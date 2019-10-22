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Все про:война (3656) Сирия (2816) Турция (2170) курды (35)

 Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам. ВИДЕО 18+

Турецкие военный во время операции в Сирии в 2017 году расстреляли пленных курдских девушек и отрезали головы мертвым курдам. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи преступлений турецких армейцев сохранились в инете.

В частности на одном из них, группа турецких бойцов расстреляла двух девушек из автоматов. Одну из девушек солдаты расстреляли после того, как она упала с камня, а вторую убили поставив на колени и расстреляв несколькими очередями в голову.

Читайте также: Трамп пригрозил "экономически истощить Турцию", если после вывода войск США будут атакованы сирийские курды. Анкара уверяет, что "борется с террористами"

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

На втором видео турецкие солдаты отрезают головы мертвым курдам и позируют перед камерой со своим "трофеем".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция будет продолжать военную операцию в Сирии, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/v3154994
 
 
 Топ комментарии
 
шо-то мне такие методы борьбы с пленными напомнили...наши "братья" с рассеи...их методы...мерзко...21 век...пора Господу очистить планету... Зверства турецких военных во время операции на территории Сирии в 2017 году - Цензор.НЕТ 1316
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а США ещё возмущены нашим "Азовом"..."азовцы" себе такого не позволяли...
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Можна довго сперечатися, але те, що роблять турки в цьому відео називається військовим злочином, і це факт.
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минулі 10 років Туреччина пережила чимало терактів. Ось найбільш смертоносні з них:

1 січня 2017 року в результаті нападу на стамбульський нічний клуб "Рейна"загинули 39 людей, 69 зазнали травм. Чимало жертв - іноземці. Зловмиснику вдалося втекти. Відповідальність за злочин узяло на себе угруповання "Ісламська держава".
.
28 червня 3 смертники відкрили вогонь та висадили себе в повітря в міжнародному аеропорту імені Ататюрка. Щонайменше 41 людина загинула, 150 поранені. Турецька влада винуватить у нападі угруповання ІДІЛ.

7 червня у центрі Стамбула внаслідок вибуху замінованого авта було вражено поліційний автобус. Загинуло 11 осіб. 7 із них - поліціянти і 4 - цивільні. 36 людей зазнали поранень.

17 лютого - внаслідок вибуху замінованого авто біля військових казарм в Анкарі загинули щонайменше 28 осіб, переважно військові, ще 60 зазнали поранень. Влада Туреччини звинуватила в нападі сирійських курдів та Робітничу партію Курдистану, які вважає "терористичними організаціями".

https://ua.euronews.com/2016/01/12/timeline-of-terrorism-in-turkey
BBC News (World)
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звірячі вбивства за звірячі вбивства - замкнуте коло вбивств. горе і тільки.
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цивілізована країна... більше на курорти Турціїї мені не хочеться.
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Зате при виїзді на екскурсію в Туреччині вас буде супроводжувати озброєна охорона, що не соромиться застосовувати зброю.
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Потрібно вколошкати Ердогана,бо він всратий падишах.А турки виявилися дикунами,хоча я давно казав,що країни з релігійною маячнею,не можуть бути цивилізованими.Подивіться на москалів,або інші країни подібні країни.
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Туреччина світська країна. Це не Емірати і не Королівство.
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Владислав Носковский Курди ще більш світськіші.А от недопадишах.хоче повернути османську імперію і його там підтримують.Був сюжет,де жінки зараз говорять.що ім там права затискають.Краще би його тоді грохнули військові.
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Не светские никакие. Именно Ердоган начал нагнетать мусульманские радикализм. И многие в Турции как раз рады мусульманскому мракобесию...Далеко не светская страна..
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Мда уж. людишки самое мерзкое что есть на земле. Хотя был когда-то венцом творения.
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Дикуни та фашисти. Але в цьому світі сила править бал. Росіяни також відрізали голови, свердлили дрелью коліна та інше українцям в 2014-2015 але саме українців 40 Американських Демократів хочуть визнати терористами. Більшовики в 1918-1933 лютували ще більше.
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баб порешили за то что те кого они убили по мусульманским канонам в рай не попадут наверное..
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А кто сомневался?Чем эта мусульмано турецкая мразь лучше Сирийской мрази?Одни и теже твари.Разница только в оружии.Турки сами по себе жестокий и отвратный народ,если толпа то дикарьё.Очередное лишь тому подтверждение истории мусульманской Турции.Были бы там не сирийцы, а славяни они также бы их резали с улыбкой на лице.Война войной всё понимаю но нафига резать и т.д?Таким страдают только муслимы.
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"Відрізали голови, вирізали серця": екс-боєць "Донбасу", який пройшов полон, розповів про російські тортури. Російські окупанти на Донбасі та їхні спільники з числа бойовиків "ДНР" і "ЛНР" піддавали українських військових, які опинилися в полоні, жорстоким тортурам і позбавляли їх життів Про це розповів на брифінгу екс-боєць батальону "Донбас" Дмитро Куліш, який пройшов російський полон, передає Еспресо.TV.
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Да кстати как там оон и европа обеспокоились и пальчиком погрозили г@андоны а?
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Одна з найтрагічніших історій сталась з бійцями 93-ї бригади, які їхали у вантажівці ГАЗ-66. Машина не доїхала до с. Новокатеринівка кілька сотень метрів, як її підбили. Вантажівка перекинулась. У ній одразу загинули шість або сім військовослужбовців.
Після аварії залишилось 10 або 11 бійців - поранених або контужених. Один із солдатів почав махати білою ганчіркою та кричати - аби не стріляли. У відповідь військовий у формі старшого лейтенанта збройних сил Російської Федерації голосно наказав, аби хлопці підіймались та виходили. Щойно вони піднялись - по ним було відкрито вогонь з автоматів. Двоє загинули на місці, інші дістали додаткові рани. Вцілілим українським солдатам російський старший лейтенант наказав повзти в його бік. Потім він дав команду роздягнутись догола на швидкість. Солдат Клевчук був поранений в обидві руки та не міг швидко роздягатись: російський офіцер вистрілив йому у спину та голову. Ще один юний боєць теж не встигав роздягнутись - його теж застрелив російський офіцер. Немолодий сержант, який був серед бранців, почав дорікати офіцерові за цей вчинок - але у відповідь він теж отримав кулі у спину та голову. Таким самим брутальним чином було застрелено ще одного або двох бійців.
30-го серпня 2014 року на місці цієї трагедії був полковник Збройних Сил України Палагнюк, який за домовленістю з російською стороною збирав загиблих. Він забрав п`ять роздягнутих тіл, які лежали рядком під деревом, та ще одного - неподалік від місця страти.
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Була би Туреччина у тричі сильніша,вона би з нами воювала,як колись.
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Як колись Туреччина воювала з росією, а не Україною.
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Ali Hasan Вона топтала нашу землю.Ви вже кажите,як москаль.
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Ауу сенаторы США как насчёт тероризма и военных преступлений. Всё нормально??? Только Азов у вас терористы?? двуличные мрази.
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они члены НАТО им можно, а украинцы это нацисты.
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Головорезы НАТО, такое только в советских карикатурах изображали!
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Нам також потрібно розірвати відносини з цими пітухами.Щоб вони тут не одружувалися з нашими жінками.
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С Россией сначала дипломатические сношения разорвите если у вас есть хоть капля чести и достоинства. Россияне в отличие от турков как раз украинцев режут как скот.
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Сегодня турки убивают зверски курдов, завтра также зверски пойдут убивать украинцев. Фашисты и есть фашисты.
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к слову, расстрел проведён довольно гуманно, стреляли в голову, ещё и с риском рикошета, а с трупами в морге тоже особо не церемонятся,
проблема в другом,
украинцы не вооружены, все проблемы государства жулики приводят к тезису
«всё украл Коломойский»
каждый надеется, что его американцы защитят от русских и от своих бандитов,
а на самом деле надо учиться убивать и отрезать головы,
реальность куда жестче, чем батоны Януковича
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Не удивлюсь, если эти женщины-снайперы.
А видео эти неспроста сейчас появились.
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