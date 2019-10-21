EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2751  23
Материалы по теме:
Все про:Алчевск (56) война (3654) оккупация (6865) Россия (74091) Донбасс (19709)

 "Да стрельните разок! П#дарас конченый!", - "защитник ЛНР" таранит автомобиль на парковке возле магазина в оккупированном Алчевске. ВИДЕО

Во время конфликта на парковке возле магазина "бывший военнослужащий ЛНР" протаранил автомобиль своего оппонента. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, "защитнику ЛНР" не понравилось, как возле его автомобиля "УАЗ Патриот" припарковался "Форд Сьера". Во время словесной перепалки и разбирательства водителю "УАЗа", что-то не понравилось и он, сев за руль, протаранил "Форд".

По данным соцсетей инцидент произошел еще в начале октября.

Да стрельните разок! П#дарас конченый!, - защитник ЛНР таранит автомобиль на парковке возле магазина в оккупированном Алчевске 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3154946
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
жрите двумя ложками . если не он то солдат НАТО таранил бы
 показать весь комментарий
 
 
не хотите сьездить в донбабву и написать дисертацию по этому поводу?
 показать весь комментарий
 
 
зачем мне домбабва??..у нас в днепре намедни на стоянке увалили чувака.... а вы катайтесь и пишите дисертации....
 показать весь комментарий
 
"к сожалению, мы не дальше ушли...."

как же сьездить в лугандон и описать на собственной ж... простите шкуре все прелести и то как мы "недалеко" ушли или пишите конкретно о Днепре.
 показать весь комментарий
 
так приберіть, нарешті, вашого ***** і підете далі
 показать весь комментарий
 
Ветераны - террористы очень отличаются от украинских ветеранов.
 показать весь комментарий
 
 
ну тобі, як рембу, краще знати )))))))))) Господи, до чого ж ви, ватні трололохі, примітивні істоти )))))
 показать весь комментарий
 
Кто видел Коломойского или Ахметова с вилами?
 показать весь комментарий
 
скора закон пра люстрацію і асобий статус. чекайте руцькемір у себе вдома, зебіли 73%-ні....
 показать весь комментарий
 
 
а у нас, прям все вежливые, до стерильности.. ))
 показать весь комментарий
 
 
Ты, чо *****?
Типичное выражение русского мира)
 показать весь комментарий
 
Смейтесь, смейтесь. Скоро встречайте на улицах Киева и других городов возвращение тамженашихлюдей
 показать весь комментарий
 
непуганые, гламурные 73%ные зебилы и зебилки, гостеприимно раскинув ноги, ждут не дождуться амнистированный Дамбасс и натурализированных избирателей бурято-украинцев с оккупированных территорий, главное, что они перестанут ТАМ стрелять, как и обещала ваша Вошьдь.. правда продолжат уже здесь.. и всЬо по простой формуле Штайнмайера для дебилов
 показать весь комментарий
 
Всё как они хотели - кричали "Путин приди!" - путин и пришёл ...
Что-то не нравится ? Пполучи.
 показать весь комментарий
 
забор под напряжением и ров с крокадилами .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх