 Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи преступлений турецких армейцев сохранились в инете.
В частности на одном из них, группа турецких бойцов расстреляла двух девушек из автоматов. Одну из девушек солдаты расстреляли после того, как она упала с камня, а вторую убили поставив на колени и расстреляв несколькими очередями в голову.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
На втором видео турецкие солдаты отрезают головы мертвым курдам и позируют перед камерой со своим "трофеем".
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
1 січня 2017 року в результаті нападу на стамбульський нічний клуб "Рейна"загинули 39 людей, 69 зазнали травм. Чимало жертв - іноземці. Зловмиснику вдалося втекти. Відповідальність за злочин узяло на себе угруповання "Ісламська держава".
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28 червня 3 смертники відкрили вогонь та висадили себе в повітря в міжнародному аеропорту імені Ататюрка. Щонайменше 41 людина загинула, 150 поранені. Турецька влада винуватить у нападі угруповання ІДІЛ.
7 червня у центрі Стамбула внаслідок вибуху замінованого авта було вражено поліційний автобус. Загинуло 11 осіб. 7 із них - поліціянти і 4 - цивільні. 36 людей зазнали поранень.
17 лютого - внаслідок вибуху замінованого авто біля військових казарм в Анкарі загинули щонайменше 28 осіб, переважно військові, ще 60 зазнали поранень. Влада Туреччини звинуватила в нападі сирійських курдів та Робітничу партію Курдистану, які вважає "терористичними організаціями".
https://ua.euronews.com/2016/01/12/timeline-of-terrorism-in-turkey
BBC News (World)
Після аварії залишилось 10 або 11 бійців - поранених або контужених. Один із солдатів почав махати білою ганчіркою та кричати - аби не стріляли. У відповідь військовий у формі старшого лейтенанта збройних сил Російської Федерації голосно наказав, аби хлопці підіймались та виходили. Щойно вони піднялись - по ним було відкрито вогонь з автоматів. Двоє загинули на місці, інші дістали додаткові рани. Вцілілим українським солдатам російський старший лейтенант наказав повзти в його бік. Потім він дав команду роздягнутись догола на швидкість. Солдат Клевчук був поранений в обидві руки та не міг швидко роздягатись: російський офіцер вистрілив йому у спину та голову. Ще один юний боєць теж не встигав роздягнутись - його теж застрелив російський офіцер. Немолодий сержант, який був серед бранців, почав дорікати офіцерові за цей вчинок - але у відповідь він теж отримав кулі у спину та голову. Таким самим брутальним чином було застрелено ще одного або двох бійців.
30-го серпня 2014 року на місці цієї трагедії був полковник Збройних Сил України Палагнюк, який за домовленістю з російською стороною збирав загиблих. Він забрав п`ять роздягнутих тіл, які лежали рядком під деревом, та ще одного - неподалік від місця страти.
проблема в другом,
украинцы не вооружены, все проблемы государства жулики приводят к тезису
«всё украл Коломойский»
каждый надеется, что его американцы защитят от русских и от своих бандитов,
а на самом деле надо учиться убивать и отрезать головы,
реальность куда жестче, чем батоны Януковича
А видео эти неспроста сейчас появились.