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Все про:заповедник (113) Ткаченко Александр (56)

 Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. ВИДЕО

Активист Ярослав Бондаренко заявил о том, что нардеп Александр Ткаченко из фракции "Слуга народа" владеет виллой, которая находится в заповедной зоне Киева, на Трухановом острове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении, обнародованном в Ютубе. 

В пояснении к видео отмечается: "У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко незадекларированная вилла найдена в заповедной зоне Киева.

Экс-директор холдинга 1+1, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко. ФОТО

7 октября народный депутат от "Слуги народа" экс-гендиректор телеканала "1 + 1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации, но в декларации не указана вилла, расположенная на берегу Днепра, в заповедной части Киева на Трухановом острове.

Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр, что запрещено законодательством Украины".

Активист отметил, что он "подал заявление о коррупционной деятельности Александра Ткаченко в НАБУ и нацполицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нашим законом мы возвращаем Киеву все права местного самоуправления, - соавтор законопроекта о столице Гурин

Источник: https://censor.net.ua/v3155057
 
   
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А что, заработал человек честно, не то что Кличко наворовал вместе с соэвым мородэром
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Есть тут небольшой процент людей с чувством юмора, это радует
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Евлампий Морамойкин - "А что, заработал человек честно" - Чем заработал, ртом ? Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове - Цензор.НЕТ 2512
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На тебе еще одного "честного" человека

Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове - Цензор.НЕТ 9599
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"... - Роза, как тебе новость, Сивоха служит в Совбезе?!

- Изя, это было бы новостью при Порошенко!...."
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весна прошла - своих посадили.... в нужные кресла

альо, лохи зейобские, как вам такое ? Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове - Цензор.НЕТ 6875
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Ну правильно.
А страусами он к себе пару - тройку зебилов взять не может?
А то им за коммуналку платить нечем..
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Главное - одно лицо, тьфу - одна рожа.
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И что ? Зе-фанатам-баранам фиолетово .
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Какая-такая вилла у слуги?.. Домик для прислуги.
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Это в Библии называется "шатры нечестия..." ! По современному вилла...
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Хто б сумнівався. Такий, рідне місто до смерті залюбить, якщо гарно заплатять.
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Ну ідеальний кандидат в мери Києва, нє?
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А до выборов про этих пи..ов нельзя было рассказать?
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Дмитрий И 532c9b60 - зелебобам, что до выборов, что после. Один хрен для них зедибилоидов, сцаки - это Божья роса
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"Логіка" простого наріду:
- Куме, у вас сарай горить.
- А що при Пороху було краще?
- Куме, вже і хата горить.
- Липецька фабрика, офшори..
- Куме, приберіть воза, най пожежні проїдуть.
- Мародер, барига, Свинарчуки...
- Все Куме, усе згоріло.
- Клятий Порошенко, це він у всьому винен!
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Нельзя . 70% думали о продажном пете и свинарчуках . На большее не хватило мозгов .
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Бигуса нужно будет повесить после Майдана 3. Думаю военные это и сделают
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Бигус про Свинарчуков ху..ню вбросил. а зе прочую пи..добратию повесят в любом случае, это не обсуждается даже
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Рассказывали, да только слушать было некому(((
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і шо пожару не було на острові? Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове - Цензор.НЕТ 3141 Трава суха ж постійно горить
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лайк!... пройдись по все депутатам....
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А если её спалить, хор Веревки с лысым придурком слабают ещё какую -нибудь хрень на квартале придурков?
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Так он спецом на главу КМДА выдвигается, чтоб виллу в запрещенной зоне не отобрали!
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"горила хата"? или у житомирских учителей не получающих зарплату несколько месяцев?
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завтра поеду на труханов посмотрю. очень интересно что там за постройки то такие . там кроме нескольких баз и сараев отродясь ничего не было в помине. ну возле пешеходного пару кабаков. базы были построены еще при ссср. теперь там байдарочники тренируются. может что то изменилось с прошлого лета? ну и хотелось бы узнать от товарища разоблачителя а при ком выдавалось разрешение на строительство . очень интересно. разок туда теперешний мер Киева приезжал но с территорией обломилось даже ему.
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я шалію з наших писатєлів,активістів, журналістів і критиків і тд.
Людина збудувала хатинку в Україні, то купила ж ,мабуть, буд.матеріали, наймала людей для будівництва, бюджет отримав якусь копійку.
ні, бл-дь, краще, щоби вивів гроші за кордон, щоби тут була пустеля. Ідіоти, прокинтесь від сну.
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Интересно, а как ЗЕ это прокомментирует?
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Яркий пример того, насколько коррупция расцвела в Киеве при Кличко, поэтому голосуем за Ткаченко - Ткаченко победит коррупцию и снесет свой виллу на Трухановом острове!
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А где горлотан Ляшко? Хай бебе свои виллА и разгребает виллы !
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а что же не весь остров с выходом к Черному морю??? Люди, что происходит на самом деле??? Да Янукович ногти сгрыз от зависти!!!
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