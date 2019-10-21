 Блогер заявил, что нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Депутат опроверг и сказал, что арендует дом. ВИДЕО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении, обнародованном в Ютубе.
В пояснении к видео отмечается: "У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко незадекларированная вилла найдена в заповедной зоне Киева.
Экс-директор холдинга 1+1, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове.
7 октября народный депутат от "Слуги народа" экс-гендиректор телеканала "1 + 1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации, но в декларации не указана вилла, расположенная на берегу Днепра, в заповедной части Киева на Трухановом острове.
Территория находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке Днепр, что запрещено
В свою очередь народный депутат Украины Александр Ткаченко опроверг информацию о том, что является владельцем виллы в заповедной зоне Днепра в Киеве, на Трухановом острове.
В комментарии Цензор.НЕТ. Ткаченко подчеркнул: "Заявление, что дом принадлежит мне и не задекларирован - полная чушь и домыслы. Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой сняли на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае".
Кроме набу и гбр в это никто уже не поверит)
И даже чек с РРО есть....
А тут подробней https://youtu.be/v1jEvyGMquA
Закидайте нового свинарчука зеленими плюшевими окулярами шолі?
Де рябчуки-зрадойоби і припіж@жені кукушкіни?
Розженіть своєю ботофермою "народний гнів", чи хоть дзявкніть шось ротом для пристойності Де, нарешті, 95 КВАРТАЛ???
"Сатиричні й незалежні" ви наші?
І тиша..
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Зробили вместі? В якому месті?
Треба запрос подати. У ГБУ. Чи НАБУ. Чи якесь інше ДеПеЧеПе. Тіпа, НАПК в Трубі, чи Труби в отрубях... Хєр єво знає... Шо-то гдє-то в етом...
Отмазка про аренду 3 месяца не прокатило... Мы не идиоты!
Читайте, друзья:
https://bondarenko.live/bondarenko.live/nardep-aleksandr-tkachenko-otzhal-u-kievlyan-zonu-otdyha-pod-svoju-villu/
#Ткаченко #НАБУ #коррупция #Киев
И не виллы это... Так в обед отдохнуть, попарится, шашлычек-машлычек. В бассике скупнуться
дивіться тут https://youtu.be/v1jEvyGMquA
Но откровенный мудак.
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В кому - вєрю. І даже навіть в зап'ятую.
Слава граматікє! Комам - слава!
Арендует у Луценко
а тот у Порошенко
а тот у Януковича
а этот у бомжа из Панамы
Під ней Моніка стояла
На нову віллу смоктала
Під ней Дубіна стояла...
Під ней Дубіна стояла...
Під ней Дубіна стояла...Дубіной Serg Blackу мозок вправляла
Під ней Lextona стояла...
На лісапеті хрєн відмерз.
Ой лісапет, мій лісапет,
Ти прослужив мні мніго лєт
Більше служити не будеш,
Бо до Москви не довезеш
Знаете какую по-настоящему важную новость все сейчас пропускают за обсуждением судьбы Гладковского и песни "95 квартала"? Со вчерашнего дня, 20.10 вступил в силу Закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".
ТО ЕСТЬ - отменен список запрещенных к приватизации объектов. Существенно расширился перечень крайне интересных активов, которые теперь могут быть приватизированы. Это запуск процесса большой приватизации государственного имущества, сотен объектов.
В 2020 году правительство рассчитывает получить 5 млрд грн доходов от приватизации. Вопрос только в том, насколько рыночной будет цена проданных активов.
кто на ком стоял??
ау редакцыя, вы там русский язык учили в коле??
или енто бойкот такой??
https://youtu.be/JkoLU_hyn_8?t=25