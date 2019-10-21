 Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95". АУДИО

Об этом он сказал в интервью Настоящему Времени, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил", - высказался Коломойский в ответ на ремарку журналиста, что Милованов видит возможность негативного влияния номера "Квартала 95" на инвестиционный климат в Украине.
Также он считает, что МВФ больше не предоставит Украине помощь.
"На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - отметил олигарх.
Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.
Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".
Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.
.
Горів пердак в Геращенко"...
але уточнюю.
огидний не номер 95. бо не хата мала би палати,а її власниця,.
-------------------------------
огидно як народний хор опустився до такого непрофесіоналізму.
Веной всех бед под №-1 выступает Россия.
очень грустно, когда олигарх - кретин
пів трильйона доларів це навіть для США ЗАДО..УЯ..
начиная с Игр Льерича
Але хор ім.Вірьовки варто позбавити держфінансування...
на..уя Україні "опущений фольк"?
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. - в президентской партии сумасшедшие и психически больные, министры дебилы, очень печально. -
у Бени полный авитаминоз головного мозха
Беня, кончай глушить кофэ по ночам - это ударяет по нервам
"Ні, я коли пару днів тому прочитав новину, що Ігорвалеріч ледь не особисто погрожував тренеру якоїсь дитячої баскетбольної команди - тому що його син грав за іншу команду, яка цій програла. Не повірив.
Думав, ну маячня якась - де Ігорвалеріч, який в нас президентів купує, а де дитячий баскетбол.
Але зараз поєдную тут різні історії - і дзвінки в ефір шустеру, і обшуки в Приваті з метою знайти якісь документи по лінії захисту в Лондонському процесі. І апофеозом оця вчорашня ескапада.
І можна вже зробити деякі висновки.
В джентльмена істерика. І джентльмен здається добряче бухає.
Ну тому що тільки з бухих очей таке може здатись дотепним і смішним. А з тверезих вже якось не так виглядає.
А виглядає так, що гарних ходів в джентльмена в цій справі і не залишилось. Ні, можна натиснути на «президента» і повернути собі Приват в Україні, щоб відкликати позов в Лондоні. Купити для цього ще декілька баришевських суддів або спалити ще декілька хат.
Але ж всі все зрозуміють. А після вчорашнього камінг ауту взагалі.
Навіть в кримінальному світі, навіть якщо ти відчуваєш моральне право так робити і робиш - глум над терпілою остання справа. Вона ж і тебе самого низводить до цього рівня.
Тому в будь-якому разі - з перемогою чи без, для цього джентльменського клубу, в який Ігорвалеріч так прагне потрапити - він парія. Гнилий і небезпечний божевільний бандос.
Якому ніхто з притомних людей руки не потисне.
Бо руки Ігорвалеріча тепер назавжди - в крові, керосині, а після вчорашнього ще й в говні."Sergii Iesipov
Сховався у Японії. Хоча він точно про пісеньку знає
Лєна Кравець же казала, що він досі вичитує сценарії