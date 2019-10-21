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 Политика Украины
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Все про:ВР (23865) Киев (18048) рейдерство (834) Гончарук_Алексей (181)

 Одно из помещений Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук. ВИДЕО

Помещение Верховной Рады Украины пытались захватить рейдеры.

Об этом в видеоблоге "Чашка премьера" рассказал глава украинского правительства Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет не о главном здании парламента на Грушевского, а о большом помещении по соседству с центральным офисом Министерства юстиции Украины.

"Примерно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и была зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, существует ли он вообще", – рассказал Гончарук.

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Премьер отметил, что когда Министерство юстиции узнало об этом, оно устранило это нарушение. Такая же судьба могла постигнуть землю под недостроенным Ледовым стадионом возле Ипподрома.

"Злоумышленники подделали документы и целый ряд действий было сделано для того, чтобы через аукцион якобы продать эту землю добросовестному приобретателю. Если бы это произошло, то мы бы с вами никогда не вернули этот земельный участок, а как следствие и всю постройку Ледового стадиона в государственную собственность. Мы увидели это и остановили", – рассказал глава правительства. Гончарук заверил, что коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет.

Источник: https://censor.net.ua/v3154880
 
 
 Топ комментарии
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та уже захватили-зеопарыши
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Ех.. яке корито без нагляду залишилось.. скікі поросячих рил без годувальника Помещение Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9033
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Даааааа! Так він зараз у Японії з гастролями.
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як гадаєш.. в січні Мародьор сяде НА довго чи НА довічне?
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Мордва, давно нічого не чути про бурштин і карпатський ліс. Бурштин перестали мити, а ліс рубати?
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Як він може сісти, ві ще 1-го квітня втік? А ти, лахтинська відрижка, не в курсі?
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730000 грн. - з\п голови ЗЕЦВК за вересень. Виборів нема.
ЩО виробляє, продукує, ця "голова" на 24333 гривні У ДЕНЬ?
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Ну привет, чтоле. В Киевскую школу приводили "работника Майлру" рассказываь детям про этой интересный ресурс

Помещение Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3426 Помещение Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2226
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Ну теперь уже можно! Политическая ситуация поменялась...
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Рейдеры уже захватили не только Раду, но и страну. А это гораздо хуже
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«Александр Иванович Корейко не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
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Богдан, люстрований за "роботу на Януковича" очолює ОПУ.
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу?
А змити з очей Зелену сечу пробували?
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Но впринципе люди из политики.Не?
А до этого было норм?
Ген прокурор-Югик.Без образования,сидевший,учил как передавать малявы через поцелуй.
Премьер-просто торгаш с базара.
Ну и тд...
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"...коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет." Приміщення Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5427 А в Украине?
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Вообще страх потеряли ,полный бес предел ,покусились на святое.
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Так я розумію що прізвища цих героїв - рейдерів уже в поліції ? чи це знову БЛА-БЛА в стилі 95 кварталу?
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сказали же - физическое лицо из Луганска, которое невозможно ни проверить, ни поймать. и вообще, настала пора офуительных историй.
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ужеб отдали или продали тот ледовый стадион давно кому нить. 30 лет стоит . берегут все б ..дь здание разваливается на постройке деревья растут скоро волки заведутся, подойти страшно...
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У Верховну Раду внесено законопроєкт «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про очищення влади».
Його автором є народний депутат Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу») Документ зареєстрований під номером 2287 у п'ятницю, 18 жовтня. Приміщення Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5796
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и правильно! а что, нужно как при Гитлере все село расстрелять из-за одного партизана?
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Дійсно, зебіл! Як же так вийшло, що при сивочолому гетьмані країну розпродували включно з власністю уряду України?
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ЗЕбіле, а ви що, не чули?!
Клоун звільнив головного винного у всіх бідах... лісника.
Тепер все у порядку.
Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7721
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бостууга, малорос та ней би вже нендзу на карпатську смереку вуйки підсадили,з краватом на шиї...
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Новенький бот і одразу так багато малюночків? Палишся, ботяра.
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Гончарук сказал, почему нет уголовных дел по этим эпизодам?
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Чему удивляться.
Разработана даже схема рейдерского захвата поста Президента.
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Банда сивочелого мародера действовала безнаказанно ,но все пошло у них н5 по плану,и вот уже первые задержания состоялись,а впереди ещё больше и чаще
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Какие задержания? Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4232 Премьер-клоун сказал, что физ.лицо из луганщины, там хер кого найдешь
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больше и больше чего? бреда от зелупони? ну так кроме сказок и рассказок для зебилов зелупонь больше ничего не умеет
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Паша Менстр Юстиции, все это крышевал и оргнизовывал, чтобы переписать имущество беглых чиновников..
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Я знаю хто ці люди - це савченко і рубан! Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9348 Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9348 Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9348
Ганчірук таку хуцпу розкажеш дяді бєні.
Мати папір на руках і стати власником це різні речі.
Треба прийти у Верховну Зраду і посадити своїх людей у всі крісла ,від прибиральниці і вище.
А тепер розкажи хто може провернути таку схемку не маючи владних повноважень?
За останні 28 років стільки кретинів отримали різні дипломи юристів.
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Що він пи№%ть, кому вішає на ніс свої зелені соплі ? Даній оборудці повинен дати поштовх первинний власник (мінюст, управління справами, КМДА, ФДМУ, ВР) - хтось за гроші зробив кілька рішень : провести тех.інвентаризацію, зем.користування, виробити тех. та зем. документацію, зареєструвати право власності на будівлю та зем.ділянку. Без цих первинних документів неможливі ні білі, сірі ані чорні схеми. А дальше роби як хочеш і що хочеш і кому хочеш, головне щоб на конкурсних засадах і від балансової вартості та експертної оцінки не відхилятись у менший бік.
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У них стулья тянут из под задниц рейдеры а они рассуждают о инвистициях. Тут молча надо ловить шахраев и в лес,чтоб никто не узнал. А этот с трибуны об этом на весь мир придурок.
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лучше бы тебя с дипломом не государственного образца захватили вместе с зеленой соплей.
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трындец - приперло - интересно какой капец по всей стране
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