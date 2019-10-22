EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  151  3
Все про:МВД (7968) оружие (3782)

 За две недели украинцы добровольно сдали полиции около трех тысяч единиц оружия и 200 тысяч боеприпасов. ВИДЕО

За две недели украинцы сдали полиции около 3 тысяч единиц оружия и 200 тысяч боеприпасов разных калибров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

"Граждане могут сдать оружие в любое отделение полиции и избежать уголовной и административной ответственности", - говорит старший инспектор ГУНП в Киевской области Александр Навоенко.

По данным полиции, в течении мероприятий по добровольной сдаче оружия от ответственности было освобождено около 400 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В подразделениях оккупационных войск РФ на Донбассе торговля оружием и боеприпасами достигла значительных масштабов, - разведка

Источник: https://censor.net.ua/v3155197
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Обыкновенная реклама, добровольно сдали оружие ха-ха-ха.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх