 За две недели украинцы добровольно сдали полиции около трех тысяч единиц оружия и 200 тысяч боеприпасов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.
"Граждане могут сдать оружие в любое отделение полиции и избежать уголовной и административной ответственности", - говорит старший инспектор ГУНП в Киевской области Александр Навоенко.
По данным полиции, в течении мероприятий по добровольной сдаче оружия от ответственности было освобождено около 400 человек.
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет! (с)