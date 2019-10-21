 "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Видео опубликовано на youtube-канале "Студия Квартал 95 Online", передает Цензор.НЕТ.
Ведущий номера Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену вышли исполнительницы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и артист Евгений Кошевой.
Среди прочего, в тексте песни есть фразы "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала", "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", "Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали", а также, что спасатели жарили шашлыки, а "мораль проста - дом сгорел со стыда".
Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
а видеть ваши охреневшие от "реХворм зеленского" морды - вообще бесценно)
Достаточно вспомнить, как зеленая шмаркля давал концерты и весь зал зебилов ржал с "шутки" "дать беркуту эбонитовые палочки" - уже ПОСЛЕ гибели Небесной сотни.
Причем видео этих "шуток" так и весит в ютубе у квартала95
Совпадение или закономерно?) 5.5 млрд.долларов за месяц-два способны обвалить и сейчас гривну раза в 3-5.. Не говоря уже о самом тяжелом 2014 годе.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
ці ватні кловани і раніш не відрізнялись тонкощами гумору, але це...
тобто нам за наші ж гроші виливають зелену блювоту
скотство
Теперь на Цензоре за монику шмаркля орут ТОЛЬКО совсем уж тупЭенькие зебилы, и кацапские троли: раньше они орали за вову путина - а теперь... тоже за вову, но зеленского
🤔😂🤣😂🤣
скотство
думал, что это юмор
нашел веревку
похожи
классный ход
а то 1% ублюдков считают, что 99% в стране идиотов
Еще и так тупо "оборжали" имя Григория Веревки - солист Шнурок, гыгыгы.
Почему славетний хор подписался под это непотребство и скотство?
Министр культуры теперь извиняется...
"Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, артисты которого вместе с комиками из Квартала 95 исполнили шуточную песню о поджоге ее дома. Об этом министр написал в Facebook.
"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский."
А по башке он дать не хочет директору коллектива за то, что национальную гордость в ******** втравил?
Клоуны отсовокуплённые.
П.С. Гонтарева мне не нравится категорически.
это символично
что не весь народ разделяет цензоровский бред и бред цензоровских троллей
а если им еще коломойша отслюнявил
так хэденшёлдерс
нужно уже кидать это турчиновское болото и к лядям переметываться
а не троллей здесь греть и кормить