 Надстройку на здании на Майдане демонтировали, - Кличко. ВИДЕО

Об этом говорится в видео, обнародованном Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я помню, что год назад мы сносили незаконное строительство над Домом профсоюзов, два года назад сносили незаконное строительство в Десятинном переулке. Сейчас громкий скандал (даже руководство государства присоединилось), что кто-то решил себе достроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы над Майданом. Мы порядок наводим, и сегодня к вечеру все это будет снесено", - отметил Кличко.
Работы выполняли около 20 строителей, а для безопасности граждан остановку общественного транспорта возле дома перенесли на соседнюю улицу.
Как сообщает Укринформ, на днях в полицию Шевченковского района Киева поступила информация, что на крыше дома, расположенного на улице Софиевской возле Майдана Незалежности, возводится незаконная надстройка.
Впоследствии полиция начала уголовное производство по этому факту.
В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание для обсуждения стратегии борьбы с незаконными застройками.
Напомним, в начале октября одно из зданий на Майдане Независимости начали надстраивать.
Работает с 1907 г. Создано более 700 фильмов.
Центр Одессы с баснословно дорогой землей
51% принадлежит государству,49%-Ткаченко,ген.директору группы ""1+1" медиа".
Кому будет продана земля уже ясно
(C)
@5*********
☹️
Тут в Кёльне например в историческом центре даже так делают
В чем проблема, сделать это цивилизованно и красиво и с деньгами в бюджет
Это реальный и вполне разумный и понятный бизнес
Фундамент укрепляется
Центр Кельна - вообще дома были, виллы 18 века, есть и более старые. И ничего. Есть же строительные нормы, есть мероприятия по укреплению фундамента.
Это все должно работать.
Только поэтому
А так все это может и должно работать
Там где Рейн
ТЕАТРСАРКОФАГ.
ЭТО В КЁЛЬНЕ ЛЮДИ УВАЖАЮТ ЗАКОНЫ. У НАС - ПОСТРОЯТ, НО ХРЕН СНЕСУТ, ЕСЛИ СДЕЛАЛИ ПРОТИВОЗАКОННО. СКОРЕЕ УЗАКОНЯТ
Гляну
Саркофаги решаются одобрением или не одобрением архитектурного проекта
Город может это вполне регулировать. Исторический центр должен сохранять аутентичный внешний вид
Тут с этим строго, я даже жалюзи не могу повесить в спальне: правление дома не разрешает нарушать ансамбль и портить фасад дома коробками для жалюзи или чем-то ещё.
ТО ШО ТАМ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ДАЖЕ ЖАЛЮЗИ ПОВЕСИТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, А ТУТ - ЛЕПИ ШО ХОЧЕШЬ, ПРОРУБЫВАЙ ОКНА В НЕСУЩИХ СТЕНАХ МНОГОЭТАЖКИ, СНОСИ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ, ЛЕПИ БАЛКОНЫ, ПРИСТРОЙКИ, НАДСТРОЙКИ. МАКСИМУМ - ПОЖУРЯТ И ЗАСТАВЯТ УЗАКОНИТЬ (ЧИТАЙ: ДАЙТЕ ДЕНЕГ! НУ ПОЖАЛУЙСТА....)
Не я забочусь о фасаде, а закон работает.
А по строительным работам, чтобы получить разрешение, особенно где исторический центр, нужно очень сильно постараться.
Это я к тому, что это не немцы другие, это просто работающий закон. Это может работать. И это обязательно будет работать в Украине.
И собственникам не отдаёт потому что чинуши с этого ничего не поимеют
И в результате Украина как сирота, о которой не заботятся
Можно и так сказать.
В Германии очень разный климат в разных районах, включая горные, в канавах не строят.
А ещё частые наводнения, а центр Кельна стоит на Рейне.
В 1945 году в Киеве создана Академия архитектуры, которую возглавил Заболотный. Под одной крышей он собрал воедино все направления: от конструкций, строительных материалов до завершающих элементов отделки объекта. При Академии организовали керамическую мастерскую. За обильное использование керамической плитки в отделке Заболотного часто критиковали: из-за нее здания на Крещатике иногда называют «домами-тортами», а саму керамику - «кондитерской». Но именно орнамент плитки из лаборатории Академии позволил подчеркнуть уникальность крещатицких зданий.
У всей архитектуры есть авторы и надо соблюдать авторское право архитектора .
в совке же дома шматуют все подряд .искажая их внешний вид и не считаясь с архитектором
то даже как то страшновато становится за Киев...
маю надію, що такі е там люди для яких це близько і вони ******* Київ!
Киев стали гробить.после того как разогнали при Черновецком ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.куда входили маститые авторитетные архитекторы и где обсуждалось любое проектируемое здание.
Сейчас киев лепит любой архитектор из Мухосранска .а девелоперам нужны только дорогте квадратные метры и побольше
слава Господу ничего не построил, кроме семьи....
Выпускники етого института и определяют архитектуру города,
а когда речь идет о "старых" раионах - Крещатик, Подол....
то мне очень хочется, шо бы те выпускники все-таки были лучше меня....
однажды сказала - я умылась и люблю внуков - там дно непробиваемое.
Данєцк? Чи Кривий ріг? Київ лише виграв якщо ти в нього не проліз.