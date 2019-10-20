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 Установлен третий прогон нового Шулявского моста, движение по проспекту Победы откроем вечером, - Кличко. ВИДЕО

Установлен еще один прогон Шулявского моста в Киеве, ограничения на движение транспорта по проспекту Победы будут сняты до конца сегодняшнего дня.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прогон нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. Движение транспорта по проспекту Победы откроем сегодня вечером", - рассказал Кличко.

Движение по проспекту Победы в Киеве ограничили утром 20 октября, по данным КГГА перекрытие может продлится до утра понедельника, 21 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено до конца года, - Кличко

Напоминаем, Шулявский путепровод был закрыт на реконструкцию в марте 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3154834
 
   
 Топ комментарии
 
Хто б самому Зе клізьму зробив, бо Зе уже натворив більше фігні, ніж Віталік...
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можно было не лечить и он бы упал тебе на голову
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судячи з фото, це не лікування, а відбудова
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Клизьма от Зе очень пользительна Педалику.Не узнать!
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Хто б самому Зе клізьму зробив, бо Зе уже натворив більше фігні, ніж Віталік...
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Ваши слова дошли Богу в уши .Послезавтра на Банковой басурмане из РПЦ будут ставить клизьму Вазелину.Присоединяйтесь!
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Для зебилов достаточно слуги народа по ящику...
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Во что превращается мир?

В соревнование инстаграм постов (((
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можно было не лечить и он бы упал тебе на голову
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Тебе видать прилетело
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А так лечят от совковой ********** во всем мире...
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не плохо было бы Дарницкий (Кирпы) мост до ума довести со стороны левого берега..
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Там уже новый ЖК строят) зачем им съезды с моста
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Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы

Поросенко казав , шо ми космiчна держава . Скорiше комiчна , нiж космiчна , бо самi не можемо якiйсь мicт побудувати .
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Микитась может Всё!!!Из десяти гривен крадёт 9.при этом.
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Милиард гривен коту под хвост. Золотая цена мосту 50 млн.грн
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В 96 году цемент Пц 400 стоил 8 гр.Сегодня - 170.Год назад 80 гр. два года назад- 60.
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Надувается пузырь в муравейстроительстве.Причём давно.Муравьи прут в многоэтажки ,как кролики в пасть Удаву. В следующем поколении муравейники станут бомжатникакми.
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Во как педалик забегал.
Но на воздух вылетит разогретым）
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китайцы за ночь мосты строят и в разы дешевле
Педаля, ты скотина
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ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
Это вам не шаурму по шаурмячечным жрать и под фонтанчиком бугать.
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А педалик все гонит и гонит. Вот и еще один прогон Установлен третий прогон нового Шулявского моста, движение про проспекту Победы откроем вечером, - Кличко - Цензор.НЕТ 7914
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Глядя на кличко и его интеллектуальные размышления,хочется пристрелить беднягу,шоб не мучился...Так ему это все тяжко дается...Мир суров для него...Будни жестоки...Покончит с собой не может,потому,что не знает,что такое суицид ))
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На фоне президента , Кличко ещё ничего смотрится .
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От дивоюся на тебе і розумію: євреї не розумні, вони просто неймовірно нахабні.
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педалег-пресс-секретарь стелянного и шулявского мостов.
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Мост еще долго мог бы служить если бы не пожары под ним , которые устраивали чурки в борьбе с конкурентами на рынке секонд хенда . Продолжайте и дальше массово впускать злодеев в Украину ...
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