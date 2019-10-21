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Все про:Квартал-95 (88) Коломойский (1213) пожар (3734) шутка (30) Гонтарева (799)

 "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Видео опубликовано на youtube-канале "Студия Квартал 95 Online", передает Цензор.НЕТ.

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Ведущий номера Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену вышли исполнительницы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и артист Евгений Кошевой.

Среди прочего, в тексте песни есть фразы "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала", "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", "Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали", а также, что спасатели жарили шашлыки, а "мораль проста - дом сгорел со стыда".

Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/v3154864
 
 
 Топ комментарии
 
Днище...для зеленого быдла...фуу
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ага, послать зебилов словами самих же зебилов - это таки пять)
а видеть ваши охреневшие от "реХворм зеленского" морды - вообще бесценно) "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4601
"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 2965
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жирным шрифтом пеши.тебе так не идёт,а лучше через капслук
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ага.. "пеши" кацап, "пеши" "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 1027 Для такого как ты "пейшателя" из расеи - ничего не жалко: ни осинового кола, ни мыла с верёвкой))
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Да у подобного тебе быдла и аквафреш в Украине - не нравиться - не смотри.
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Конченые дебилы. Авторитеты для быдла
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Лерка наверное в экстазе от увиденного. "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 6301
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она обычно на путена надрачивает втихаря . он ее кумир
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лерачка , шось не так , га ? "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8206
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жаль шо ты не сгорела , я думаю шо это якось несправедливо
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А я то чего?) нам тебя на гиляку подсадить надо
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аха , каждый лолибот желает мне крепкого здоровья , я помню
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Гонтарева это ты.
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Зеленский "взял на контроль"- расследовать стало опасно
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хто такая эта жырная тетка кошкина , шоб ее цитировать ?
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дна у зебилов и квартала95 просто нет.
Достаточно вспомнить, как зеленая шмаркля давал концерты и весь зал зебилов ржал с "шутки" "дать беркуту эбонитовые палочки" - уже ПОСЛЕ гибели Небесной сотни.
Причем видео этих "шуток" так и весит в ютубе у квартала95
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якщо вже Коня Сошкіна проблювалась - то чергове дно пробито
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Чем хуже- тем лучше, полная деградация и падение человеческой морали ниже днища. Дальше почему бы не обсмеять погибших на Донбассе?
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1 к 30 или 1 доллар к 9 грн с 2015г вот смешно было,вся Украина "смеялась",хотя деньги на армию нужно было взять у ненасытных "украинских" олигархов "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 3975
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как раз в этот момент Беня Коломойский выводил 5.5 млрд.долларов из Приватбанка и Украины - на счета вовы зеленского на Кипре.
Совпадение или закономерно?) 5.5 млрд.долларов за месяц-два способны обвалить и сейчас гривну раза в 3-5.. Не говоря уже о самом тяжелом 2014 годе.

Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
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Вот и 73% могут сейчас взять эти деньги и поделить,а Кошевой может вторым куплетом пройтись по Коломойскому. "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 6912
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дык, уже раздают... зебилы в очередь записываются.. ждут халявы - если моника Зе не украдет"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8956
"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8647
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Как может олигарх Порошенко брать деньги у "своих"? Он слегка перераспределил рынок и начал грабить страну с новыми силами и с новыми партнёрами, типа Ахметова.
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Ты хоть понимаешь разницу между человеческой жизнью и закинутой, нежилой хатой?
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Вот когда "нежилой хатой" однажды окажется твоя квартира(дом) тогда ты по-другому закукарекаешь, великий сортировщик
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Если бы у меня был особняк в Лондоне и запрет на въезд в Киев - то здалась мне та киевская "хата"?
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Ты видно глухой или слепой, я повторю вопрос: ты понимаешь разницу между человеческой жизнью и вещью?
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днище...
ці ватні кловани і раніш не відрізнялись тонкощами гумору, але це...
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Це все подивляться в США і Європі,а там розвідка точно дивиться.І зроблять відповідні висновки.
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Тренінг у порохоботів,а тоді гадаємо,чому вони такі тупі
"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 9503
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Garsia UA Ні,це тренінг зебілів,щоб не списували,бо мають низький iq.Приблизно,як в тебе. "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 3884
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хор фінансується з держбюджету
тобто нам за наші ж гроші виливають зелену блювоту
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Почитал комменты. Тут происходит какая то генерация ЗЛОБЫ. Будьте добрее, порохоботики
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Думаю, якби будинок згорів у Кашєвога, то він не був би в захваті, якби про його пожежу співали щось подібне. Справа в тому, що закон карми ніхто невідміняв. І повірте мені, моєму досвіду, такі речі марно не пройдуть.
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Коломойский про финансировал сюжет продолжения "СН",ответка за Приватбанк "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4846
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Меня поражает деградация украинского общества. Полностью потерянные ценности. Главная и последняя ценность это деньги.
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У Бутуса на форума остались только порохфилы
скотство
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да в общем те из зебилов кто поумнее - давно поудаляли наклейки "Зе!" с авто и профилей.. да с Цензора свалили..
Теперь на Цензоре за монику шмаркля орут ТОЛЬКО совсем уж тупЭенькие зебилы, и кацапские троли: раньше они орали за вову путина - а теперь... тоже за вову, но зеленского
"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7631
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Вот пациенты Дохтора Хауса ,могут на лоб горчичник приклеить, а в нашем случае даже и не знаю как "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 1032
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Мне очень стыдно что я родился в Украине и жил в Украине !
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Ты там никогда не жил мокшанин...Палишься)))
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Зебил , я ещё в 1992 году чемодан вокзал и Дания . Не жить мне с такими лохами в одной стране
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Йдемо на YouTube, відчиняємо відос з похабною пісенькою, ставимо 👎, зачиняємо вікно. Хай жруть своє лайно, мразотники☹️
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Зачем же дизлайк ставить такому шедевру? "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 9888 Только лайк! Бравоооооо!!! "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 2600
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Ага, там вже скоро буде 20к 👎. Продовжуй підсмердувати
🤔😂🤣😂🤣
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Ага, "скоро". "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8096 Хотя кто сказал, что у нас в Украине мало ворья, которого полностью устраивало барыгино правление, когда можно было безопасно для себя и безнаказанно воровать? Аж 8% таких дегенератов! В том числе и таких как ты, которые "любят пецю" из Америки! "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8096
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Дизлайков мало! Отправляйте жалобы на видео и на канал!!! Видео содержит скрытую поддержку противоправных действий и призыв к противоправным действиям!
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Жаль, что самой лерки облигации дома не было, песенка получилась бы куда веселее "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5362
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Надеюсь, когда твой дом будет гореть, ты будешь дома
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У Бутуса на форума остались только порохфилы
скотство
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креативненько
думал, что это юмор
нашел веревку
похожи
классный ход
а то 1% ублюдков считают, что 99% в стране идиотов
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Судячи, що вибрали клоуна то конкретно ідіоти ,..
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поддержим зеленского... креативненько! :D

"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5853
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Предлагаю создать : мудозвоный квартал 95
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Зачем в этот ******* цЫрк пригнали национальный академический народный хор?!
Еще и так тупо "оборжали" имя Григория Веревки - солист Шнурок, гыгыгы.
Почему славетний хор подписался под это непотребство и скотство?

Министр культуры теперь извиняется...
"Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, артисты которого вместе с комиками из Квартала 95 исполнили шуточную песню о поджоге ее дома. Об этом министр написал в Facebook.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский."

А по башке он дать не хочет директору коллектива за то, что национальную гордость в ******** втравил?

Клоуны отсовокуплённые.
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Отличная песенка... А Кошкина хай посчитает сколько пенсионеры потеряли здоровья от нищих пенсий в следствии воровства Бырыжной команды и идёт " Кишки на..."
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а представь - сколько еще потеряют после "оптимизации" субсидий и сокращения пенсий на 1/3 - как УЖЕ пообещали "узеленского" "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7473

"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 506
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Не представляю даже, каким моральным уродом нужно быть, чтоб такое петь и над таким ржать.
П.С. Гонтарева мне не нравится категорически.
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Хор Веревки
это символично
что не весь народ разделяет цензоровский бред и бред цензоровских троллей
а если им еще коломойша отслюнявил
так хэденшёлдерс
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А чё бы и не поржать? Тётка наворовалась в Украине, уничтожила банковскую систему, помогла своему шефу ввергнуть народ в нищету, а теперь, чтобы не отвечать за содеянное, надеется получить полит. убежище в Англии, ради чего не гнушается ни чем- пожертвовала своим домом (наверняка не последним, кстати) и изображает из себя "потерпевшую" в ДТП. Ты ещё за Насирова под клетчатым пледом слезу пусти! "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 2116

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Бутус не глупый парень
нужно уже кидать это турчиновское болото и к лядям переметываться
а не троллей здесь греть и кормить
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Справа не в Кварталі, з ним давно все ясно. Але для мене Хор ім. Верьовки був щось на зразок гімну чи флагу, чимось святим. Зелена кошерна свинота спаскудила і це. Вітаю, українці, за гроші коломойського ви продали Україну.
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