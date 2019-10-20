EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  825  18
Все про:Дерипаска (53) расследование (2585) санкции (7494) СБУ (13934)

 Компания российского олигарха Дерипаски добывает уникальный кварцит для военных РФ в Украине, - "Схемы". ВИДЕО

Дочерняя фирма компании "Русал", которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске, в обход санкциям добывает в Украине кварцит и продает его российским оборонным предприятиям.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уникальные высококачественные кварциты добываются в Баницком карьере на Сумщине, которые потом через его же заводы в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

"Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему не. Поэтому это месторождение является уникальным ", - отмечает почетный разведчик недр Константин Ткачев. С кварцита из Баницкого месторождения, в том числе, делают кремний сверхвысокого качества. Ученые называют этот минерал "сырьем будущего".

"Но сейчас Баницкого карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая - ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет к государству, которое сама же Украина признала агрессором", - говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский олигарх Дерипаска заказал арест проститутки по прозвищу Рыбка из-за фото с яхты, - Навальный

Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов", который добывает в Баничах высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал" влиятельного олигарха Олега Дерипаски, которого СМИ называют другом Владимира Путина.

"И именно эта фирма за странных обстоятельств не попала в санкционный список в Украине, хоть к другим его компаниям, которые, напротив, не ведут хозяйственной деятельности в Украине, санкции были применены", - отмечается в расследовании.

Почти весь добытый из украинских недр высококачественный минерал, из которого изготовляют кремний, в 2018 году был вывезен в Россию. ООО "Глуховский карьер кварцитов" продавал его двум предприятиям в России. Половину добытого сырья покупал один из крупнейших производителей кремния в России – завод "Кремний-Урал", что также входит в "Русал". В свою очередь, этот завод Дерипаски в течение 2019-го отгрузил 12 тонн кремния на выполнение государственного заказа российскому государственному заказчику – "Новосибирскому Механическому Заводу "Искра".

Журналисты "Схем" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.

Кроме того, журналисты обнаружили, что СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине.

"А другие регуляторы, похоже, просто закрывают глаза на присутствие россиян в украинских недрах. Зарабатывает же на этом, близкий российскому президенту человек - влиятельный олигарх Олег Дерипаска", - подытожили в расследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнес-партнер помощника Зеленского Ермака связан с "единороссом" и однокурсником Путина, - "Схемы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3154814
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так Украине он не нужен, Украине нужен транш Компания российского олигарха Дерипаски добывает уникальный кварцит для военных РФ в Украине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2517
 показать весь комментарий
 
Украине ничего не нужно,кроме доляров и евриков...а так продажна. Во все времена
 показать весь комментарий
 
Зеля и зеленые слуги, кому вы служите? Убийцам украинцев? Ганьба. Геть из Рады !!!!
 показать весь комментарий
 
Зе Баканову позвонил наверно сказал не трогать
 показать весь комментарий
 
 
пономарио от такой новости аж поперхнулся анакондой
 показать весь комментарий
 
не может быть.
Посто наш любимый бубачка про это еще не знает.
А как узнает, так р-р-р-раз! - и усех посадит.

И по 4000 евро всем платить будет.
 показать весь комментарий
 
 
Вся украинская структура в одном флаконе...
 показать весь комментарий
 
Кроме того, журналисты обнаружили, что СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине. Источник: https://censor.net.ua/v3154814

Вот так Петя «воевал» против роисси и своей Липецкой фабрики
 показать весь комментарий
 
 
Кацапка, через сколько минут Зелемойский закроет бизнес Дерипаски и свой убыточный бизнес в Украине?
 показать весь комментарий
 
Так а что свиночолий? С 2011 г. добывают, еще при Зеке начали и все эти годы всех все устраивало?
 показать весь комментарий
 
 
Начал сотрудничать с врагом Порох, а ЗЕ решил продолжить сотрудничество, углубить и расширить. Причина? Оба жадны до денег, получаемых как откат.
Основа коррупционной пирамиды не изменилась, а вот верхушка новая. Жадного вора заменил вор-пересмешник
 показать весь комментарий
 
 
Неплохо так Пеца 5 лет воевал против *******. Потужно!
 показать весь комментарий
 
 
потягом їхав бачів на сусідніх колях по станціях грузові вагони з російською маркіровкою або з позначенням кацапської фірми-власника і насрати що шостий рік війна з мордором і тисячі нескінченних смертей українців від рук кацапських окупантів...
 показать весь комментарий
 
Молодое ворье криворожское у корыта житы по новому 2
 показать весь комментарий
 
Чему удивлятся, торговля на крови, а вы воюйте дальше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх