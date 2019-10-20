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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Пашинский (678) Гладковский (122) Рябошапка Руслан (156)

 Подозрение Пашинскому "было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - Рябошапка. ВИДЕО

Дело о хищении средств в оборонной отрасли, в чем подозревают бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, "имеет связи" с экс-нардепом Сергеем Пашинским.

Об этом в интервью ICTV заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка. ВИДЕО

По его словам, новостей в деле Гладковского долго не было, поскольку следователи собирали доказательства для предъявления подозрения.

"Перед выборами было много медийного резонанса и это дело будто расследовалось, но не очень активно. Сейчас, когда собрано достаточно доказательств и есть основания для обвинений, тогда и начали действовать", - уточнил генпрокурор.

Он также отметил, что в подозрении Гладковскому речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями при организации государственных закупок, а второй эпизод связан с декларированием заведомо ложной информации в нескольких декларациях. Рябошапка добавил, что речь идет о примерно 140 млн грн, а по делу ложного декларирования сумма достигает десятков тысяч долларов.

Генпрокурор также дал объяснение по расследованию возможного влияния Пашинского на "Укроборонпром". "Вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Материалы по Пашинскому были собраны и было достаточно доказательств для того, чтобы предъявлять подозрение. Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим делом. Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, оно тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - сказал Рябошапка.

Также читайте: Сумма залога для Гладковского соответствует убыткам, - Высший антикоррупционный суд

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Читайте также: Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/v3154860
 
   
 Топ комментарии
 
А чего никто из цензоровских писак сегодня не вышел на соемайдан с плакатами "Свободу Пашинскому и Свынарчуку!"?
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Ясно одно,что когда Пашинский и Гладковский выиграют в Европейском Суде, денюжки им будут платить все украинцы
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Нущо сказати - Рябошапка визнав, що ці всі арешти - це канаа наперед написаного сюжету. Два запитання: з о і де писав сюжет, і наскільки упорото цей сюжет будуть гнути далі, тобто чи зважатимуть на законність.
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Вы уж как то разбиритесь про какие суммы идет речь. Суд пишет про мелочи типа 10 лимонов. Рябой в шапке про 140 лимонов. Или они всю страну за дураков держат...
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Главное когда ЕСПЛ начнет штрафовать Украину за зебильные перфомансы в судах чтоб платил лично рябошапка, из своих.
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Нашел счета Януковича и своровал. Дошло или все равно недокумекал?
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Ясно одно,что когда Пашинский и Гладковский выиграют в Европейском Суде, денюжки им будут платить все украинцы
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Ні. Тільки "25% відсотків обраних", навіть якщо вони програють Європейській суд по правах чоловіка - ви все одно будете платити, бо Петра треба підтримувати у всьому.
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Нет не буду. Если проиграют значит виноваты. Более того если посадят Порошенка и он тоже проиграет Европейский Суд значит поделом
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Нущо сказати - Рябошапка визнав, що ці всі арешти - це канаа наперед написаного сюжету. Два запитання: з о і де писав сюжет, і наскільки упорото цей сюжет будуть гнути далі, тобто чи зважатимуть на законність.
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Главная цель Порошенко. Так зе путлер приказал через портнова
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ну и чем эта "тюбетейка" лучше луценко - только PR, а как до дела - все шито белыми нитками.
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Какое там право )))

Это просто сюжет.

Сценаристы написали
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Народу шахраї не надто цікаві. Особливо якщо їх багато, і одні шахраї судять інших шахраїв.. Усі знають, що шахраї мають сидіти за гратами - і маленькі і малі, і розумні і дурні. Піймали - засудили - посадили - ото і все досягнення. Це обридливий піар. Ще Гітлер писав, що людям не цікаві всілякі великі звершення, їх цікавить молоко й пиво. А тим більше не цікаві дурнуваті шахраї з дурнуватої держави. Підміна реальних справ Гладковським і всіляким непотрібом - все одно, що підсовувати замість їжі якісь нудні байки.
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"...шахраї мають сидіти за гратами - і маленькі і малі..." -
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Пастор Шлаг стал на лыжи
Он так и не научился свистеть
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А чего никто из цензоровских писак сегодня не вышел на соемайдан с плакатами "Свободу Пашинскому и Свынарчуку!"?
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так піди вийди - покажи себе, чого свистиш одне й те саме другий тиждень?
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"Свистиш одне й те ж саме" ти другий тиждень. Не я ж тут новий майдан задумував, а ви. Так чого здулися з ним?
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Яєць в тебе не вистачає. Незаконного обігу зброї в Україні вистачає в головою щоб купити практично будь-яку зброю. Але то не про диванних воїнів. Так що заспокойся та відпочинь краще, ненароком ще нервовий зрив спіймаєшь.
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Нельзя с таким ником быть соевым, поменяй хотя бы на "Слава порхатому".
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Задолбали квартальные со своими сюжетами дебильными! Зеля, когда уже "Я укурился, я ухожу"?!
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Ну....Пашинского крутанут по полной. На то похоже. Вообще прокуратура на мой взгляд правильно, по учебнику, подбирается к бывшей верхушке. Из далека. Стельба Пашинского это просто предлог задержать. Да пусть он не переживает, что из за стрельбы. Если бы не это, то другой повод нашли бы...типа превышение скорости. Так будет очень интересно, когда он начнет здавать вышестоящих товарищей по беспределу.
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как раз беспредел творит рябошапка - арест за стрельбу это противозаконная фальшивка в сговоре с судом ))) какое откровение на 10 лет отсидки)))
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ах..ну да. Пашинский герой Майдана. Понятно. К стати по Майдану будут основные вопросы уже в самом конце, так сказать -- контрольный выстрел.
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Сдавать?
Да вы (и те из новых, кто тоже на это рассчитывает, если вдруг) оптимист.
Сейчас Пашинский жертва политического преследования - своими ручками подписаться самому и подписать других под уголовку?
Глупость.
Крутанут, ага.
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Главная мародерская часть еще на свободе.
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Хватит срать "зеленым". Кто верит в то что Свинарчук и Пашинский кристально честные патриоты? Ау!
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Кристально честных людей не существует. Вообще....
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Как это нет, а святой Петр Алексееч, или ты забыл.
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Покажи мне хоть одного человека, кто считает его кристально честным
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Я тоже голосовал за Пороха. По одной простой причине, он лучше чем все остальные, прежде всего в интеллектуальном плане. Но кристально чистым назвать его было бы бредом
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Лучше всех нагнул украинский народ, что половина нищими стали.
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Вранье. В любой стране ухудшится ситуация, если 20 процентов экономики уничтожить или забрать как у нас в случае с войной
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В Израиле война давно идет, так страна процветает.
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А вначале военного конфликта Израиль тоже процветал?
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"начало военного конфликта" в нас було 5 років тому !
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Фирмы Коломойского поставляют уголь на "Центрэнерго" по завышенной цене 2500 грн/тонна (это выше цены "Роттердам+", которая сейчас составляет всего 1741 грн/тонна). Себестоимость электроэнергии из угля по такой цене составляет не менее 1,90 грн кВт-час, но заводам группы "Приват" она продается по неприлично низкой цене - 1,30 грн кВт-час. Соответственно, у "Центрэнерго" формируются огромные убытки, которые остаются мажоритарному собственнику - государству», - написал Кулик.
При этом Кулик подчеркнул, что схема Коломойского не заинтересовала правоохранительные органы, которые сосредоточены исключительно на «деле «Роттердам+», хотя именно эта методика ценообразования дает сейчас наиболее низкую цену на уголь.
Ранее Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса.
А эксперт Кирилл Сазонов прокомментировал совещание у президента по энергетическим вопросам, на котором выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии.
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А зараз, закриття заводу в Прилуках, невиплати зарплати учителям, закупки електроенергії на расєї, а уголь коломойського з расєї, електроенергію яку коломойський купляє за особливим тарифом, вкрадені більше ніж 5 лярдів коломойським, поява рішали портнова, питань не виникає ніяких??...
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Нет его все устраивает. Это типичный представитель простого нариду, которым очень просто манипулировать через СМИ
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- В отличие от россиян украинцы могли бы выбрать себе умного, опытного и достойного лидера.
- Могли бы. Но не захотели.
(C)
@Anakoyher
🤔
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В отличие от россиян украинцы не захотели во второй раз выбирать хитрого и опытного вора
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" Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому" Источник: https://censor.net.ua/v3154860"
а без сюжетов можно? просто по деловому и без постановочного спектакля??
клоуны они и есть ВСЕГДА... дешОООО вки
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..могу только оценить как все было задумано.и синхронность наводит на мысли..Явно профи, скорее всего из сша, направляют и курируют.
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Не кажіть,шо не попереджали,бо ви свинопсячі можете доскавчатись
Підозра Пашинському "була частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6324
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Та да) мы уже послушали, как Ющенко, который как никто Грузии в тяжелый момент помог, вез вез того миху на автобусе богдан... когда это михо привез автобусы тогда в Украину... сааке в психушку надо
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Дочь троіх родітєлєй,шо за нєчлєнораздєльная рєчь,нікак на тяжолиє пєрєшла
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Всегда хочется спросить у поклонников грузинских реформаторов, почему они не въездные на свою историческую Родину? Почему отреформированная ими судебная система считает их преступниками?
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Капец... зебанутых повесят на гиляке только из за того, что надоело угибаться от земочи...
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Мне твой рецепт, свинопсинка не подходит... Ну не будет ни один нормальный украинец твой боярошник пить)
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Вообще то надо еще подумать, кто из нас "свинопсинка".
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т.е. они вместе по тому гопнику стреляли?
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Пашинский случайно не родственник Чикатило, очень похож.
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Для многих украинцем Пашинский виноват только потому, что не Ален Делон, а Свинарчук, только потому что фамилия смешная. Вся кампания против Свинарчука была построена на его смешной фамилии
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Такой бред я в первый раз слышу, ты долго думал, чтобы такое сморозить.
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Это факт увы. Лучше всего обсирать людей которые в чем выделяются в худшую сторону. Это классика черного пиара. Наши СМИ очень хорошо этим пользуются.
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раскрутят по полной, как нашкодивших подростков. Пойдут пальцами тыкать друг в друга и выкладывать компромат. Пэдро всех своих подельников убедил, что Клинтон победит на выборах в 2016 и все будет пучком. Она и Обама собственно сами дали им карт бланш на воровство в обмен на преступные действия против украинского народа.
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Сюжет,як в кіно.А написаний він кварталовцями.
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Ну надо сказать не плохо...не плохо. Сюжет захватывает. И главное, все по закону.
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Martin Alexander Отвечают московити,які сидять на кадирівські пляшці і ти один з них. Підозра Пашинському "була частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5733
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Интересно, почему Пашинский не уехал в Лондон учить английский? Может Пэдро убедил их опять, что в 2020 президентом сша станет Байден и все опять будет пучком?
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Пашинский конечно с винтовкой в багажнике засветился напрасно, но все больше похоже, что так хотел маккейн...сказал, будешь как Че! Клинтон с нами! А сам взял и ушел на веке. Волкер, единственный верный ученик, подал в отставку, предварительно женившись на грузинке. Пьет вино, любуется видом вершин гор покрытых снегом даже летом. Жена Волкера видимо была его связным с давних времен..доверяет ей. К винтовке Пашинского вернутся уже официально да Нового года. Скиньте.
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Пока Вова в подполье с императором, Гончарук начинает заполнять вакансии людьми Порошенко. НАЗК возглавила Наталья Новак. Приедешь Вова, в у тебя в кабинете Пeтя сидит.. И так строго "Вы кто, гражданин?" Підозра Пашинському "була частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5366
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отже - там і до Пластира рукою подати ... а там і до соєвого хряка вже зовсім близько ! Підозра Пашинському "була частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2112
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Коли взнав що Пашинський підписав конфіскацію активів Януковоща, став поважати його.
А те що Зе і його ******* зводять рахунки з минулою владою дуже нагадує Януковоща Підозра Пашинському "була частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4912
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У мене до генерального прокурора Рябошапка таке питання: Коли "Укрнафта", у особі Ігоря Коломойського, поверне/відшкодує до бюджету України борг+штраф+пеня у 30 млрд. гривень. Чи буде за цим фактом відкрито кримінальне провадження?

Для довідки:

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Сколько того Порошенко мусолить можно? В данной новости ничего про него нет. Каждый второй допыс про него. Угомонитесь боты. Когда Мародера сажать будут - вот тогда верещите!
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