 В Украине появятся прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех, - Зеленский приглашает инвесторов на форум в Мариуполь. ФОТОрепортаж

"Недавно я приглашал в Украину иностранных инвесторов. В течение последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями различных городов и регионов, изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли. 29 октября презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе", - сказал он в видеоприглашении на инвестиционный форум "Re:Think. Invest in Ukraine", который состоится 29 октября в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский указал, что его команда хочет начать "новую историю" именно с такого города, как Мариуполь - перспективного и "жадного к изменениям".
"С момента, когда я приглашал иностранных инвесторов в Украину, мы проголосовали за закон о приватизации и о концессии, и это только начало. В Украине обязательно появится то, чего никогда не было раньше, - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. На форуме мы покажем, что уже успели сделать, и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей", - подчеркнул он.
Президент отметил, что инвестиционный форум 29 октября проводится для иностранных и украинских инвесторов, но он хотел бы, чтобы "каждый гражданин стал инвестором для родной страны".
"Речь не только о деньгах, инвестируйте в Украине свое время, свою энергию, свой талант и свое стремление к изменениям. И тогда нашими общими усилиями Украина станет сильной и успешной. Invest in Ukraine and see you in Mariupol", - призвал он в приглашении на форум.
Вот реально, наибольший вред приносит Украине ваша зебильная тупость и глупость.
я знаю - саду цвесть,
Когда такие люди
в стране советской есть!
ЗеДебилы, вам по вкусу
Правда зелебобик?
Так и у вас...
Наконец-таки вспомнили про Марик
А то обычно власть дальше областных центров не забирается
351 млрд. взяті в борг під 17% з ОВДП, замість того, щоб взяти у МВФ під 3%. Питання: куди вони ділись? Мало, що підвищень зарплат не відбулось, то ще й бюджет схуд на 20 млрд. 351 млрд.- це не якісь там поточні потреби. Це- 35% дохідної частини бюджету. 35!! довбаних відсотків!
Какая жалкая шайка артистов.
Пусть хор Веревки пригласят.
Может на культурные традиции клюнут пару мафиози из Италии.
А я то думал , где он схуд ?
Ще й Бурєвєсник завітав...
Воно вам треба, ніхондзини?
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
или тебе по Г+Г рассказали? (без доказательств рассказали, конечно, но лохам никогда ничего не доказывают - на то они и лохи).
Він сказав:" давайте не будемо чіпати цю тему (".
Бо подальше існування того поштового оператора під питанням, а голосував він за зе.
Зараз шукає способу, як убезпечити своє фінансове становище в майбутньому без цього бізнесу.
Но тем не менее, я уверен у этого веселого парняги все получится.
Пусть сначала Зелик отрапортует. что сделал за 6 месяцев!!!
Тарифы снижены?
Учителя имеют по 4 000 баков?
Убийцы Кати, Шеремета найдены и посажены?
Стрелять прекратили? Война окончена?
Эпоха бедности прошла?
Пока Зеболик лишь жрет шаурму да по заграницам катается с кралей, в свое удовольствие и за счет народа!
но тут парадокс - пуця хочет не просто капитуляции, а чтоб клоун еще сам себя привселюдно оттрахал в сраку.
а клоун еще к этому морально не готов - он тока через полгодика дозреет...
Просто для некоторых более одинаковые, чем для других...