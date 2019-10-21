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Все про:заповедник (113) Ткаченко Александр (57) блогер (113)

 Блогер заявил, нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Депутат опроверг и сказал, что арендует дом. ВИДЕО (обновлено)

Активист Ярослав Бондаренко заявил о том, что нардеп Александр Ткаченко из фракции "Слуга народа" владеет виллой, которая находится в заповедной зоне Киева, на Трухановом острове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении, обнародованном в Ютубе. 

В пояснении к видео отмечается: "У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко незадекларированная вилла найдена в заповедной зоне Киева.

Экс-директор холдинга 1+1, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове.

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7 октября народный депутат от "Слуги народа" экс-гендиректор телеканала "1 + 1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации, но в декларации не указана вилла, расположенная на берегу Днепра, в заповедной части Киева на Трухановом острове.

Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр, что запрещено

В свою очередь народный депутат Украины Александр Ткаченко опроверг информацию о том, что является владельцем виллы в заповедной зоне Днепра в Киеве, на Трухановом острове.

В комментарии Цензор.НЕТ. Ткаченко подчеркнул: "Заявление, что дом принадлежит мне и не задекларирован - полная чушь и домыслы. Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой сняли на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае".

Источник: https://censor.net.ua/v3155057
 
   
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Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове - Цензор.НЕТ 9657
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