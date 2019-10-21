 Одно из помещений Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом в видеоблоге "Чашка премьера" рассказал глава украинского правительства Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет не о главном здании парламента на Грушевского, а о большом помещении по соседству с центральным офисом Министерства юстиции Украины.

"Примерно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и была зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, существует ли он вообще", – рассказал Гончарук.

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Премьер отметил, что когда Министерство юстиции узнало об этом, оно устранило это нарушение. Такая же судьба могла постигнуть землю под недостроенным Ледовым стадионом возле Ипподрома.

"Злоумышленники подделали документы и целый ряд действий было сделано для того, чтобы через аукцион якобы продать эту землю добросовестному приобретателю. Если бы это произошло, то мы бы с вами никогда не вернули этот земельный участок, а как следствие и всю постройку Ледового стадиона в государственную собственность. Мы увидели это и остановили", – рассказал глава правительства. Гончарук заверил, что коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет.