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 Политика Украины
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Все про:Квартал-95 (108) Коломойский (1221) Милованов Тимофей (37)

 "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем. ВИДЕО

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который накануне назвал его дебилом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге во вторник.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - сказал Милованов

Он сказал, что не обижается "ни на это, ни на многое другое, что происходит".

По его мнению, скандал вокруг песни "Квартала" о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой уже исчерпан, потому что высказались все.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95". АУДИО

"Кстати, я соглашаюсь с "Кварталом", что они как сатира могут делать все, что угодно. Но это не значит, что у меня нет своей позиции. Я свою позицию высказал, и ее в принципе высказали все, кто хотел", - сказал министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/v3155142
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіли, цей шаріков і є ваш рівень.
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не хватило духа сказать бене что бы он в зеркале идиота?
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это реальность - а дебелизм это подъем ВВП на 40% - а если на 3% - вопрос - зачем было менять )))
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Ну ваще-то подъем экономики на 3 % в следующем году,это дебилизм...
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это реальность - а дебелизм это подъем ВВП на 40% - а если на 3% - вопрос - зачем было менять )))
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А учитывая новые реалии с инвестициями - даже3% могут легко превратиться в далекую голубую мечту. Не даром же Дубилета поставили курировать госстат, готовятся к рисованию цифр с потолка.
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В каждой шутке только доля шутки.Единственное что обнадеживает это самокритичность. Ты не забывай что не в песочнице играешься
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Послать Коломойского на три буквы бздошно - кормилец же.
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Да куклы никогда не пойдут против своего хозяина, как бы борзо, нагло и по хамски он себя не вел. А то, не дай боже, пригласит кофе попить.
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не хватило духа сказать бене что бы он в зеркале идиота?
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тобто образа від каломойши - це як манна з небес?
А слабо викликати оцю пархату мартишку на дуель?
Хоча про що це я, яка ж дуель, там де немає честі.
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Беню на дуэль?

только в полночь и на кофейных чашечках "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 9666
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де заборонили? У вас?
У нас досі, якщо людина має честь, то й має право викликати того, хто її образив, на дуель.
А от який з гешефтєра дуелянт, тут я з Вами погоджуюсь
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Боюсь, что он ошибается. Он не шутит. Это все серьезно и плохо.
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Піде вслід за Данилюком.
Беня не терпить заперечень.
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Если шутит, значит с юмором у него нормально. Не порохобот...
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Где ты тут шутку разглядел, зебил? Обкакался твой министр.
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срущий под двери соседей тоже считает это юмором
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Конечно не обижаеЦА. Разве можно АбижаЦА на хУзяина своего боса?
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Есл Сивоха совеник при РНБО, то я не удивляюсь, что министр экономики себя дебилом считает.
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Беня на себя бы посмотрел:
Лерка Гонтарева ему как умственно неполноценному разрешила тратить из своих миллиардов не более 20 тыс. фунтов в неделю

оттого и бесится Беня на свою "попечительницу"
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 ч.11 часов назад

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 425

Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа).
Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 6892
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Кто считает , что это шутка , отзовись ?
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Это шутка а дальше пойдут не шутки она сожгла сарай ,а дальше как бы гражданка не была.
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Доки ці виродки та дебіли, які варті один одного "травлять" один одного, українці "устают" від війни, а зеленський готує норманський капкан та здачу орді України.
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Клинические идиоты должны держаться группами! По одному вы пропадете.
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"Талантам нужно помогать, а бездари и сами пробьются"- слова академика Капицы по моему.
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Да Мы даже и не оспариваем что ты дебил !!! У тебя на морде все написано , а когда еще открыл рот - то тебе дебилы всей страны доверили бы знамя.... "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 7664
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У меня один вопрос к квартальщикам - почему на критику Бубочка надувает губки и ни с кем играть не хочет. "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 7235
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С тобой бубочка играть не хочет? Покажи ему красненькую машинку, которую мама тебе вчера купила.
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Ты хочешь Бубочку ещё и жаба задавила?! "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 9428
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Если Министр экономики уверяет что из-за балаганной песни в государстве может измениться инвестиционный климат, это показатель бессилия и некомпетентности Министра. Или угроза саботажа как защиты государственных воров разворовавших казну.
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А ведь министр действительно деб...л разве такое чу..чело может быть министром пошли кошты которые твоя милая Гонтарева украла, людям погорельцам от арт складов скоро зима их хоть кто - нибудь пожалел жалостливые и Аваков туда же.
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Судя по виду - 100%-ный дэбил дэбилыч дэбилофф.
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Да не переживай ты так.У Вовы это тоже скрывать не получается
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"Лев и ярлык "

Проснулся Лев и в гневе стал метаться,
Нарушил тишину свирепый, грозный рык -
Какой-то зверь решил над Львом поиздеваться:
На Львиный хвост он прицепил ярлык.
Написано: «Осёл», есть номер с дробью, дата,
И круглая печать, и рядом подпись чья-то…
Лев вышел из себя: как быть? С чего начать?
Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А печать?!
Ещё придётся отвечать!
Решив от ярлыка избавиться законно,
На сборище зверей сердитый Лев пришёл.
«Я Лев или не Лев?» - спросил он раздражённо.
«Фактически вы Лев! - Шакал сказал резонно. -
Но юридически, мы видим, вы Осёл!» -
«Какой же я Осёл, когда не ем я сена?!
Я Лев или не Лев? Спросите Кенгуру!» -
«Да! - Кенгуру в ответ. - В вас внешне, несомненно,
Есть что-то львиное, а что - не разберу!..» -
«Осёл! Что ж ты молчишь?! - Лев прорычал в смятенье. -
Похож ли я на тех, кто спать уходят в хлев?!»
Осёл задумался и высказал сужденье:
«Ещё ты не Осёл, но ты уже не Лев!..»
Напрасно Лев просил и унижался,
От Волка требовал, Шакалу объяснял…
Он без сочувствия, конечно, не остался,
Но ярлыка никто с него не снял.
Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу,
То этим, то другим стал уступать дорогу,
И как-то на заре из логовища Льва
Вдруг донеслось ослиное: «И-а-а!»

Мораль у басни такова:
Иной ярлык сильнее Льва!
(С) С. Михалков
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самокритика щас - це дило сугубо популярное и взаимо прибыльное
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Чувака опустили, а он и согласен. Это феноменально!
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