 "Это вариант плана по сдаче Украины", - боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом опытный боец рассказал в интервью военному журналисту Михаилу Ухману.

"По моему мнению, эта формула - один из вариантов предательства Украины, один из вариантов плана по сдаче Украины", - сказал Кот.

В своем интервью Кот вспомнил и первых своих побратимов павших в борьбе с российскими оккупантами - Василия Пашко (позывной Лис), который приехал с Италии, чтобы защищать Украину и морпеха с позывным Тарас, погибшего в боях под Иловайском.

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