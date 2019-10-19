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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (9402) Гладковский (115) Рябошапка Руслан (155)

 Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка. ВИДЕО

Даже в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, будет обеспечена его возможность сотрудничества с органами предварительного расследования и невозможен побег.

Такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в опубликованном пресс-службой ГПУ видео, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумма залога для Гладковского соответствует убыткам, - Высший антикоррупционный суд

"В случае, если будет внесен залог, на подозреваемого возложен судом ряд обязанностей... Таким образом, даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования ", - заявил Рябошапка.

Генпрокурор напомнил, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн.

Также он отметил, что суд установил законность задержания Гладковского детективами Национального антикоррупционного бюро.

"Таким образом, подтверждено, что это задержание было произведено обоснованно, при наличии достаточных оснований, и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил Рябошапка.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/v3154797
 
 
 Топ комментарии
 
Абу , ты хде ? Бегом на Майдан , дурная обезьяна ... Снова в монитор пялишься вместо того , шоб помочь своеву соратнику Свынарчуку ? Клятий дезертир Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7144
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Саме цікаве, що, судячи з його поведінки - і нікуди не збирався втікати.
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Абу , ты хде ? Бегом на Майдан , дурная обезьяна ... Снова в монитор пялишься вместо того , шоб помочь своеву соратнику Свынарчуку ? Клятий дезертир Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7144
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Майстер-клас спілкування з журналістом
Мендель лошара

https://youtu.be/8lZ1McX-_HQ
Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1797
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Лахта, ты спалился - не знаешь кто - Мендель, а кто - Черновол. :D
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та он никуда не сбежит. а смысл? все равно приговора не будет
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будет все по-брежневу по-прежнему. а тюбетейке лучше подумать куда он сам будет бежать в свое время.
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Повторюсь. Он не будет никуда сбегать. Он еще подаст и выиграет дела в ЕСПЧ, и сдерет со страны нехилую компенсацию. Принцип политической целесообразности здесь не катит. Есть закон. Если они реально виноваты в коррупции и есть доказательная база -- открывайте об этом дела, судите и садите. Но не по такой фигне. Так любого частника, который имел неосторожность поработать с государством, можно посадить на скамью. Как два пальца. Тем более что МАЗ\Богданы до сих пор закупают для НГУ и ВСУ, совсем недавно закупили очередную партию МАЗ\Богданов для НГУ. Кто же тогда сейчас наживается на коррупции с МАЗ\Богданами? Гладковский уже с февраля не в СНБО, а они снова выиграли конкурс у КрАЗа,,Фотона и какой-то там третьей компании на поставку машин для НГУ.
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Если верить судье, ущерб - 10 млн грн, около 400тыс зеленых. Это не очень здорово, но шуму за последний год было столько, будто растащили весь золотой запас. Но вот про 100млрд грн никто и не вспоминает. А ведь каждый заплатил в той или иной мере за этого бородатого ушлепка из собственного кармана. И совсем не факт, что не заплатит еще в будущем.
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10 миллионов может и не много, но кто то за украденную курицу по 5 лет получает
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Верно. Но масштаб проблемы явно и преднамеренно раздули.
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думаю, масштаб проблем даже и не начинали раздувать.уверен, что 10 миллионов гладковского, это как мне и тебе в булочную сходить. у него только официально в декларации указано 1200000 баксов наличностью
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Ну, мало ли у кого чего задекларировано. Не все из этого является незаконным. Но я сейчас про обвинения. Они исчисляются 400 тыс. долларов. Это немного для такого дела. Обыкновенное воровство(опять же, если оно было), но которое будет использоваться в роли инструмента для борьбы с оппонентами. А по факту борьбы с преступностью здесь никакой. Все делается для того, чтобы "народу понравилось" хоть в этом вопросе, поскольку в вопросах земли, трудового кодекса, тех же переговоров с Путиным будут решения, которые народу будут совсем не по душе. Потому народу надо показать спектакль, пусть и не качественный.
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Это Свинарчук в оборонпроме украл?
А сажать тех кто армию разворовал и распродал все оружие себе в карман искать не будут?
Быдло и так хавает?
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сажать надо всех, при наличии вины. только не надо оправдывать свинарчука тем, что других за такое не посадили
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Так других и не собираются сажать.
И вообще Свинарчук провинился не тем что украл а тем что тех кто раньше крал от кармушки подвинули.
Сейчас они вернулись накажут Свинарчука за дерзость и будут красть как раньше.
А лохи будут клювами щелкать.
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Саме цікаве, що, судячи з його поведінки - і нікуди не збирався втікати.
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Детский сад....
Как можно возложить то, на что можно положить?..
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Компания Дерипаски добывает в Украине уникальное сырье для российских военных - "Схемы"

По данным журналистов, дочерним предприятием "Русала" является кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited, которая владеет украинским ООО "Глуховский карьер кварцитов". Это предприятие добывает в Баницком карьере в Сумской области ценный для оборонных предприятий кварцит.

"Еженедельно сотни тонн уникального минерала едут на российские заводы. Это почти весь объем, который добывает предприятие. Лишь небольшие объемы карьер продает украинским предприятиям, в основном мелкий щебень", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что в 2018 году почти весь кварцит, который добыли в Глуховском карьере, продали двум российским предприятиям: "Кремний-Урал", принадлежащему Дерипаске, и Новолипецкому металлургическому комбинату миллиардера Владимира Лисина.

"Кремний-Урал" в 2019 году продал украинское сырье на $11,5 тыс. Новосибирскому механическому заводу "Искра".

"Схемы" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.

Именно для разработок этого бюро необходим кремний, который производят с украинского кварцита, подчеркивается в расследовании.

По данным журналистов, разработки конструкторского бюро Шипунова замечали на Донбассе.

"В феврале 2019-го в поселке Новолуганское один из домов обстреляли из артиллерийского комплекса "Краснополь", который разработало именно упомянутое КБ", - сказано в сюжете "Схем".

Ряд компаний Дерипаски находятся под санкциями ЕС и США. Совет национальной безопасности и обороны Украины внес предприятия бизнесмена в санкционный список. Однако кипрская Rusal Silicon Limited, с помощью которой Дерипаска добывает украинский кварцит, в этот перечень не вошла, говорится в расследовании.

Кварцит - это вещество, похожее на песок. Из него производят кремний, необходимый для автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности. Он также является основой для солнечных батарей. Украина это сырье импортирует из Китая, отмечают "Схемы".
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Отлично ЗЕкловун рехвормировал суды. Опять под залог выпустили. Слава ЗЕрехворматору!!
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абы попи.деть. во - первых - зеленский никого еще не реформировал, все судьи еще при порошенко назначили. во - вторых, суд НЕ МОЖЕТ НЕ НАЗНАЧИТЬ залог по экономическому делу, это прямо прописано в уголовно - процессуальном кодексе
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При порошенко были все судьи которые еще при яныке назначены.
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судов у нас много. вы за какой именно речь ведете?
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За любой.
Я не за суд а за судей.
Они назначаются судьями пожизнено и никуда не денутся.
Только смерть их может люстрировать или посадка.
Но судей не сажают они памятники.
Поэтому это то же самое что монарх.
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Так вот и я о том же , пол года при власти и ещё ничего не рехвормировал, если не считать переименование АП в ОП, и поднятие зарплат уже в ОП. Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 917
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а как вы себе представляете "реформирование"? как оно должно было произойти?
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После того, как Моника на весь мир проблеяла за то, шо ген. прокурор - на 100% его ручная собачка, словам Рябошапки цена - пара срублей.
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Лучше бы возложил на Свинарчука толстую цепь на ногу и пудовую гирю в довесок, как у каторжан была. Тогда точно не сбежит.
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А Рябошапка в курсе, что заметать следы в тюрьме намного сложнее, чем в кабаках и ресторанах? А если вспомнить взяточника-судью Чауса, которого Петро без браслета переправил в Молдову, то для миллионера Свинарчука проблем вообще никаких не будет!
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ЦН поленился написать условия, которые установил суд, в случае внесения залога
Пришлось смотреть видео

Электронный браслет, передвижения в границах КО, сдать паспорт

Неплохо
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Яроша ще не заарештували? Чи побояться?
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