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Все про:война (3656) Штайнмайер (428) Донбасс (19714) Правый сектор (771) Ухман Михаил (44) Формула Штайнмайера (147)

 "Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Доброволец ДУК "Правый сектор", а ныне боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот считает формулу Штайнмайера одним вариантов плана сдачи интересов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом опытный боец рассказал в интервью военному журналисту Михаилу Ухману.

"По моему мнению, эта формула - один из вариантов предательства Украины, один из вариантов плана по сдаче Украины", - сказал Кот.

В своем интервью Кот вспомнил и первых своих побратимов павших в борьбе с российскими оккупантами - Василия Пашко (позывной Лис), который приехал с Италии, чтобы защищать Украину и морпеха с позывным Тарас, погибшего в боях под Иловайском.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3155185
 
 
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Сто процентов! А лысый уже охрану возле дома выставил -теперь вся семейка дрищит от папиных "шуточек"
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Только зебил не понимает, что зеля хочет сдать Украину.
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Олександр Погребиський
"Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8275

4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
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та це ж целый котяра. у него ще ума палата. вот кого вместо зели надо было в японию послать "Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9699
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Олександр Погребиський
"Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8275

4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
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У нас уже все кухарки страной управляют?! Становись президентом если изберут конечно и открывай рот.А пока делай что положено и будет что будет
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Ты как из анекдота. Перед выходом из дома надел презерватив со словами -"на всякий случай!" С порога вернулся, намазал жопу вазелином со словами "а случаи бывают всякие!" Вообщем - будь что будет, снял трусы намазал жопу.
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Ветеран АТО: "Нарешті я дозрів до того, аби щиро подякувати президенту Зеленському. За що? За те що в своєму житті я ще не зазнавав такої ударної терапії з позбавлення ілюзій."
ПОТВОРНЕ РИЛО СПІВВІТЧИЗНИКА
Нарешті я дозрів до того, аби щиро подякувати президенту Зеленському. За що? За те що в своєму житті я ще не зазнавав такої ударної терапії з позбавлення ілюзій. Скажу більше, якби президента Зеленського не існувало - його треба було б придумати. Як клізму для прочистки шлунку.
Дякую вам, Володимире Олександровичу.
Більшу частину свого життя чинний президент займався не створенням високотехнологічного обладнання. Не випуском навіть цукерок, з захопленням ринків Європи та суміжних країн. Президент Зеленський годував населення жартами «нижче поясу». Особисто мені його примітивний гумор завжди видавався аж занадто дебелим і вульгарним. Такого самого фольклору (набагато дотепнішого), як на мене, можна набрати в будь-якій заводській курилці, або біля будь-якої дискотеки. Проте. В той самий час програми Зеленського били всі рейтинги.

Наші високоінтелектуальні мудрили написали кілометри висновків про проблеми української нації (головна - от ніяк нам не щастить з керівництвом наших мрій), і при цьому вперто не звертали увагу на те, що пересічний громадянин слухав не їхні поради і побажання. Він слухав «ги-ги-ги» від Зеленського. Чому? Бо саме це йому (народу) ближче і зрозуміліше. Я знаю. Я бачив. Зеленський не причина - він лише індикатор того серед якого народу ми живемо насправді. Правдивий, мов бездушна комп'ютерна програма.
І не треба мені розповідати про «нещасних і обкрадених» - я їх таких надивився вдосталь. Це не регіт з біди Гонтаревої - наслідок «обкрадання». Це бидляча натура, для якої норма реготати з чужого горя - причина нездатності облаштувати своє життя. Намагання виправдати свою неспроможність «обкраданням» - також наслідок. Бо на більше - фантазії нема. Усе решта - на користь бідних.

Мені на незнання своїх співвітчизників - гріх скаржитися. Я їх бачив от просто «в полі», тобто на робочих місцях. Я в нашого народу вчився крутити гайки на заводі АвтоЗАЗ у 15 років. Я з ним опановував професію столяра, паралельно з навчанням в інституті. Я ним керував на заводі та на виробничих фірмах у шкірі майстра, технолога, конструктора. Я з ним спав в одному кубрику і жер з одного казана на фронті. Я знаю наш народ ду-у-у-уже добре і відтак давно не вірю в байки про «сонечок» і «європейську націю». Я дуже гарно знаю, що таке бути в колективі нашого народу старанним працівником, а серед наших інженерів - тим хто дає результат. «Хто везе - того поганяють» - так говорить наш народ на виробництвах, а не те що ви там собі надумали в редакціях та фондах.

І от Володимиру Олександровичу вдалося зробити так, аби цю картину реальності я остаточно вдосконалив. Все життя мені наш народ подавали у вигляді пасторалі - садок там, вишневий, донька вечерю подає, працьовиті дядьки, охайні господині… Проте прийшов президент Зеленський і легким рухом руки показав мені моїх співгромадян ніби списаних з картин Боскха і Шульженка. І знаєте - я ніколи вже не забуду тих потворних рил, що полізли з усіх боків. Я не забуду тепер, що українці - це нація, яка власноруч відштовхнула президента-реформатора і обрала замість нього коміка. Дилетанта, який ніколи не займався політикою. Я не забуду, як українці ревіли «ФОПів тиснуть? Дави їх - і так жирують!». Ці самі люди підуть на жалоби по Голодомору, про всяк випадок. Я ніколи не забуду, як українці горлали: «Посадити «свинарчука»! Мародер!», навіть не намагаючись розібратися - а чи винний він взагалі? Їх не цікавить, що не можна людину по факту, викрадати, без підозри і підстав…

І вже точно я не забуду як українці, розбризкуючи слину, реготали з номеру «Кварталу-95» де висміювали спалення будинку у екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, в день її народження! Зірвати маску благопристойності не з політика, а з цілого народу - вищій пілотаж для блазня.

Я ніколи цього тепер не забуду. Я це бачив. Дякую вам Володимире Олександровичу. Дякую за показ ЦІЄЇ гіркої правди.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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были методички(электронные, по мессенджерам)..как правильно голосовать..в открытую не за петю понятно, но все было понятно..командирское информирование называется..и вот зачем брехать? было такое..
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Сто процентов! А лысый уже охрану возле дома выставил -теперь вся семейка дрищит от папиных "шуточек"
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- Роза, вчера по телевизору заявили, что выборы президента стали циничным обманом народа! - Конечно, Изя ! Кто же мог предположить, что Коломойский бандит, а Зеленский клоун?
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Треба ще перевірити пожежну сигналізацію та поставити пару пожежних машин коло брами. Щоб не робити "перфоменс" з хром_верьовки вдруге
Ото було б цікаво. Підтримка була б 100%. "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1272
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Только зебил не понимает, что зеля хочет сдать Украину.
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Понимают. Понимают суки. Это мы до сих пор не можем осознать, что они это понимали в большинстве своём с самого начала.
Вот и старый боец до последнего будет гнать от себя ту очевидную мысль, что их предал не мультяшный клоун, и даже не жулик беня с его деревянными солдатами, а 3/4 собственного народа. И действительно: история, пожалуй, не знает другого примера подобного скотства.
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Формула Штайнмайєра погоджена ЄС і НАТО!
Хто не згоден - може йти лісом. "Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8795
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Дурбецяло, як мінімум НАТО її не погоджувало - НАТО такою фігньою не займається. Погоджував формулу тільки Кучмо в Мінську...
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Щ Пєтя, що Зєля - два чобіти пара. Єдине спільне бажання - зрадити УКраїну. Спамьте Педропатріідіоти.
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Пєтя, що Зєля - два чобіти пара. Єдине спільне бажання - зрадити УКраїну. Спамьте Педропатріідіоти.
22.10.2019 12:44
Дід Трохим
Спамлять подстілки Бариги. Грошва то їм йде п.дікам.
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провокаторів з-за поребрика під виглядом нациків ***** тут...
Василь Довганенко 7230397a - один з них. Другий БМП 1 5c588ff2 Ще - Igor Rezovskiy та Molli
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Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те, що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.
"ак, пониження градусу дискусії в міжнародних організаціях як компроміс з українського боку - цілком реалістичне рішення. Нам не складно рекомендувати українським делегаціям не вживати термін «збройна агресія РФ проти України» в документах і проектах рішень. Зовсім нескладно.
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Если каждый кот начнет рассказывать шо он там рахуе...
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"Кот" имеет на это моральное право. Он защищает родину и рискунт жизнью.
Так что стули писок и помолчи
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Имею ввиду, что боец имеет моральное право !
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Схоже цей "кіт" переживає, що залишиться без роботи в разі припинення безглуздої кровавої бійні на Донбасі.
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Igor Rezovskiy, ты гнида пророссийская. Не Кит начал войну, а кровавый злодей Пукен.
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Почав "кровавий пастор", якщо бути точним.
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Уже чувствуется работу Сивохи с наридом.
При порошенко даже на пророссийском цензоре такого не было.
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Кровавый пастор пошел войной на Россию?
Ты говори да не заговаривайся, моральный урод
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кровавий пастор почав каральну операцію проти ЛДНР.
А Росія вже потім підрядилась допомагати Донбасу.
Ну нічого - після ратифікації Римського статуту міжнародні слідчі комісії в усьому розберуться.
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Ти дебіл? Хоча чому я питаю... Ти реально дебіл.
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Всегда найдется спрятанный под шконкой какой нибудь зебик игорь ржовский и вскукарекает про гражданскую войну, про нарот дамбаса, про распятых в трусиках игорьках ржовских, про свою жену запененную эпилептичку на блок-посту, расскажет, покажет, и поклянется своей дупой. Верить можно, думаю?
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Если каждый боец будет свои " умные " мысли всем впихивать зачем тогда генералы ? Каждый экспертом уже хочет стать
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Ось такі люди повинні бути у владі, а не ті, хто від повісток ховався...
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У власти должны быть люди которые этому учились "Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7372 а не первый который считает "Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4622 Нечего против человека не имею но каждый должен быть на своем месте
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Ну зараз якраз до влади прийшли ті, хто не вчилися (Трускавець не рахується "Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1889 )

І да, погугліть скільки серед відомих добровольців і ветеранів АТО людей із якісною вищою освітою (навіть закордонною) - ви приємно здивуєтеся!
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Досить переказувати порохоботські побрехеньки.
Народ України зробив свій вибір. У націоналістів усім відомий результат.
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З яких це пір Правий сектор чи інші націоналісти стали порохоботами??? Вони взагалі-то майже одразу стали в опозицію до Пороха! В методичці тобі написали, що всі, хто проти Зе - порохоботи?
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Ну звичайно - це ж не вони були в перших рядах тих хто в 2014 році "наскакав" цей маріонеточний режим кровавого бариги.
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Ти ще скажи, що саме через них підлога України живе за рискою бідності)))))
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Угу, чухраїнці зробили свій капітулянтський вибір

коли б котрийсь із них загубився в мільйоновій юрбі собі подібних істот, кожний, хто хоч недовго жив серед чухраїнців, вгадає:
- Це - чухраїнець.
І ніколи не помилиться...
Його (чухраїнця) постать, його рухи, вираз, сказать би, всього його корпуса - все це так і випирає оті п'ять голівних рис його симпатичної вдачі.
Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так:
1. Якби ж знаття?
2. Забув.
3. Спізнивсь.
4. Якось то воно буде!
5. Я так і знав.
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Бачили вже "при владі" різних там парасюків, гаврилюків, савченок..................
Ледве спекались цього непотрібу.
Кожен має займатись своєю справою.
А що стосується цієї безглуздої кровавої бійні, то її потрібно припиняти.
Хто проти - то його власні проблеми.
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Правильно.
95 квартал вот может управлять государством.
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Та нехай краще вже 95 Квартал, аніж маріонеточний кровавий барига.
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И чем же он лучше?
Ты уже забыл про кровавого карателя беню и согласен на его марионеток?
То что нарид слаб мозгами это понятно.
Но тут по моему даже какая то беспринципность.
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А сечас Зюзя не полная марионетка в театре кукол Карабаса Бабломойского?
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"А що стосується цієї безглуздої кровавої бійні, то її потрібно припиняти"

Поедь в Москву м скажи об этом Путину.
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Кожен має займатись своєю справою. Справа 95 кварталу - смішити люмпенів...

Бійня не безглузда, а за Україну. Вата детектед!
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Правий сектор виступає проти НАТО.
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За НАТО, але проти ЄС взагалі-то, на їх сайті про це чимало написано... Учіть матчастину!
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Цензор пробивает очередное дно. Мало того, что собрал упоротых порохопдрсов и гонтарефилов, для которых чем хуже, тем лучше, так еще и какого-то полупьяного бомжа мнение спросил. Вы езжайте на вокзал, там бомжей доЩуя, их мнение спросите!
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да забанить надо этого урода-Конрад Карлович Михельсон..или хотя бы в спам..была такая функция на Цензоре..сейчас убрали? я просто не знаю как сейчас
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Та ладно... Неужели ты такой слепой, что кнопок не видишь?
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какие кнопки? вижу -ответить и мне нравиться..как в спам это существо? чет было четыре года назад-спам -не спам..я , если честно, не инет воин..забыл как это делается, но знал
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А мне кажется, он с дикого похмелья.....
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у правосеков Апостол-серьезный хлопец..вот не довелось знать лично(может еще встретимся), но хлопцы с 93 и Карпатьской Сичи-очень уважительно об нем говорят..
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Ну так кто "минск" подписывал в 2014 году? Почему 5 лет молчал?
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"так еще и какого-то полупьяного бомжа мнение спросил"
Конрад Карлович Михельсон, да ты недостоин пальца этого, как ты говоришь "полупьяного бомжа". Пока ты бздишь на диване, он противостоит агрессору.

Скотина ты, мразь, поедь на передок и скажи это"бомжу" в лицо.
Господи, сколько мерзости повылезло.
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Если ты, говно, и иже с тобой такие недиванные герои, какого йуха топчетесь 5 лет на одном месте? Давно бы разорвали всех. А на передке таких противостояторов, не выходящих из алко коматоза, я насмотрелся, не ссы.
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И что же ты там на передке всех не победил, а топтался?
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Если бы ты хоть день в армии прослужил, то должен был знать, что любые интервью СМИ могут давать только командир части или его зам.по восп. работе и то, с разрешения высшего штаба. Мнение других полковников, не говоря уже про Котов никого не интересует, более того, можно нарваться на неЩуевое взыскание. Ось так, діду.
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Ты не отмазывайся, а расскажи каким гнроем ты был на передке. Возможно твое имя там было в отличие от Кота, Тигр?
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Тобто, нашим солдатам треба стулити пельку і робити, те що чмо зелене каже? Між, іншим, я служив...
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Нужно было еще спросить, что он думает про "хату", яка палала.
На ПРЯМОМ это уже 3 день топ-новость.
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Да равзводят нас всех барыга петя и козломойский беня,а вы лохи уши развесили
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Так твой шоколадный патрон сказал, ни шагу вперед.
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Ты что-то все ставишь с ного на голову.
Надо только перестать стрелять Кто сказал?
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