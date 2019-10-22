 За две недели украинцы добровольно сдали полиции около трех тысяч единиц оружия и 200 тысяч боеприпасов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

"Граждане могут сдать оружие в любое отделение полиции и избежать уголовной и административной ответственности", - говорит старший инспектор ГУНП в Киевской области Александр Навоенко.

По данным полиции, в течении мероприятий по добровольной сдаче оружия от ответственности было освобождено около 400 человек.

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