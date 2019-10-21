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 Политика Украины
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 Смеяться над горем не считаю нормальным, но у нас демократия, - Гончарук о номере "95 Квартала" о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не хотел бы комментировать ситуацию с высмеиванием студией "95 квартал" пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также считает, что возгорание должны расследовать украинские правоохранители, однако подчеркнул, что Украина - демократическое государство, и каждый волен шутить так, как ему заблагорассудится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания правительства в понедельник в Киеве.

"Комментировать или давать оценку о качестве юмора я бы не очень хотел, как официальный представитель", - сказал Гончарук.

При этом премьер добавил: "Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально. Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику – это, по-моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным".

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать оценку поджога дома Гонтаревой.

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"Точно надо разобраться, кто виновен, кто стоит за этим и как произошло, что это событие совпало с визитом миссии МВФ. Это более важное событие, которое необходимо комментировать", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы вместе с правоохранительными органами расследовать это дело.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

"Я не один раз видел реакцию президента Зеленского на историю пожара в доме госпожи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая – никто не может радоваться, что у человека горит дом… Президент Зеленский точно с этого не смеялся", - отметил Гончарук.

Напомним, песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе. "Это стыд !!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе "- отметила Гонтарева.

Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/v3154944
 
 
 Топ комментарии
 
а если посмеяться над препиздентом с премьером они тоже горе для страны ?
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Неуч недержавного зразка умняк включив.
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Очередной умняк от зебила с дипломом негосударственного образца.
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Валенок не понимает значение слова "демократия". Ору!!!
" демос"-народ."Кратос"-правление ,власть.
Валенок наверное хотел сказать "свобода слова", но и тут мимо!Свобода всегда носит ограничения в социуме.Потому и запрещены высказывания расиского,антисемитского ит.д. характера.
ЭТО ЗАДНИЦА!!!
Царь Соломон точно написал:" горе тебе народ когда твоими правителями стают юноши и простолюдины"(пишу по памяти ,цитата не точная)
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Очередной умняк от зебила с дипломом негосударственного образца.
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а если посмеяться над ************ с премьером они тоже горе для страны ?
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от за це буде вже кримінал...бубочка того не любить
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Гончарук боится критиковать детище ЗеБени, а то ЗеБеня его уволит.
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Жалкая попытка отмазки "коллег по команде единомышленников"
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А, где это в демократических странах смеются над горем? Где?
Может по понятиям слуг бени, давайте смеяться над аннексией Крыма, сбитого боинга МН17, про убитых украинцев, сирийцев, разбитого Донбасса?
Где ДНИЩЕ?
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А шо в злодійки Гонтаревої горе? По її пихатій пиці не видно.
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Доказательства где, что она украла и у кого? Где?
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То тільки дебіл Луценко в мережі надавав "докази". Якщо вона законослухняний громадянин повинна з'явитися на виклик правоохоронців і надати пояснення, а не крутити дулі обкраденій нею Україні з орендованого в Лондоні лікарняного ліжка іншого пацієнта.

P.S. Доказательства где - улюблена фраза росыйськых злочинців. Не повторюйте її.
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А при чем тут горе?
Поджог это уголовное преступление а 95 квартал шутки которого редактирует президент считаит что это смешно...
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Для тої крадійки та хата, як для мене коробка сірників. Сама й підпалила, щоб навести наклеп на Україну і не повертатися.
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ага. и под машину сама бросилась. уровень человечности и умственного интеллекта у 73%, включая тебя, на лицо.
вот скажи, ты зачем на днях банкомат подорвал и ювелирку почистил? у тебя ж эпоха бедности 21 апреля закончилась.
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Быдлократия у нас сейчас. Демократия была до выборов 2019-го.
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так Бєня ж не платив акціонерам Укрнафти дивіденти. Тепер дулю йому, а не 2 млрд.
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Порохосвинячий цензор все продолжает раздувать из этого хора трагедию национального масштаба))) сколько еще новостей об этом будет, 10, 20?

А шо думает баба Параска об этом случае и как осуждает его дид Васыль, нам сообщат?!
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при чём тут Гонтарева? вон, премьер сказал, что шутки у всех разные. есть желание пошутить над премьером. Смеяться над горем не считаю нормальным, но у нас демократия, - Гончарук о номере "95 Квартала" о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 9977
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Три дні Кабмін під керівництвом Гончарука писав цей номер, потім ще дві неділі Гончарук складав пісеньку, потім вмовляли хор її проспівати. Місяць роботи для одного номера, щоб обісратися - усе на благо рояля.
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Если власть не привлекает коррупцинеров к ответственности, народ имеет право смеяться над кем захочет.
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100 процентов! Если власть бездействует и отпетое ворье чувствует себя на воле вполне вольготно, начинает действовать народ!
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Хватит уже всей стране прогибаться под кучку лузеров-порохоботов, просравших все что только можно было! Характерно, что в отличие соевых дебилов-моралистов, обычные украинцы, сидевшие в зале, восприняли номер весьма благосклонно, справедливо полагая что вор должен сидеть в тюрьме, а не скрываться от правосудия в Лондоне
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да окуенная команда у президента зеленского, они его сами и сожрут!!!
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Это комментирует недоособь посетившая шабаш фашистов и нациков!!!
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не знал, что издевательство - это демократия...
хотя, и не соболезную Гонтарехе...
где это видано, чтобы чиновник высшего ранга бросил страну и из-за бугра показывает дульки родной стране...?
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прямо такая ляля! а что он скажет, если сгорит ЕГО дом, а не какого-то там папередника?
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Так он собирается править холопами вечно.
Поэтому папередником не будет...
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А многие поклонники Владимира Александровича очень возмущены его критикой в сети и хотят, как на паРашке, наказывать за критику и шутки в адрес преЗЕдента....странно... Смеяться над горем не считаю нормальным, но у нас демократия, - Гончарук о номере "95 Квартала" о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5938 Может они не считают, что в Украине демократия сейчас?.. Смеяться над горем не считаю нормальным, но у нас демократия, - Гончарук о номере "95 Квартала" о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7394
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Когда это демократия и аморальность были синонимами?
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аморальность = демократия, новая реальность Укараины
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демократию почему-то всегда путают со вседозволенностью...
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НЕМА ні проблем інших,

ні новин важливіших.
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Грех смеяться над ЗЕбилами Они так разумом наказаны
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Треба запам'ятати цей вислів про демократію, а то в зебілів завжди підгорає коли бачать фотожаби на нарідного 73-відсоткового президента.
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А зачем добавлять "но у нас демократия"???
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Ну, надо же что-то говорить? Вот и городит абракадабру.
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Разделяй и властвуй. макаки у власти решили поделить общество, на дебилов и тех кто против власти
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Лапоть, де-юре Украина парламентско-президентская республика. Что ты пресмыкаешься и выгораживаешь шефа? Де-юре ты - главнее президента, который возомнил себя "атцом нации" а-ля Лукашенко, Кастро, Чавес, ***** и Ко. Де-факто же ты холоп.
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