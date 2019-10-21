 Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении, обнародованном в Ютубе.
В пояснении к видео отмечается: "У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко незадекларированная вилла найдена в заповедной зоне Киева.
Экс-директор холдинга 1+1, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове.
7 октября народный депутат от "Слуги народа" экс-гендиректор телеканала "1 + 1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации, но в декларации не указана вилла, расположенная на берегу Днепра, в заповедной части Киева на Трухановом острове.
Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр, что запрещено законодательством Украины".
Активист отметил, что он "подал заявление о коррупционной деятельности Александра Ткаченко в НАБУ и нацполицию".
- Изя, это было бы новостью при Порошенко!...."
альо, лохи зейобские, как вам такое ?
А страусами он к себе пару - тройку зебилов взять не может?
А то им за коммуналку платить нечем..
- Куме, у вас сарай горить.
- А що при Пороху було краще?
- Куме, вже і хата горить.
- Липецька фабрика, офшори..
- Куме, приберіть воза, най пожежні проїдуть.
- Мародер, барига, Свинарчуки...
- Все Куме, усе згоріло.
- Клятий Порошенко, це він у всьому винен!
Людина збудувала хатинку в Україні, то купила ж ,мабуть, буд.матеріали, наймала людей для будівництва, бюджет отримав якусь копійку.
ні, бл-дь, краще, щоби вивів гроші за кордон, щоби тут була пустеля. Ідіоти, прокинтесь від сну.