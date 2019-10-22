 Зеленский и его супруга принимают участие в интронизации нового императора Японии Нарухито. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.

"Сегодня это одно из главных мировых событий. В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония". Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продумана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским Президентом, приглашенным на церемонию.

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Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.





