектив в этом не виноват". Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8681

Зебилы, вы своего добились. Я за последние лет 15 первый раз посмотрел этот ваш поганый ролик "95 квартала". Но смотрел я не на вашего лысого урода и не на "песню" двух десятков тупых куриц на сцене, а на выражение лиц людей, сидящих в зале. Зебилы- у меня для вас плохие новости: большей части людей, сидящих в зале, было не смешно, а противно. Ржущих с этого позора зебилов в зале было процентов 10-15.
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Хор имени "Верь Вовке". ЗЕбилы поверили, теперь подпевай ТЕ!
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ты посмотри, из-за воровайки жидовки такого заслуженного человека гнобят
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Вуйку Корінець, вже нічим не нашкодиш. Репутація хору згоріла.
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Как все просто оказывается...заявление написал - и все)))
"Горела-грела роба в Дахау",
приношу извенения за свой французкий))) ждем через сколько секунд забанит цензор, а я таки извинился.
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Можете писати всім колективом! Щоб більше ніхто не шкодив!
Скільки кобзарів по Україні піде! По електричкам, бо в метро заборонили.
Лисий, як депутат кришувати буде. І назву змінити - (наприклад) "цимбали від Зе"

Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8978
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Ти гнида не ГОТОВИЙ а вже повинна бути заява на звільнення у Міністра Культури на столі!! Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9039 Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9039 Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9039
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Лошары и гниды и сочувствующие, за деньги порохоботов и из-за бугра,подняли вопли на весь интернет за даму ,у которой этот дом был застрахован,которая подозреваются в исчезновении сотен миллиардов гривен,прячется в Англии в особняках в центре Лондона,и боится ехать сюда для дачи показаний.а заслуженный хор им Веревки обливают лайном, и всячески оскорбляют,дошло уже до министров,все по очереди у этой воровки просят прощения,как же можно так себя не уважать. Она ржёт из-за рубежа и сожалеет,что мало натянула этот народ,просто не хватило времени,убрали .
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Петики, у вас новый повод просраться залпом

Сотрудники контрразведки
Службы безопасности
Украины задержали 22 октября
в международном аэропорту
"Борисполь" бывшего
заместителя министра
экономического развития и
торговли Украины Юрия
Бровченко.
Имя экс-
чиновника OBOZREVATEL столо
известно из информированных
источников.
Он занимал соответствующую
должность с июля 2016 по
сентябрь 2019 года.
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Т.е. ты настолько дебил, верней ЗЕбил, и думаешь, что нормальные люди по любому поводу будут возражать когда какой то бывший чиновник накосячил? В данном случае-если есть залог, то это очередное фуфло для телевизора-цирк для лохов типа тебя. Больше похвастаться нечем, экономика, которая росла 2,5 года ушла в штопор. Задержка зарплат бюджетникам, в некоторых регионах задержка пенсии 3-4 дня.
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Я считаю на фоне песенки исполненной лысым вместе с хором вполне уместно написать песенку:

"Горела-грела роба в Дахау"
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Раз порохоботы так злобно расквакались, значит эта сатирическая песня точно попала в их больную точку. Квартал - молодцы. И хор тут не причем. Это все равно, что злобно ругать врача за правильно поставленный диагноз.
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Для ущербных мозгами спамящих порохоботов повторяю. "Раз порохоботы так злобно расквакались, значит эта сатирическая песня точно попала в их больную точку. Квартал - молодцы. И хор тут не причем. Это все равно, что злобно ругать врача за правильно поставленный диагноз."
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Хотіло би те чмо написати то вже давно написало би. А так разом з усіма пєвічкамі буде тепер разом з "95 сортиром" голяком по сцені скакати та зєбидло розважати за 30 ******** срібняків
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Ему уже и место подыскали: или советником к Юзику, или замом к Сивохо!Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 2615
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Не "готов написать", а быстро написал и подал, урод!
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Понятие чести, это не про него. Если будут гнать палками, то подумает. А так то продолжит сребреники от бабушки зарабатывать.
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Даже не знаю, что этой хоровой мерзоте может
навредить. Ни заявление ни его отсутствие.
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За что??
Напали на хор Веревки соевые 'моралисты'. Когда порошенко лгал беспрестанно в течение пяти лет, когда грабили бюджет страны во время войны- где вы были??
Обидели видите ли гонтареву. Так скоро ее в тюрьму потащат, так вы на майдан выйдете?
Раздули скандал на ровном месте, скандал под названием - делаем из гонтареврй жертву репрессий.
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Пускай валит нахрен, чтоб так перед соевым дерьмом бисер метать нужно быть или идиотом или очень заинтересованным, интерес может выражаться в колличестве нулей... Реально выглядит омерзительно эта патетика, и конечно трудно было догадаться что соевых контрацептивов начнет пучить от выступления хора. Вообще сывочёлая свыня неплохо манипулирует разными выпердышами фамилии которые более на слуху в Укране.
Вывод: Петюне пора люксовые нары готовить!!!
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