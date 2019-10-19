 Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка. ВИДЕО

Такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в опубликованном пресс-службой ГПУ видео, информирует Цензор.НЕТ.
"В случае, если будет внесен залог, на подозреваемого возложен судом ряд обязанностей... Таким образом, даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования ", - заявил Рябошапка.
Генпрокурор напомнил, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн.
Также он отметил, что суд установил законность задержания Гладковского детективами Национального антикоррупционного бюро.
"Таким образом, подтверждено, что это задержание было произведено обоснованно, при наличии достаточных оснований, и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил Рябошапка.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
Мендель лошара
https://youtu.be/8lZ1McX-_HQ
по-брежневупо-прежнему. а тюбетейке лучше подумать куда он сам будет бежать в свое время.
А сажать тех кто армию разворовал и распродал все оружие себе в карман искать не будут?
Быдло и так хавает?
И вообще Свинарчук провинился не тем что украл а тем что тех кто раньше крал от кармушки подвинули.
Сейчас они вернулись накажут Свинарчука за дерзость и будут красть как раньше.
А лохи будут клювами щелкать.
Как можно возложить то, на что можно положить?..
По данным журналистов, дочерним предприятием "Русала" является кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited, которая владеет украинским ООО "Глуховский карьер кварцитов". Это предприятие добывает в Баницком карьере в Сумской области ценный для оборонных предприятий кварцит.
"Еженедельно сотни тонн уникального минерала едут на российские заводы. Это почти весь объем, который добывает предприятие. Лишь небольшие объемы карьер продает украинским предприятиям, в основном мелкий щебень", - говорится в расследовании.
Журналисты отмечают, что в 2018 году почти весь кварцит, который добыли в Глуховском карьере, продали двум российским предприятиям: "Кремний-Урал", принадлежащему Дерипаске, и Новолипецкому металлургическому комбинату миллиардера Владимира Лисина.
"Кремний-Урал" в 2019 году продал украинское сырье на $11,5 тыс. Новосибирскому механическому заводу "Искра".
"Схемы" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.
Именно для разработок этого бюро необходим кремний, который производят с украинского кварцита, подчеркивается в расследовании.
По данным журналистов, разработки конструкторского бюро Шипунова замечали на Донбассе.
"В феврале 2019-го в поселке Новолуганское один из домов обстреляли из артиллерийского комплекса "Краснополь", который разработало именно упомянутое КБ", - сказано в сюжете "Схем".
Ряд компаний Дерипаски находятся под санкциями ЕС и США. Совет национальной безопасности и обороны Украины внес предприятия бизнесмена в санкционный список. Однако кипрская Rusal Silicon Limited, с помощью которой Дерипаска добывает украинский кварцит, в этот перечень не вошла, говорится в расследовании.
Кварцит - это вещество, похожее на песок. Из него производят кремний, необходимый для автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности. Он также является основой для солнечных батарей. Украина это сырье импортирует из Китая, отмечают "Схемы".
Я не за суд а за судей.
Они назначаются судьями пожизнено и никуда не денутся.
Только смерть их может люстрировать или посадка.
Но судей не сажают они памятники.
Поэтому это то же самое что монарх.
Пришлось смотреть видео
Электронный браслет, передвижения в границах КО, сдать паспорт
Неплохо