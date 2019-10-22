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 Политика Украины
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 В Украине появятся прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех, - Зеленский приглашает инвесторов на форум в Мариуполь. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский обещает иностранным и украинским инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые для всех правила игры при ведении бизнеса в Украине.

"Недавно я приглашал в Украину иностранных инвесторов. В течение последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями различных городов и регионов, изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли. 29 октября презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе", - сказал он в видеоприглашении на инвестиционный форум "Re:Think. Invest in Ukraine", который состоится 29 октября в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский указал, что его команда хочет начать "новую историю" именно с такого города, как Мариуполь - перспективного и "жадного к изменениям".

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"С момента, когда я приглашал иностранных инвесторов в Украину, мы проголосовали за закон о приватизации и о концессии, и это только начало. В Украине обязательно появится то, чего никогда не было раньше, - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. На форуме мы покажем, что уже успели сделать, и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей", - подчеркнул он.

Президент отметил, что инвестиционный форум 29 октября проводится для иностранных и украинских инвесторов, но он хотел бы, чтобы "каждый гражданин стал инвестором для родной страны".

"Речь не только о деньгах, инвестируйте в Украине свое время, свою энергию, свой талант и свое стремление к изменениям. И тогда нашими общими усилиями Украина станет сильной и успешной. Invest in Ukraine and see you in Mariupol", - призвал он в приглашении на форум.

Источник: https://censor.net.ua/v3155114
 
 
 Топ комментарии
 
За то время пока они собирают инвестфорумы, Гройсман успел построить железную дорогу в Борисполь.
Какая жалкая шайка артистов.
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ПЕСики цього не зрозуміють.. Бо якась дурня, якщо відкатити немона
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а якщо кацапи попруть через Маріуполь в Крим?
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Зеленский красавец, все правильно делает. Поэтому растет экономика и междунардные рейтинги Украины. А Песы воют, стараются навредить Украине и мечтают о реванше.
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Да это они от зависти к успехам Зе воют и от злости.
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что именно он правильно делает, можешь хоть что-то правильное привести в пример? Хоть что-то, где бы Зеленский бы не обосрался? Какая экономика растёт, дурень, какие рейтинги?
Вот реально, наибольший вред приносит Украине ваша зебильная тупость и глупость.
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Жестче работайте!!! Вся коррумпированная банда за корыто будет драться отчаянно!Пригласите Смешко! Поднимайте управляемость!
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горіла дупа палала а рейтинг ЗЕ все падала В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя - Цензор.НЕТ 3078
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Серьёзно? Я думаю Зеизбиратель в большинстве такой же полный овощ, как и ты хотим мира, в росси народ норм то власть плохая и тд опрос одного чувака который отображает Зеленый электорат https://youtu.be/t06G-oOWR-c
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Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
Когда такие люди
в стране советской есть!
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даже не представляешь сколько, реально, там ваты и *********** ведь мышибратия...
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Инвестиции и вьісокооплачиваемьіе рабочие места легко превращают "вату" в "полиєстер". Имхо
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В Новой Украине он будет переименован в Ваттенштадт..
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ОН жеж в Японии готовит харакири императору, когдаон все успевает то видосы пилить? В Украине появятся прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех, - Зеленский приглашает инвесторов на форум в Мариуполь - Цензор.НЕТ 5809
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самый лютый по криминалу и наркомании город да еще и прифронтовой, наверное вложусь пару гривен в акции отобются я думаю
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ненадо клеветать на презедента, шутка, а нет не шутка, незнаю там надо запустить на 1плюс 1 шоу голос Украины какой город самый криминальный и наркозависимый, я думаю Нарколаев и Запорожье подадут заявки, я наверное предвзято отношось к юго востоку ммммм данет
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Кривой Рог характеризуется наибольшим уровнем йододефицита...
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лучше купи себе пластиковую сиську с пивом. В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя - Цензор.НЕТ 9349 Это более выгодное помещение капитала, чем просто выбросить деньги...
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спасибо за совет но я уже вложился в эти акции только в стекле
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Но для папы Бени, кАнечно таки будут исключения. Ну как сейчас по тарифу для него за электроэнергию.
ЗеДебилы, вам по вкусу

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ПЕСики цього не зрозуміють.. Бо якась дурня, якщо відкатити немона
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Дурак думкой багатеет.
Правда зелебобик?
Так и у вас...
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а по суті теми, удмурдъ, шось маєш в голові, чи шо там в тебе
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Тебе, зебилоид, ответили, и не его проблема, что ты без мозга вылупился
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ЗЄофіли як завжди до усирачки радіють брехливим висєрам ВАЗіка.
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як гадаєш, Мародёр у січні сяде НА довічне чи НА довно?
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Ти про мародера, котрий виводив за кордон гроші вкладників Приватбанку? Я лиш за те щоб його посадили і надовго!
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шкода, що не при цьому гідранті. При Зеленському Коломойському нічого не загрожує... В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя - Цензор.НЕТ 6527
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Хор веревкина будет петь на открытии хФорума?
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Мариуполь - перспективного и "жадного к изменениям". Источник: https://censor.net.ua/v3155114

Наконец-таки вспомнили про Марик
А то обычно власть дальше областных центров не забирается
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Атлічна прідумана,я считаю!
351 млрд. взяті в борг під 17% з ОВДП, замість того, щоб взяти у МВФ під 3%. Питання: куди вони ділись? Мало, що підвищень зарплат не відбулось, то ще й бюджет схуд на 20 млрд. 351 млрд.- це не якісь там поточні потреби. Це- 35% дохідної частини бюджету. 35!! довбаних відсотків!
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За то время пока они собирают инвестфорумы, Гройсман успел построить железную дорогу в Борисполь.
Какая жалкая шайка артистов.
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Так никто не приезжает.
Пусть хор Веревки пригласят.
Может на культурные традиции клюнут пару мафиози из Италии.
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У Вас помилка у слові - артист, має бути "аферистов"
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Грося повторил "подвиг" Павки Корчагина в Боярке , осчастливив Борисполь?
А я то думал , где он схуд ?
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До Японії наближаються два тайфуни.
Ще й Бурєвєсник завітав...
Воно вам треба, ніхондзини?
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словам не кто не верит - а дела моники и к - говорят об обратном и это уже ФАКТЫ
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Тяжелые времена наступили для Богдана. Отход от Коломойского и амбициозные планы создания собственной группы государственного влияния провалились. Резко упало влияние ОПУ на ВР. Коломойский через Дубинского отбивает попытки руководить депутатами, а Арахамия не способен выполнять эти функции в достаточном объеме. Провалились попытки легализировать Портнова в государственной власти, в результате чего тот вошел в жестокое противостояние с Рябошапкой и потерян в качестве инструмента влияния. Самое неприятное для Богдана - его работой не доволен Зеленский. Единственное что останавливает Зеленского - у него нет кандидатуры на пост главы ОПУ. У Зеленского кончились "свои". Появление Сивохо в аппарате СНБО стало уже полным анекдотом..
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Пригласите почётного гостя-инвестора из Лондона....Гонтареву с Пасенюком. у тех точно есть бабло награбленное для инвестиций.
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ты видел то бабло?
или тебе по Г+Г рассказали? (без доказательств рассказали, конечно, но лохам никогда ничего не доказывают - на то они и лохи).
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А для українських підприємців будуть такі ж «правила гри» як для іноземних інвесторів, чи їм лиш рейдери в поміч?
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Скільки вже було проведено таких "форумів" а мільярди розкрадених доларів як виводились в офшори так і продовжують виводитись!
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это чмо обещала малый бизнес не трогать - так же снимала ролик и шо - мы все видим как он не "трогает" - кассовый аппарат тебе в тухес шоб помнил и не вякол больше
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На днях знайомого бачив (директор однієї з філій приватного поштового оператора). Розговорились про те да се, зачепили зе і слуг народу...
Він сказав:" давайте не будемо чіпати цю тему (".
Бо подальше існування того поштового оператора під питанням, а голосував він за зе.
Зараз шукає способу, як убезпечити своє фінансове становище в майбутньому без цього бізнесу.
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Смешно!
Но тем не менее, я уверен у этого веселого парняги все получится.
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"понятные правила" - откаты перечислять на единый счет каломойскому!
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Зебобики, какой форум???

Пусть сначала Зелик отрапортует. что сделал за 6 месяцев!!!

Тарифы снижены?
Учителя имеют по 4 000 баков?
Убийцы Кати, Шеремета найдены и посажены?
Стрелять прекратили? Война окончена?
Эпоха бедности прошла?

Пока Зеболик лишь жрет шаурму да по заграницам катается с кралей, в свое удовольствие и за счет народа!
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не, ну чего? - капитулировать он хочет, аж пищит.
но тут парадокс - пуця хочет не просто капитуляции, а чтоб клоун еще сам себя привселюдно оттрахал в сраку.
а клоун еще к этому морально не готов - он тока через полгодика дозреет...
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Гнусавый жжет. Даже выжигает. Но это бесполезно.
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Хай нові заводи та фабрики проінвестують. Прилуки зараз тонуть у грошах...
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...але для правільних інвєсторів можуть бути однаковіші.
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Правила будут одинаковые для всех.
Просто для некоторых более одинаковые, чем для других...
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И для Бени правила как для всех？ или Беня выше всех？
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50 копеек электроэнергия для Бени....и 3 гривны для всех остальных...это одинаковые правила？ ню-ню...😀
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Годик остался, потом все очень быстро проснутся, когда ценники увеличатся процентов на 30-50.
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Инвестроры вроде бегут с Украины ? Зебил балаболит вроде...
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