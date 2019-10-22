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Все про:Италия (939) пропаганда (2328) Соловьев (39)

 "Володька - романтик. Здесь все увито розами", - нардеп Гончаренко показал виллу кремлевского пропагандиста Соловьева на озере Комо в Италии. ВИДЕО

Нардеп Алексей Гончаренко отыскал виллу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо в Италии, провел небольшую экскурсию и расклеил на близлежащих улицах листовки с информацией о розыске "убийцы и пропагандиста".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об итальянской вилле Соловьева Гончаренко опубликовал на своем канале в youtube.

"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию. Так обычно и происходит со всеми русскими пропагандистами. Дурить народ можно там, в России, а вот жить комфортнее в Европе. Я был на конференции неподалёку от дачи Соловьиного Помета и решил вам показать, как живет вечерний мудозвон", - пишет Гончаренко в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "И чего им в Туапсе не отдыхается?" - российские пропагандисты Соловьев, Шейнин, Андреева и Зейналова провели свой летний отпуск в Европе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3155130
 
   
 Топ комментарии
 
А как там живет Лерка в Лондоне, Лешенька?
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Почему вы, зебилы, так возбудились.Поблагодарить бы надо,что Лёха это ЧМО хоть так табуретом.Обидел Лёха вашего кумира соловушку? Вскрываетесь вы кокошники как дети малые.)
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Не тех ты Леша разоблачаешь...
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Скуповують нерухомість мокші в гнилій гей Європі, щоб добавити міцний расєйский дух.
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Почему не тех. Соловьева тоже надо и одним из первых тех кто занимается пропагандой
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Почему вы, пете-расты, так возбудились.Поблагодарить бы надо,что Лёха это ЧМО хоть так табуретом.Обидел Лёха вашего кумира соловушку? Вскрываетесь вы кокошники как дети малые.)
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А что сам рыго-подсвинок Костусев там делал?
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Те що ти з числа італійських русофашистів, що мають свою спілку саме в Вероні ти навіть і не ховаєш "Володька - романтик. Здесь все увито розами", - нардеп Гончаренко показал виллу кремлевского пропагандиста Соловьева на озере Комо в Италии - Цензор.НЕТ 5156
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Ващета, иудей, правильно писать - не приховуваєш. Грюкни головой по своему йандекс-переводчику
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А "не приховуваєш", це звісно "не приховуєш"?
Русофашисто, ти знову проколовся "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії - Цензор.НЕТ 6457
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А как там живет Лерка в Лондоне, Лешенька?
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Почему вы, зебилы, так возбудились.Поблагодарить бы надо,что Лёха это ЧМО хоть так табуретом.Обидел Лёха вашего кумира соловушку? Вскрываетесь вы кокошники как дети малые.)
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мішка лом ви прахоботи явно кацапи - такі ж брехливі потвори ольгінські
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Не крути голову. Нет уже Пороха и порохоботов. Ваш куэмаэстро у руля.Украина продажная женщина только именно для кацапов,Зели и вас зебилов.Украинцы так не считают.
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Стримуй свої полюції- вийди з пікетом проти пересидента!
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Обиделся,кокошник,что Лёха соловьева продёрнул?-
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А "лЄрка" хіба щовечора з піною на губах волає про "нЄнавісТний_запад", кАторий хочєт нас захватІть? Так, дурню?
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А ты у зебилов-95 и хора им.Веревки спроси. Они наверняка знают. Мы то откуда простые смертные знам?
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Чудово. Гонтарева викладає в одному з найпрестижніших закладів світу.
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А мог и нагадить возле дверей , а то виды да виды
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так там соловьиного помета уже тонны скопились - итальянский бамбино за решеткой похоже не сильно напрягается "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії - Цензор.НЕТ 2916
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Гадить - это по кацапски. А Леша красиво мудозвона в дерьмо макнул.
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О, за соловьиного навоза взялись хорошенько - радует, вон в параше чмырят его что аж взвыл, петиции собирают о запрете въезда в цивилизацию - гуд!
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То, что тут его чмырят, это без комментов! Но, откуда Вам известно, что его там на уродине чмырят, петиции собирают?
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А в ютубе за послед месяц куча роликов по теме, мудозвон воет о преследованиях, а канал "клирик" священника, живущего в Италии, затеявшего сие, вещает о уже более 100 тыс подписей под петицией, не в парашии, а в Италии
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Для полной картины еще нехватает упоминания о том что судят в Италии Маркива а не пропагандиста и разжигателя войны который у них владеет недвижимостью и тратит заработанные на крови украинцев деньги.
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Он не романтик, он такой же писюанист как Зе.
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Ти це зрозумів після аллегро на твоєму лобі?)))
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Оба персонажа - негативные. Одна проститутка путинская,другая порошенковская. Одна прилично устроилась в Италии,другая лазеет рядом и завидует,шоб у него такая же была.
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Съезди ты вместо Лёхи,покажи удаль молодецкую для нас. А так ты обычный кухонный зайчик.
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Не, не зайчик. Он типа курмаршала - такой же 3,14здобол.
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Ну и накой хрен нам нужен этот упырь?
Кусок говна делает сюжет о куске говна из **********.
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О том как кусок гавна из *********** живет в Италии на заработанные на войне в Украине денюжки.
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Это тот кусок говна лёша, который указал в своей декларации о доходах 700 000 долларов по его утверждению он отдолжил эти деньги у тестя работающего в газпроме? Ахаха! Это тебя не смущает?
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Меня смущает что тебя такого честного плательщика налогов в Украине не интересует то что в Украине идет война которую ведет федерация.
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а ось і прігоженці з компроматом!
ги
а скажи, кацапе, чому в гебні така впевненість, що якщо обісрати когось, то те, що він каже, автоматично стає неправдою?
ви тупі?
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Когда боту нечего сказать по теме он начинает переходить на личности и переводить тему.
Да Леша Гончаренко плохой.
Это как то отменяет все мною сказанное о Соловьве и Италии?
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а что собственно тут "не по делу"?? все верно Александр Топор подметил. Не сто раз перекрашенному костусеву выеживаться. соловей - дерьмо, но и леха ничем не отстает, такой же продажный кизяк. При чем тут "переход на личности"?
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Правильно пофлуди побольше картинками про Лешу Гончаренко что бы за ними было не видно виллы твоего коллеги по пропагандонскому цеху....
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Как только педобота берёшь за хобот и наматываешь на руку , педобот сразу начинает скулить о руке кремля мля. "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії - Цензор.НЕТ 799
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Так зачем ты напостил кучу картинок про Лешу Гончаренко?
Это как то отменяет мною сказанное?
Или просто зафлуживаешь тему?
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Ну вот это и есть уровень Леши, а не клоунада в ВР .
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Молодец Алексей! видишь сколько вшей москальских набежало защищать своего ненаглядного Мудозвона. Значит попал в десятку. Конечно молодой Костусев (отец Алексея бывший главный антимолопольщик) делает это для самопиара, ну а с друго й стороны молодец же ведь: креативно, вовремя, действенно! Растет Гончаренко. Почему-то "нищие" УНИАН и 1+1 не доехали до вилы, а Гончаренко доехал.
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Просто вони євреї.
Ось такі, так в часи Веймарської республіки залили німцям сала за шкіру, що довели до гріха!
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Та ні просто пацани нє паймут - має бути як у всіх
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Близкие друзья соловева говорят когда вовка говорит у него сильно воняет со рта,с чего бы это.
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И ведь не боится Соловей российских гиперзвуковых ракет "с непредсказуемой траекторией полета"... "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії - Цензор.НЕТ 6539 Наверняка что-то знает.
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Гончаренко *работает* нардепом на Como? Или прогуливает работу там?
Нардепам нечем заняться в Украине - по италиям лазят в погоне за срю активистами... дурдом!
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Вероятно, Свыня послал бывшего рыгака Лешу постричь кусты на своей вилле в Испании, а дурко перепутало Испанию с Италией... чы заблукало
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Как же вас много, полезных идиотов кацапского дерьма и подкацапских клоунов.
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Перед тем как высратся, может стоило видео посмотреть?
он в начале говорил что приехал на конференцию.
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Ищите дуракофф. Гуглим: "Conferenza stampa a Lago di Como". Абсолютно никаких конференций там не проводят. И в Итальянских новостях этого нет. Ваще на озёрах отдыхают, и преимущественно летом. Зимой там затишье и тоска. Озёра в Италии никогда не для конференций. Так что не вешайте лапшу на уши тем, кто проживает в Италии!
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Лёха молодец!
Такое же разоблачение ждёт и зелёных шарлатанов.. только так можно людям открывать глаза в которые им ссут постоянно
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конечно есть моменты и вопросы и к нему.... то что он много раз и я все видео видел с оон и обсе и другое как он лихо всегда чморит и тролит рашку всю с их бандой у руля и скобеееву и её муженька и его выступления там .а тут новый ******** ******* и твари соловьова мрази! В ЭТОМ Я ЕГО ПОДДЕРЖИВАЮ И АПЛОДИРУЮ СТОЯ! "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії - Цензор.НЕТ 2564
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О !) Льоха вже став справжнм бандерлогом )) Але добре потролив цього пропагандона !
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Леша, надо было под дверь покакать коллеге или форточку из рогатки тюкнуть. Гаденыш, он и в Италии гаденыш.
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Соловей зарабатывает, как умеет т.е. ротом..... И преуспел. Геббельс им бы гордился.Такие щелкоперы у любой власти в цене. А, ордынскому быдлу раскрывать секреты пропагандона ни к чему. Да они и не поверят.
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Самопиарится лёшик-порошик на моральном трупе Соловьёва, нежась на коррупционные денежки на Каприйском солнышке, где недёшево даже переночевать в отеле.

Пользы от его речей в ПАСЕ и пиарского пафоса - ноль.
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Моральном трупе Соловьева?
Очередное пустословие.
А как насчет реальных трупов появляющихся благодаря его деятельности?
И почему это гавно себя прекрасно чувствует во всех назвавших себя цивилизованными странах а наших солдат там чмырят.
Маркив и Азов ...
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С недовольством насчет приговора Маркиву на фоне дободушия к путиноидной нечисти на Западе 100% согласен.
Лично я делал, чтобы не допуститиь этого, что мог и что считал нужным начиная с первого дня появления Пуйла на политическом поле.
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заспамливание данного поста порохоботами и корупциофилами - показывает ху из Лёшик и его покровители, и какова цена его пиар-хлопушек.
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Прогнозируемо зебилы рьяно возмущаются. Их барина аз-за поребрика абижают!
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Лёха, молодец, Соловьиный помет конечно же негодяй и убийца, и выгребет по-полной. Сделай теперь репортаж с бывшего санатория, принадлежащего бывшим трудящимся бывшей конфетной фабрики им. К.Маркса.
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А что там на санатории конфетной фабрики?
Уважающие себя люди отмечают свои события и отдыхают в европе?
Как Богдан недавно ездил на свадьбу смотрящих во Францию?
И только лохи мыкаются по санаториям?
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ну если тебе это так интересно, зайди, посмотри
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/11/5/4426933/"Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії - Цензор.НЕТ 8557
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Леха, надо было дверную ручку намазать чем-то типа касторового масла. От там шорох бы начался...
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Ну если у нас оппозиция путешествует по "Италиям""" то жизнь у них не такая уж и "плохая", тем более "заработанная честным изнурительным трудом в поте лица".
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Гончаренку БРАВО!!!! Я уявляю який термоядерний вбиух станеться на педірациї, після розриву дупи солов'я! )))
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