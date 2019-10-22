 "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, чеченец сломал скулу Уварову после того, как тот сделал ему замечание о езде на мотоцикле в пешеходной зоне.
"Я увидел, что мотоциклист на приличной скорости разъезжает между многолюдной толпой на пешеходной улице Карла Маркса в Симферополе. Я сделал замечание, на что получил очень короткий ответ и такой же быстрый удар. У меня открылось носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью. Дальше смутно помню, как разворачивались события. Тут же вызвал скорую и полицию", - рассказал Уваров.
Нападавшего пока не нашли. В сети появилось видео стычки мотоциклиста с Уваровым. На кадрах молодой человек выкрикивает: "Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?" и бьет пропагандиста по лицу.
Отримав козел по скрєпах
Почему нет Чеченских ОПГ в Украине?
Азербайджанцы быковали в Киеве, чтобы потом извиняться.
мотоциклист НАТО.
Источник: https://censor.net.ua/v3155139
Как и в Мацкве впрочем)
ОТ ЯК ТУТ НЕ РЕГОТАТИ З ЦЬОГО ЕПІЧНОГО ФОТО? По центру стоїть Гіркін - який приніс довбням на фото руський мир. У костюмі з краваткою. Цілий, не пошкоджений і здоровий. Праворуч і ліворуч - каліки без ніг, які такими стали завдяки цьому московітові, який приніс їм руський мир.
Думал и так понятно
В Донбассе погиб командир миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Иса Мунаев. О том, почему чеченцы защищают Украину - комбат рассказал НВ в одном из последних интервью.
Гаджиев косил людей почти без разбора.
"...при очередной зачистке, БТР и Урал подъехали к дому Газуевых, Айзы и Алихана. Как бешенные, солдаты выскочили из БТРа и Урала, окружили дом. Потом в помещение ворвались несколько военных, перевернули все в доме, взяли телевизор и видео. Тогда Алихан сказал: «Что вы делаете, пришли искать оружие, боевиков и ваххабитов? - Ищите их, а телевизор с видео оставьте». Бросив телевизор и видеотехнику на пол, схватили Алихана и, надев на голову черный целлофановый мешок, затолкали в БТР."
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" российские военные по приказу генерала Гаджиева доставили к нему беременную Айзу Газуеву. Озверевший Гаджиев, изъясняясь отборным матом, накинулся на Айзу, схватил за волосы, требуя признаться, что ее муж - ваххабит. Когда Айза сказала: «Вы меня хоть убьете, но мой муж не имеет никакого отношения к ваххабитам», - то всесильный генерал, несколько раз ударив Айзу, за косы потащил ее в соседний кабинет.
Там на полу лежал Алихан, весь посиневший, с изуродованным лицом. Айза не узнала мужа сразу. Затем она зарыдала, умоляя отпустить Алихана. В ответ на это генерал Гаджиев схватил нож и вспорол живот Алихана. За волосы макнул голову Айзы в его распоротые внутренности. Потом, на глазах беременной женщины, Алихан долго и мучительно умирал. Над ним стояла Айза, умытая кровью мужа, растерзанного российским генералом."
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"Айза, расталкивая охрану, кинулась к Гаджиеву и крикнула: «Подождите минутку!» Когда Айза приблизилась, произошел мощный взрыв. Закричали женщины, прибывшие за мужьями и сыновьями, с воздуха падали куски человеческих тел. На месте погиб охранник Гаджиева, сам генерал был тяжело ранен - выбиты глаза, оторваны рука и нога. От беременной, навсегда уже юной Айзы остались голова да волосы; куски тел ее и будущего младенца разбросаны по земле..."
А тепер скажіть, наскільки і в яку сторону це відрізняється від того, що діється на окупованих *********** територіях та в самому **********?
Лучше бы убили друг друга, да и окружающих бы прихватили.