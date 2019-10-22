 "Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом опытный боец рассказал в интервью военному журналисту Михаилу Ухману.
"По моему мнению, эта формула - один из вариантов предательства Украины, один из вариантов плана по сдаче Украины", - сказал Кот.
В своем интервью Кот вспомнил и первых своих побратимов павших в борьбе с российскими оккупантами - Василия Пашко (позывной Лис), который приехал с Италии, чтобы защищать Украину и морпеха с позывным Тарас, погибшего в боях под Иловайском.
4 ч. ·
https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/
Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
ПОТВОРНЕ РИЛО СПІВВІТЧИЗНИКА
Нарешті я дозрів до того, аби щиро подякувати президенту Зеленському. За що? За те що в своєму житті я ще не зазнавав такої ударної терапії з позбавлення ілюзій. Скажу більше, якби президента Зеленського не існувало - його треба було б придумати. Як клізму для прочистки шлунку.
Дякую вам, Володимире Олександровичу.
Більшу частину свого життя чинний президент займався не створенням високотехнологічного обладнання. Не випуском навіть цукерок, з захопленням ринків Європи та суміжних країн. Президент Зеленський годував населення жартами «нижче поясу». Особисто мені його примітивний гумор завжди видавався аж занадто дебелим і вульгарним. Такого самого фольклору (набагато дотепнішого), як на мене, можна набрати в будь-якій заводській курилці, або біля будь-якої дискотеки. Проте. В той самий час програми Зеленського били всі рейтинги.
Наші високоінтелектуальні мудрили написали кілометри висновків про проблеми української нації (головна - от ніяк нам не щастить з керівництвом наших мрій), і при цьому вперто не звертали увагу на те, що пересічний громадянин слухав не їхні поради і побажання. Він слухав «ги-ги-ги» від Зеленського. Чому? Бо саме це йому (народу) ближче і зрозуміліше. Я знаю. Я бачив. Зеленський не причина - він лише індикатор того серед якого народу ми живемо насправді. Правдивий, мов бездушна комп'ютерна програма.
І не треба мені розповідати про «нещасних і обкрадених» - я їх таких надивився вдосталь. Це не регіт з біди Гонтаревої - наслідок «обкрадання». Це бидляча натура, для якої норма реготати з чужого горя - причина нездатності облаштувати своє життя. Намагання виправдати свою неспроможність «обкраданням» - також наслідок. Бо на більше - фантазії нема. Усе решта - на користь бідних.
Мені на незнання своїх співвітчизників - гріх скаржитися. Я їх бачив от просто «в полі», тобто на робочих місцях. Я в нашого народу вчився крутити гайки на заводі АвтоЗАЗ у 15 років. Я з ним опановував професію столяра, паралельно з навчанням в інституті. Я ним керував на заводі та на виробничих фірмах у шкірі майстра, технолога, конструктора. Я з ним спав в одному кубрику і жер з одного казана на фронті. Я знаю наш народ ду-у-у-уже добре і відтак давно не вірю в байки про «сонечок» і «європейську націю». Я дуже гарно знаю, що таке бути в колективі нашого народу старанним працівником, а серед наших інженерів - тим хто дає результат. «Хто везе - того поганяють» - так говорить наш народ на виробництвах, а не те що ви там собі надумали в редакціях та фондах.
І от Володимиру Олександровичу вдалося зробити так, аби цю картину реальності я остаточно вдосконалив. Все життя мені наш народ подавали у вигляді пасторалі - садок там, вишневий, донька вечерю подає, працьовиті дядьки, охайні господині… Проте прийшов президент Зеленський і легким рухом руки показав мені моїх співгромадян ніби списаних з картин Боскха і Шульженка. І знаєте - я ніколи вже не забуду тих потворних рил, що полізли з усіх боків. Я не забуду тепер, що українці - це нація, яка власноруч відштовхнула президента-реформатора і обрала замість нього коміка. Дилетанта, який ніколи не займався політикою. Я не забуду, як українці ревіли «ФОПів тиснуть? Дави їх - і так жирують!». Ці самі люди підуть на жалоби по Голодомору, про всяк випадок. Я ніколи не забуду, як українці горлали: «Посадити «свинарчука»! Мародер!», навіть не намагаючись розібратися - а чи винний він взагалі? Їх не цікавить, що не можна людину по факту, викрадати, без підозри і підстав…
І вже точно я не забуду як українці, розбризкуючи слину, реготали з номеру «Кварталу-95» де висміювали спалення будинку у екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, в день її народження! Зірвати маску благопристойності не з політика, а з цілого народу - вищій пілотаж для блазня.
Я ніколи цього тепер не забуду. Я це бачив. Дякую вам Володимире Олександровичу. Дякую за показ ЦІЄЇ гіркої правди.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Редакція може не поділяти думки авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації. Будь-який передрук матеріалів з сайту може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на marik.co.ua, а також на сам матеріал!
Повний або частковий передрук тексту без письмової згоди редакції заборонено та вважатиметься порушенням авторських прав.
Ото було б цікаво. Підтримка була б 100%.
Вот и старый боец до последнего будет гнать от себя ту очевидную мысль, что их предал не мультяшный клоун, и даже не жулик беня с его деревянными солдатами, а 3/4 собственного народа. И действительно: история, пожалуй, не знает другого примера подобного скотства.
Хто не згоден - може йти лісом.
22.10.2019 12:44
Дід Трохим
Спамлять подстілки Бариги. Грошва то їм йде п.дікам.
Василь Довганенко 7230397a - один з них. Другий БМП 1 5c588ff2 Ще - Igor Rezovskiy та Molli
"ак, пониження градусу дискусії в міжнародних організаціях як компроміс з українського боку - цілком реалістичне рішення. Нам не складно рекомендувати українським делегаціям не вживати термін «збройна агресія РФ проти України» в документах і проектах рішень. Зовсім нескладно.
Так что стули писок и помолчи
При порошенко даже на пророссийском цензоре такого не было.
Ты говори да не заговаривайся, моральный урод
А Росія вже потім підрядилась допомагати Донбасу.
Ну нічого - після ратифікації Римського статуту міжнародні слідчі комісії в усьому розберуться.
І да, погугліть скільки серед відомих добровольців і ветеранів АТО людей із якісною вищою освітою (навіть закордонною) - ви приємно здивуєтеся!
Народ України зробив свій вибір. У націоналістів усім відомий результат.
коли б котрийсь із них загубився в мільйоновій юрбі собі подібних істот, кожний, хто хоч недовго жив серед чухраїнців, вгадає:
- Це - чухраїнець.
І ніколи не помилиться...
Його (чухраїнця) постать, його рухи, вираз, сказать би, всього його корпуса - все це так і випирає оті п'ять голівних рис його симпатичної вдачі.
Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так:
1. Якби ж знаття?
2. Забув.
3. Спізнивсь.
4. Якось то воно буде!
5. Я так і знав.
Ледве спекались цього непотрібу.
Кожен має займатись своєю справою.
А що стосується цієї безглуздої кровавої бійні, то її потрібно припиняти.
Хто проти - то його власні проблеми.
95 квартал вот может управлять государством.
Ты уже забыл про кровавого карателя беню и согласен на его марионеток?
То что нарид слаб мозгами это понятно.
Но тут по моему даже какая то беспринципность.
Поедь в Москву м скажи об этом Путину.
Бійня не безглузда, а за Україну. Вата детектед!
Конрад Карлович Михельсон, да ты недостоин пальца этого, как ты говоришь "полупьяного бомжа". Пока ты бздишь на диване, он противостоит агрессору.
Скотина ты, мразь, поедь на передок и скажи это"бомжу" в лицо.
Господи, сколько мерзости повылезло.
На ПРЯМОМ это уже 3 день топ-новость.
Надо только перестать стрелять Кто сказал?