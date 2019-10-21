 "Да стрельните разок! П#дарас конченый!", - "защитник ЛНР" таранит автомобиль на парковке возле магазина в оккупированном Алчевске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "защитнику ЛНР" не понравилось, как возле его автомобиля "УАЗ Патриот" припарковался "Форд Сьера". Во время словесной перепалки и разбирательства водителю "УАЗа", что-то не понравилось и он, сев за руль, протаранил "Форд".

По данным соцсетей инцидент произошел еще в начале октября.

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