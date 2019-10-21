 Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских девушек. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись убийства турецкие военные сняли на телефон. На записи видно, как группа турецких солдат в горах расстреливает двоих девушек из автоматов. Одну из девушек солдаты расстреляли после того, как она упала с камня, а вторую убили поставив на колени и расстреляв несколькими очередями в голову.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Що там ті "розп'яті хлопчіки, чи ті курдські дівчата!
Ты хоть сам понял что высрал то?
Авакянові "байци"з мєнтовки теж розказували що Саша Білий застрілився з пістолета зв'язаними руками ,причому 2 рази.
Асвабаждают всєх ,от кто чєво імєєт!
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Запрещено убивать или наносить ранения противнику, который сдался в плен или не может более принимать участия в боевых действиях.
И ваще - я радуюсь за них, ибо они сейчас в "раю", а не к этому ли должен стремиться каждый правоверный? Так что
солдатыбоевики Эрдогана сделали Бобоугодливое дельце
и по факту так оно и есть если судить о новости с т.з. коранов и сур их.)
С другой - ненависть к сепаратистам.
Какова цель этой военной операции - "зачистка региона от курдских сепаратистов".
Военные это не миротворческая миссия.
турки это войска РФ в Украине