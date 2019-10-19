 Надстройку на здании на Майдане демонтировали, - Кличко. ВИДЕО

Об этом говорится в видео, обнародованном Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я помню, что год назад мы сносили незаконное строительство над Домом профсоюзов, два года назад сносили незаконное строительство в Десятинном переулке. Сейчас громкий скандал (даже руководство государства присоединилось), что кто-то решил себе достроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы над Майданом. Мы порядок наводим, и сегодня к вечеру все это будет снесено", - отметил Кличко.

Работы выполняли около 20 строителей, а для безопасности граждан остановку общественного транспорта возле дома перенесли на соседнюю улицу.

Как сообщает Укринформ, на днях в полицию Шевченковского района Киева поступила информация, что на крыше дома, расположенного на улице Софиевской возле Майдана Незалежности, возводится незаконная надстройка.

Впоследствии полиция начала уголовное производство по этому факту.

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В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание для обсуждения стратегии борьбы с незаконными застройками.

Напомним, в начале октября одно из зданий на Майдане Независимости начали надстраивать.