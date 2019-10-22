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Все про:Крым (21980) оккупация (6866) пропаганда (2328) Симферополь (597) чеченцы (150)

 "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова. ВИДЕО

Чеченский байкер избил пропагандиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в центре оккупированного Симферополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, чеченец сломал скулу Уварову после того, как тот сделал ему замечание о езде на мотоцикле в пешеходной зоне.

"Я увидел, что мотоциклист на приличной скорости разъезжает между многолюдной толпой на пешеходной улице Карла Маркса в Симферополе. Я сделал замечание, на что получил очень короткий ответ и такой же быстрый удар. У меня открылось носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью. Дальше смутно помню, как разворачивались события. Тут же вызвал скорую и полицию", - рассказал Уваров.

Нападавшего пока не нашли. В сети появилось видео стычки мотоциклиста с Уваровым. На кадрах молодой человек выкрикивает: "Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?" и бьет пропагандиста по лицу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я сын Ичкерии. Русским никогда не сдавался", - депутат-единоросс Ханбиев признался в нелюбви к России. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3155139
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь на месте этого чечена мог быть
мотоциклист НАТО.
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 21 окт.



"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7920

ОТ ЯК ТУТ НЕ РЕГОТАТИ З ЦЬОГО ЕПІЧНОГО ФОТО? По центру стоїть Гіркін - який приніс довбням на фото руський мир. У костюмі з краваткою. Цілий, не пошкоджений і здоровий. Праворуч і ліворуч - каліки без ніг, які такими стали завдяки цьому московітові, який приніс їм руський мир.


"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 5160
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Крысчане еще не поняли, что теперь они собственность кадыркина и его шестерок.
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Ну, хоч якийсь позитив. Хоча не впевнений після випадку з піснею про Лерку. Може зараз на тренді висказувати співчуття кацапським пропагандонам?
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А порадіти за пропогандона ?
Отримав козел по скрєпах
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Крысчане еще не поняли, что теперь они собственность кадыркина и его шестерок.
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Можно посочувствовать кацапу, позубоскалить, но Киеве - не лучше... у мустафы наема порасспрашивайте... в сааамисеньком центре песдюлей отхватил от диких абизян...
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Вовчик, лапоть - ты... и ссылки себе куда-нибудь засунь, балалайка. Факт остается фактом. Мустафе пику натовкли? Кто, ответь? Будешь спорить? И это, лапоть себе для щей прибереги, ссылкопостователь
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Мустафе азербайджанец натовк який відразу втік ,а тут чеченець набив пику москалю і не думав тікати (в криму побиття та вбивства ватників чеченцями та дагами це вже система) відчув різницю,не смикайся на бутилці сиди ровно "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 4442
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Хорощо чуркобес вмазал,я б еще добавил за руцький мир
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Чеченцы,подымайтесь ! Кацы вас чмырят )) Дорогу не купили ,а мешают...Вах ! Смэрт им ! ))
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нет ищут того, кто это снимал ) чеченцы, чтобы еще и ему врезать )
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А ведь на месте этого чечена мог быть
мотоциклист НАТО.
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Мотоциклисты НАТО не звери- нормальные люди.
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так у них по жизни проблемы, с челюстью
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ти дарогу купил, а? - станет новым мемом наравне с чи да)
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Так у нього спочатку почались проблеми з щелепою, а вже потім він був побитий, чи навпаки?)
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Тот неловкий случай,когда языком делу не поможешь ))
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Рузькэ, Чечня это круто?!!! Ты дарогу купил, Э?!!! Плохо вам уродам жилось при биндерах? Скоро будете в дверь тарабанить чтобы пустили обратно, когда крым присоеденят к чеченской республике и поставят КаДырова главным.
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Пускай хоть горло друг другу перережут эти орки,зачем оно нам ?
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щоб розуміти за що гинуть українські бійці на фронті.
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Я сделал замечание, от чего у меня открылось носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью.
Источник: https://censor.net.ua/v3155139
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"Переломный момент", ну, аби не біндєри з натой. Кримчани мають сприймати це, як благословення від асвабадітелєй- приобщение к "руSSкому миру". Це, не київська хунта це, свої рідненькі для них.
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Какая же вата чмошная - подло украла территорию, но и там ее садят на бутылку "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 1571
Как и в Мацкве впрочем)
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так их пропагандонов-совкодрочеров-мышибратьев-путинистов!
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 21 окт.



"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7920

ОТ ЯК ТУТ НЕ РЕГОТАТИ З ЦЬОГО ЕПІЧНОГО ФОТО? По центру стоїть Гіркін - який приніс довбням на фото руський мир. У костюмі з краваткою. Цілий, не пошкоджений і здоровий. Праворуч і ліворуч - каліки без ніг, які такими стали завдяки цьому московітові, який приніс їм руський мир.


"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 5160
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Хочуть рашисти імперію - нехай терплять приниження та побої.
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а иначе бы челюсть пропагандону сломали солдаты НАТО
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Со словами борются адекватно- словами. Если бы солдаты НАТО и сломали ему челюсть- то не за это.
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я забыл добавить тег <Сарказм>

Думал и так понятно "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7749
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Але він купив дорогу. І має всі права на встановлення свої правил.
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Мунаев: "У предателей нет национальности, нет родины, нет чести..."
В Донбассе погиб командир миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Иса Мунаев. О том, почему чеченцы защищают Украину - комбат рассказал НВ в одном из последних интервью.

Гаджиев косил людей почти без разбора.

"...при очередной зачистке, БТР и Урал подъехали к дому Газуевых, Айзы и Алихана. Как бешенные, солдаты выскочили из БТРа и Урала, окружили дом. Потом в помещение ворвались несколько военных, перевернули все в доме, взяли телевизор и видео. Тогда Алихан сказал: «Что вы делаете, пришли искать оружие, боевиков и ваххабитов? - Ищите их, а телевизор с видео оставьте». Бросив телевизор и видеотехнику на пол, схватили Алихана и, надев на голову черный целлофановый мешок, затолкали в БТР."
---
" российские военные по приказу генерала Гаджиева доставили к нему беременную Айзу Газуеву. Озверевший Гаджиев, изъясняясь отборным матом, накинулся на Айзу, схватил за волосы, требуя признаться, что ее муж - ваххабит. Когда Айза сказала: «Вы меня хоть убьете, но мой муж не имеет никакого отношения к ваххабитам», - то всесильный генерал, несколько раз ударив Айзу, за косы потащил ее в соседний кабинет.
Там на полу лежал Алихан, весь посиневший, с изуродованным лицом. Айза не узнала мужа сразу. Затем она зарыдала, умоляя отпустить Алихана. В ответ на это генерал Гаджиев схватил нож и вспорол живот Алихана. За волосы макнул голову Айзы в его распоротые внутренности. Потом, на глазах беременной женщины, Алихан долго и мучительно умирал. Над ним стояла Айза, умытая кровью мужа, растерзанного российским генералом."
----
"Айза, расталкивая охрану, кинулась к Гаджиеву и крикнула: «Подождите минутку!» Когда Айза приблизилась, произошел мощный взрыв. Закричали женщины, прибывшие за мужьями и сыновьями, с воздуха падали куски человеческих тел. На месте погиб охранник Гаджиева, сам генерал был тяжело ранен - выбиты глаза, оторваны рука и нога. От беременной, навсегда уже юной Айзы остались голова да волосы; куски тел ее и будущего младенца разбросаны по земле..."
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Тільки що, кілька хвилин тому, подивився сюжет з ТВ новин. Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з іншим легковиком і невідомі відкрили вогонь. Зараз поранений водій знаходиться у лікарні.
А тепер скажіть, наскільки і в яку сторону це відрізняється від того, що діється на окупованих *********** територіях та в самому **********?
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Он дорогу не купил, он её украл ! Ответочка прилетела !
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всего то челюсть сломал . а ведь мог и обрюхатить как Бабая
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Один мокшанец нафигачил другому.....

Лучше бы убили друг друга, да и окружающих бы прихватили.
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Помню в начале 90-х в Тынде и ее районе заправляла азербайджанская мафия. Полностью держали рынок, валюту и прочите денежные нищаки, обложили данью всех торгашей. Но вот приехали украинские бандюки и азеров, как ветром сдуло. Я это к тому, что зверьки сильны кодлом, а в одиночку тихие и мирные. В поселке Могот недалеко от Тынды азеры просто обнаглели, на танцах звучала только восточная фигня, кацапских баб попросту насиловали. Приехали наши заробитчане в количестве 70 человек, устроили пару показательных мордобоев и азеры обосрались. Кацапы - это потомки безвольных крепостных баранов. Украинцы всегда были вольными орлами, по-этому они нам не братья.
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Кацап, а в чому проблема? По-вашому "Бьёт-значит любит!".
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