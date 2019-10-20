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 С начала суток враг дважды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

"Оба обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Уточняется, что неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Орехово - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечают в пресс-центре.

Напомним, 19 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Один украинский воин получил ранения.

Также смотрите: Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3154852
 
 
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у Золотого и дня без выстрелов не обходится...
просто - принуждение к миру
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Вроде бы была инфа (сегодня утром), что ранен один воин.........
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Ну, что пора и выборы проводить с формулой Шайтана или как?
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Всі помітили, що вже місяці з півтора жодного повідомлення про самогубства чи інші халепи.
Тобто раніше втрати реально списували на нещасні випадки, щоб зелькіне перемир'я виправдати.
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Только что заглянул на 112 канал, там сейчас Савченко, что есть мочи распинается. Тоже ведет обстрел ушей и мозгов недалекого быдла слушающего её трёп с раскрытым ртом. А власти это похоже пофиг.
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и слава Богу без жертв, а то такое стойкое впечатление что некая когорта троллей хайпает на смертях, картинки, сопли с дивана.
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