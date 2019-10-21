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 Общество, За рубежом
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 Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских девушек. ВИДЕО 18+

Турецкие солдаты в Сирии убили двух курдских девушек во время военной операции в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись убийства турецкие военные сняли на телефон. На записи видно, как группа турецких солдат в горах расстреливает двоих девушек из автоматов. Одну из девушек солдаты расстреляли после того, как она упала с камня, а вторую убили поставив на колени и расстреляв несколькими очередями в голову.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчины, которые напали на участников митинга в поддержку курдов, не работают в посольстве Турции, - посол Гюльдере

Источник: https://censor.net.ua/v3154904
 
 
 Топ комментарии
 
мне кажется теперь у турции будет только одна дорога …….. к мышебратьям ….
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Пиздец. Прямо как кацапы. С кем поведешся...
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На 32 секунде какие то странные слова, типа - она мне кажется ...
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То таке... В донбабве мишебратья відрізали, у полонених, частини тіл, знімали скальпи, рихтували ноги кувалдою, посипали місце де зняли шкіру сіллю... Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських дівчат - Цензор.НЕТ 7003
Що там ті "розп'яті хлопчіки, чи ті курдські дівчата!
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все это следствие озабочености оон и прочей бесполезной х..ни
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Турецкие солдаты расстреливали не девушек, а врагов которые оказывали сопротивление с оружием в рука.
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Турки захватчики, которые вторглись в чужую страну.
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А еще турки союзники Украины! Или нет?
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Правильно. Парашники наших тоже так расстреливали - вломились в чужую страну и : Эээ, че ты по нас стрелял, ты террорист, фощизъмъ!!!111

Ты хоть сам понял что высрал то?
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А что бы сделали украинские патриоты со снайпершой по ту сторону Донбасса? Это война и солдаты в ней пешки.....
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Шось там "аружія"не видно у руках зв'язаних назад.
Авакянові "байци"з мєнтовки теж розказували що Саша Білий застрілився з пістолета зв'язаними руками ,причому 2 рази.
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К сожалению подобные необъяснимые вещи иногда случаются....
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Ты шо ********? Долго же тебя ***** в уши **** дыбил ты конченый... Не знал что те кто защищает свою заметь историческу землю терористы!
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Вот здоровый взгляд на вещи. И никакого сексизма. А то заскулили песдострадальцы.
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Чушь. Они расстреливали безоружных пленных. Это военное преступление.
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Щось дуже підозріло, щоб хтось так відверто знімав свої злочинні дії.
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что так возбудились? Турция стратегический партнер Украины, который много десятилетий ведет жестокую войну с курдскими террористами! или вам дебилам, показать сотни(!) видео как эти "девушки" подрывают десятки и сотни ни в чем не винных стариков женщин и детей в турецких городах??!!!
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Нашли стратегического партнера)) Шакалы. А турецких женщин и детей за такое спалить в их городишках. Турки вторглись в чужую страну и все. Мокшан тоже обелять будешь?
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тебе лечиться надо. хотя, думаю в твоем случае, медицина безсильна...
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Полиция тоже может вломиться в чужой дом, если там преступник. К сожалению, мир часто жесток.
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Это не повод расстреливать пленных, дебил.
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Ещё одни вскормленые западом звери, демократии у аборигенов быть не может
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Если кто-то не заметил, на курдских женщинах была военная форма - они были солдатами. Странная логика у многих возмущающихся - "курдам (независимо от пола) убивать турок можно, а туркам убивать курдов нельзя". Если кто-то забыл или не знал: курдская рабочая партия - это террористическая организация созданная кгб для того, чтобы поднасрать Европе. За свою бурную террористическую деятельность крп осуществила тысячи террактов от которых погибли десятки тысяч мирных граждан среди которых было много детей и женщин. Курды для турок враги - так было, есть и будет.
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какими "военнопленными" могут быть террористы? совсем мозги потеряли в "европах"!
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Ну красний крєст теж у когось на підсосі, як і шрйодер ,мєркєль.макарон... Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських дівчат - Цензор.НЕТ 7000
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Курды народ 40 миллионов. причём тут террористы ?
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с точки зрения закона все турецкие типа салдаты на территории чужой страны и есть террористы точно так же как и солдаты РФ в Украине понял Ольгинец
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Нє ну як же ж так ,як на чужій тереторії то "адназначьна асвабадітєлі". Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських дівчат - Цензор.НЕТ 9246
Асвабаждают всєх ,от кто чєво імєєт!
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По некоторым методичкам в Украине вообще фашисты. Что дальше? Как поступать с фашистами?
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Основные положения Женевской конвенции:

Запрещено убивать или наносить ранения противнику, который сдался в плен или не может более принимать участия в боевых действиях.
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А я принципиально туда не ездила. мне всегда противно было. Лучше больше заплатить и поехать в норм место, чем в эту клоаку. Хорватия в 1000 раз лучше.
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Вот мне тоже противно было. Теперь понятно почему.
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Тоже ни разу принципиально, хотя пол Европы изъездил. Лучше ехать в гости к нормальным людям, а не в страну 3 мира, с соответствующим населением.
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если Турция страна третьего мира в которой Украина закупает вооружения то Украина какого мира пятого не лучше
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Можид "потерпевшие" согрешили против Аллаха? Например кушили сало, или припозднились с намазом? Или еще что-то из сотен нелепых запретиков "нарушили"?
И ваще - я радуюсь за них, ибо они сейчас в "раю", а не к этому ли должен стремиться каждый правоверный? Так что солдаты боевики Эрдогана сделали Бобоугодливое дельце Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських дівчат - Цензор.НЕТ 3099
и по факту так оно и есть если судить о новости с т.з. коранов и сур их.)
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С оной стороны - беспредельная жестокость.
С другой - ненависть к сепаратистам.
Какова цель этой военной операции - "зачистка региона от курдских сепаратистов".
Военные это не миротворческая миссия.
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а вот если бы расстреливали наши солдаты дамбасянтских сепаров то восторгу не было бы предела, вот такие оин двойные стандарты
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вот если бы курды расссс турок то это было бы то же самое
турки это войска РФ в Украине
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А кто такие турки, чтобы в чужое государство вторгаться? Чем они лучше мокшан?
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Пердоган такой же долбо@б как и *****... Запад опять озаботится?
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Кацапам уподобляються.... Після такого відео мені перехотілося їздити на відпочинок в Туреччину і відношення до них тепер змінилося.
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очень радует наш народец которому только покажи видео и они уже сделают свой вывод ничего не понимая и ни в чем не разобравшись.
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Турки єто дикаріи и их никогда не возьмут в Евросоюз,а после такого то уж точно
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Вылупились новые фашисты. Сэрдогналась Турция
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Все это происходит на теретории другого государства .
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Тут многие визжат о том, что они террористки, что были с оружием. Если бы их застрелили в бою, другое дело.Но я вижу их без оружия. 21 век на дворе. Есть суд, который должен решать, жить им или нет. Беззаконие, порождает беззаконие. Признавая это, мы признаем, что рашисткое отребье, вместе с сепарами на Донбассе тоже правильно делают, убивая без суда и следствия наших воинов и гражданских, о чем уже писали выше.
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Ну даже если триппером заразили (самое страшное, что могло случиться), ну есть лекарства, не так ужь все и плохо.... Как с людьми так можно поступать...? Ублюдки бесславные, надеюсь ваших жен и дочерей так же расстреляют бесславно...
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В центре Анкары памятник стоит (стоял) немецким фашистам....
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видео конечно не 4К .наверно турки еще на нокию 6600 снимали
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Сірійським курдам Україна має негайно надати політичний притулок
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Юля по этому поводу еще ничего не говорила, так что не тарапися...
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Офисные хомячки в шоке,когда им показали всего лишь ничтожную часть войны)
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Коли викладаються подібні відео, переслідуються дві мети: підняти бойовий дух своїх та деморалізувати іншу сторону. Якщо з першим, який результат і досягається, то з другим - я дужу сумніваюся. Інша сторона у переважній більшості перегляду такого відео лише наповнюється ЗЛОБОЮ (якщо має "стержень"). А у курдів такий "стержень", мені здається, є.
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