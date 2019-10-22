 "Володька - романтик. Здесь все увито розами", - нардеп Гончаренко показал виллу кремлевского пропагандиста Соловьева на озере Комо в Италии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об итальянской вилле Соловьева Гончаренко опубликовал на своем канале в youtube.
"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию. Так обычно и происходит со всеми русскими пропагандистами. Дурить народ можно там, в России, а вот жить комфортнее в Европе. Я был на конференции неподалёку от дачи Соловьиного Помета и решил вам показать, как живет вечерний мудозвон", - пишет Гончаренко в комментарии к записи.
Русофашисто, ти знову проколовся
Кусок говна делает сюжет о куске говна из **********.
ги
а скажи, кацапе, чому в гебні така впевненість, що якщо обісрати когось, то те, що він каже, автоматично стає неправдою?
ви тупі?
Да Леша Гончаренко плохой.
Это как то отменяет все мною сказанное о Соловьве и Италии?
Смотри внимательно.
Это как то отменяет мною сказанное?
Или просто зафлуживаешь тему?
Ось такі, так в часи Веймарської республіки залили німцям сала за шкіру, що довели до гріха!
Нардепам нечем заняться в Украине - по италиям лазят в погоне за срю активистами... дурдом!
он в начале говорил что приехал на конференцию.
Такое же разоблачение ждёт и зелёных шарлатанов.. только так можно людям открывать глаза в которые им ссут постоянно
Пользы от его речей в ПАСЕ и пиарского пафоса - ноль.
Очередное пустословие.
А как насчет реальных трупов появляющихся благодаря его деятельности?
И почему это гавно себя прекрасно чувствует во всех назвавших себя цивилизованными странах а наших солдат там чмырят.
Маркив и Азов ...
Лично я делал, чтобы не допуститиь этого, что мог и что считал нужным начиная с первого дня появления Пуйла на политическом поле.
Уважающие себя люди отмечают свои события и отдыхают в европе?
Как Богдан недавно ездил на свадьбу смотрящих во Францию?
И только лохи мыкаются по санаториям?
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/11/5/4426933/