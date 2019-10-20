 Установлен третий прогон нового Шулявского моста, движение по проспекту Победы откроем вечером, - Кличко. ВИДЕО

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Прогон нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. Движение транспорта по проспекту Победы откроем сегодня вечером", - рассказал Кличко.
Движение по проспекту Победы в Киеве ограничили утром 20 октября, по данным КГГА перекрытие может продлится до утра понедельника, 21 октября.
Напоминаем, Шулявский путепровод был закрыт на реконструкцию в марте 2019 года.
В соревнование инстаграм постов (((
Поросенко казав , шо ми космiчна держава . Скорiше комiчна , нiж космiчна , бо самi не можемо якiйсь мicт побудувати .
Но на воздух вылетит разогретым）
Педаля, ты скотина
Это вам не шаурму по шаурмячечным жрать и под фонтанчиком бугать.