 "Да стрельните разок! П#дарас конченый!", - "защитник ЛНР" таранит автомобиль на парковке возле магазина в оккупированном Алчевске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "защитнику ЛНР" не понравилось, как возле его автомобиля "УАЗ Патриот" припарковался "Форд Сьера". Во время словесной перепалки и разбирательства водителю "УАЗа", что-то не понравилось и он, сев за руль, протаранил "Форд".
По данным соцсетей инцидент произошел еще в начале октября.
как же сьездить в лугандон и описать на собственной ж... простите шкуре все прелести и то как мы "недалеко" ушли или пишите конкретно о Днепре.
Типичное выражение русского мира)
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