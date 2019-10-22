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Все про:Зеленский (3394) Япония (970) Елена Зеленская (30) Нарухито (1)

 Зеленский и его супруга принимают участие в интронизации нового императора Японии Нарухито. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской участвуют в интронизации японского императора Нарухито.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.

"Сегодня это одно из главных мировых событий. В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония". Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продумана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским Президентом, приглашенным на церемонию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина благодарна Японии за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против России, - Зеленский

Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.

Зеленский и его супруга принимают участие в интронизации нового императора Японии Нарухито 01

Источник: https://censor.net.ua/v3155108
 
 
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Путина не пригласили ,и это о многом говорит.
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Я бы на месте Императора и Клоуна не пригласил, ну разве что на корпоратив после интронизации - гостей развлечь
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У нас "стихийное бедствие", у них "хорошая гармония". Каждый отримує по заслугах.
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А у тебя ничего не горит от стыда после "шуток" о "пала хата..."???? Или ты как и все зебилы угарал? Что то не было гневных опусов от зефанов.
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яке ж ти бачу дурне створіння...хрюкай сам свінтус....яке я маю відношення до чечні круто. до рашки сопля? чі ти по призвищю павлов орієнтуєшся...? так я можу написати що ти фанат рассеї...бо таке писати на президента може тільки хто з рашки.... взагалі такого що на цензорі пишуть на свого президента і на рос ресурсах непобачіш. бо ви всі провокатори и тролі.цеж видно по вашим постам...понос такий несете.... внутрішні вороги страшніші зовнішніх... бувай фантик...
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В стране ЖОПА а президент по курортам катается!!
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ЖОПА после художеств соевой бандьі барьіг и мародеров , хотел сказать ?
Зеленский разгребет...
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Ну Зе по-моєму тільки добавив до тої жопи. Одне тютюнове законодаство чого вартує! Ну і ФОПи в шоці від його політики...
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Приймає участь?!!.... Це що, Вофка Сцикун там на роялі підхалтурює чи що?😕
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Ну, будем надеятся что японцы оценят эту великую честь, оказанную им нашим Народным Президентом.
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какая маленькая- манипусенькая страна приютившаяся на островах.... и такая сильная. богатая и мощная!уважаемая во всём мире!!! сплоченная. нация трудолюбивая и умная!долбанная ********* зажала украденные острова у японцев. суки всё заросло бурьяном и мусором,живут нищие гопники там рассеянци....как говорят в ГОВНЕ НО НА РОДИНЕ! не отдадим острова. умрём скрепными в мусоре,РАССЕЯ ВПЕРДИ... жалко японцев.... ютятся на острове...на холмах и вулканах...((
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ну все, императору будет что рассказать правнукам.
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сомневаюсь что допустят поцеловать туфлю
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по ходу зеле слабо повторить подвиг предыдущего украинского визитера - держать распахнутый карман шире Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 2919
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І покататись на поїзді, закупивши всі місця в вагоні, та перекривши всі двері в ньому.
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Напольйончика навчили їсти паличками? Може оконфузитись.
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