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 Политика Украины, Общество
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Все про:Квартал-95 (88) Коломойский (1215) Милованов Тимофей (36)

 Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95". АУДИО

Олигарх Игорь Коломойский, на чьем телеканале вышел скандальный номер "Квартала 95", уверен, что министр экономики Тимофей Милованов оценил возможное влияние песни неадекватно.

Об этом он сказал в интервью Настоящему Времени, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил", - высказался Коломойский в ответ на ремарку журналиста, что Милованов видит возможность негативного влияния номера "Квартала 95" на инвестиционный климат в Украине.

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Также он считает, что МВФ больше не предоставит Украине помощь.

"На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - отметил олигарх.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также читайте: "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/v3155029
 
   
 Топ комментарии
 
Он наш царь . Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 8149 Фанаты зели - наивные и слабоумные .
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А навіщо ти тоді його на роботу взяв?
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Порошенко, барыга, соевые, офшоры, абырвалг, гав!
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я готовий особисто в очі, а не по телефону, сказати коломойцю яка він мразота!
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Я тоже хотел бы посмотреть, как он расплачется. И особенно - как огорчится его охрана...
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Очень печально что Коломойский оказался не патриотом своей страны, а циничным барыгой, ПОЦ-ем и с потрохами продался русским тварям.
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чуєш, КАЛЛмойський, а давай спалимо ваш жидівський цент в Дніпрі?! Думаю після такого перформанса Дніпро стане світовим жидівським центром і переплюне навіть САМ ЄРУСАЛИМ!
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"Горів пердак в Геращенко!
Горів пердак в Геращенко"...Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 3313
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майже ніколи не підтримую Геращенко.

але уточнюю.
огидний не номер 95. бо не хата мала би палати,а її власниця,.
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огидно як народний хор опустився до такого непрофесіоналізму.
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Это просто слова, а доказательств этому нет.
Веной всех бед под №-1 выступает Россия.
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Очень печально, что такая личность, как Коломойский не находится под арестом.
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аллаверды !

очень грустно, когда олигарх - кретин Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9078
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Коломойському ще дебілами залишається назвати суддів в Делавері,котрі відкрили справу про відмивання грошей "у дуже великих масштабах".
Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7003

пів трильйона доларів це навіть для США ЗАДО..УЯ..
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Согласен с Игорем Валериевичем - там все дебилы
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ДО кОШЕВОГО і до 95 кварталу навіть особливих претензій немає.

Але хор ім.Вірьовки варто позбавити держфінансування...
на..уя Україні "опущений фольк"?
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"Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский",
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. - в президентской партии сумасшедшие и психически больные, министры дебилы, очень печально. -
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Не дебил, а зебил. Неологизм "зебил" даже в Википедии есть.
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20 тис фунтів, дозволених судом Лондона на витрати на тиждень-

у Бени полный авитаминоз головного мозха Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 8545


Беня, кончай глушить кофэ по ночам - это ударяет по нервам Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 8545
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Так, губернатора Київщини Беня вже зняв. Вангую Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 5641 - наступним буде Милованов. І міністр культури Бородянський, який теж на верьовку наступив. Молодці, зеофіли, так тримати.
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Та ничо. На общем фоне Милованов не выделяется.
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Еще печальнее, что Украина - практически инкубатор для прожженных проходимцев вроде Коломойского
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Так.Це істерика.

"Ні, я коли пару днів тому прочитав новину, що Ігорвалеріч ледь не особисто погрожував тренеру якоїсь дитячої баскетбольної команди - тому що його син грав за іншу команду, яка цій програла. Не повірив.
Думав, ну маячня якась - де Ігорвалеріч, який в нас президентів купує, а де дитячий баскетбол.
Але зараз поєдную тут різні історії - і дзвінки в ефір шустеру, і обшуки в Приваті з метою знайти якісь документи по лінії захисту в Лондонському процесі. І апофеозом оця вчорашня ескапада.
І можна вже зробити деякі висновки.
В джентльмена істерика. І джентльмен здається добряче бухає.
Ну тому що тільки з бухих очей таке може здатись дотепним і смішним. А з тверезих вже якось не так виглядає.
А виглядає так, що гарних ходів в джентльмена в цій справі і не залишилось. Ні, можна натиснути на «президента» і повернути собі Приват в Україні, щоб відкликати позов в Лондоні. Купити для цього ще декілька баришевських суддів або спалити ще декілька хат.
Але ж всі все зрозуміють. А після вчорашнього камінг ауту взагалі.
Навіть в кримінальному світі, навіть якщо ти відчуваєш моральне право так робити і робиш - глум над терпілою остання справа. Вона ж і тебе самого низводить до цього рівня.
Тому в будь-якому разі - з перемогою чи без, для цього джентльменського клубу, в який Ігорвалеріч так прагне потрапити - він парія. Гнилий і небезпечний божевільний бандос.
Якому ніхто з притомних людей руки не потисне.
Бо руки Ігорвалеріча тепер назавжди - в крові, керосині, а після вчорашнього ще й в говні."Sergii Iesipov
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Одна поправка - беня никакой не джентельмен и никогда им не был. Беня - наглый маланский жлоб и не более.
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Зверніть увагу: а Зеля цілий день мовчить про це
Сховався у Японії. Хоча він точно про пісеньку знає
Лєна Кравець же казала, що він досі вичитує сценарії
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И к министру есть вопросы и к преЗЕденту, да и к многим зеленым вообще...
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юродивых на Руси всегда любили, даже евреев-олигархов Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 593
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Слезу пустили, а сколько вкладчиков пострадало, никто не жалеет, почему то. СКИНЬТЕСЬ ей, НИЩЕБРОДКЕ, вон куда жить занесло.
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Печально, что эта жид***я морда указывает кто тут дебил.
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не в Ассе, а в Игле.. Игарвальерич..Игаралерьич))))
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Тепер зрозуміло, що той номер- особисте замовлення цього кошерного пегсонажу.
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Веной всех бед в Украине под №-1 выступает Россия.
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Не буду говорить о Милованове, но не Бене судить кто дебил, а кто нет. У Бени полностью отсутствуют участки мозга отвечающие за порядочность, это уж точно. А без них человек не может быть не дебилом.
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