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Все про:демонтаж (111) Киев (18043) Кличко (2758) застройка (557)

 Надстройку на здании на Майдане демонтировали, - Кличко. ВИДЕО

Виталий Кличко отчитался о сносе несанкционированной надстройки на здании на Майдане Незалежности.

Об этом говорится в видео, обнародованном Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я помню, что год назад мы сносили незаконное строительство над Домом профсоюзов, два года назад сносили незаконное строительство в Десятинном переулке. Сейчас громкий скандал (даже руководство государства присоединилось), что кто-то решил себе достроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы над Майданом. Мы порядок наводим, и сегодня к вечеру все это будет снесено", - отметил Кличко.

Работы выполняли около 20 строителей, а для безопасности граждан остановку общественного транспорта возле дома перенесли на соседнюю улицу.

Как сообщает Укринформ, на днях в полицию Шевченковского района Киева поступила информация, что на крыше дома, расположенного на улице Софиевской возле Майдана Незалежности, возводится незаконная надстройка.

Впоследствии полиция начала уголовное производство по этому факту.

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В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание для обсуждения стратегии борьбы с незаконными застройками.

Напомним, в начале октября одно из зданий на Майдане Независимости начали надстраивать.

Источник: https://censor.net.ua/v3154796
 
   
 Топ комментарии
 
"Одесская киностудия" идёт на продажу.
Работает с 1907 г. Создано более 700 фильмов.
Центр Одессы с баснословно дорогой землей
51% принадлежит государству,49%-Ткаченко,ген.директору группы ""1+1" медиа".
Кому будет продана земля уже ясно
(C)
@5AccauntSV
☹️
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Об уникальной архитектуре Крещатика

В 1945 году в Киеве создана Академия архитектуры, которую возглавил Заболотный. Под одной крышей он собрал воедино все направления: от конструкций, строительных материалов до завершающих элементов отделки объекта. При Академии организовали керамическую мастерскую. За обильное использование керамической плитки в отделке Заболотного часто критиковали: из-за нее здания на Крещатике иногда называют «домами-тортами», а саму керамику - «кондитерской». Но именно орнамент плитки из лаборатории Академии позволил подчеркнуть уникальность крещатицких зданий.
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Снесли после резонанса, а построили, когда занесли мэру чемоданчик! Только на этот раз Педалька прогорел и возвращать он полез уже сам, плюс проценты... Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 9748
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Пойдешь как соучастник. Все знал и помалкивал в тряпочку.
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Кто-то... Карлсон? Расскажите, кто этот "строитель"
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Як у центрі Києва, то демонтували незаконну надбудову. А щодо інших неконних будівництв мовчать.
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Карлсон, который борется с недостроями на крыше.
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Як там твоя мафія себе почуває, пане Кличко?
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"Одесская киностудия" идёт на продажу.
Работает с 1907 г. Создано более 700 фильмов.
Центр Одессы с баснословно дорогой землей
51% принадлежит государству,49%-Ткаченко,ген.директору группы ""1+1" медиа".
Кому будет продана земля уже ясно
(C)
@5*********
☹️
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Я посмотрела видео и если честно не совсем поняла почему нельзя выдать разрешение и достроить там
Тут в Кёльне например в историческом центре даже так делают
В чем проблема, сделать это цивилизованно и красиво и с деньгами в бюджет
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ла-ла, дом проблемный, слабый фундамент, трещины по стенам. Ваше предложение смешно, увеличение нагрузки может привести к непредвиденным последствиям.
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Я работала раньше в фирме которая покупала недвижимость в центрах городов ну в Кёльне в основном, потом ее перестраивала, достраивала, надстраивала и продавала

Это реальный и вполне разумный и понятный бизнес

Фундамент укрепляется

Центр Кельна - вообще дома были, виллы 18 века, есть и более старые. И ничего. Есть же строительные нормы, есть мероприятия по укреплению фундамента.

Это все должно работать.
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так то в Кельне, другие реалии. Вон недавно был случай, перепланировка на первом этаже снесли несущую стену, завалился подъезд. Тут другой мир, незбагненно дивовижний
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Так потому что проекты одобряются властями за взятки
Только поэтому

А так все это может и должно работать
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Девочка, тут другая геология, этого не делают и это не работает в континентальной зоне климата.Иди бумажки перекладывай.Поакуратней.
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😁 будет время, погуглите какой фундамент в Кёльне, Бонне, Дюссельдорфе
Там где Рейн
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ПОТОМУ ШО ПОСМОТРИ ШО НА АДРЕЕВСКОМ СПУСКЕ ПОСТРОИЛИ - ОТО НЕДОРОБЛО ТЕАТР САРКОФАГ.

ЭТО В КЁЛЬНЕ ЛЮДИ УВАЖАЮТ ЗАКОНЫ. У НАС - ПОСТРОЯТ, НО ХРЕН СНЕСУТ, ЕСЛИ СДЕЛАЛИ ПРОТИВОЗАКОННО. СКОРЕЕ УЗАКОНЯТ
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Я не была в Киеве года три уже наверное но на след год собираюсь
Гляну

Саркофаги решаются одобрением или не одобрением архитектурного проекта
Город может это вполне регулировать. Исторический центр должен сохранять аутентичный внешний вид

Тут с этим строго, я даже жалюзи не могу повесить в спальне: правление дома не разрешает нарушать ансамбль и портить фасад дома коробками для жалюзи или чем-то ещё.
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НУ ТЫ И САМА ОТВЕТИЛА НА СВОЙ ВОПРОС
ТО ШО ТАМ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ДАЖЕ ЖАЛЮЗИ ПОВЕСИТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, А ТУТ - ЛЕПИ ШО ХОЧЕШЬ, ПРОРУБЫВАЙ ОКНА В НЕСУЩИХ СТЕНАХ МНОГОЭТАЖКИ, СНОСИ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ, ЛЕПИ БАЛКОНЫ, ПРИСТРОЙКИ, НАДСТРОЙКИ. МАКСИМУМ - ПОЖУРЯТ И ЗАСТАВЯТ УЗАКОНИТЬ (ЧИТАЙ: ДАЙТЕ ДЕНЕГ! НУ ПОЖАЛУЙСТА....)
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Лукреция, дорогой, не могу повесить, потому что мне запрещают. Меня же оштрафуют и заставят снять, штрафанут так, что мало не покажется
Не я забочусь о фасаде, а закон работает.

А по строительным работам, чтобы получить разрешение, особенно где исторический центр, нужно очень сильно постараться.

Это я к тому, что это не немцы другие, это просто работающий закон. Это может работать. И это обязательно будет работать в Украине.
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это стоит ну очень много денег, а здесь на шару решили бильярдную себе соорудить в центре киева)))...
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А тут получается что такими домами государство не занимается потому что денег нет
И собственникам не отдаёт потому что чинуши с этого ничего не поимеют

И в результате Украина как сирота, о которой не заботятся
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Тетя, если вы не инженер, а перекладыватель бумажек в строительном офисе, не лезьте туда в чём не смыслите. Во первых, грунт в Украине промерзает на глубину 1,3 метра. Это вам не теплая Германия, где можно строить в канаве глубиной 10 см, а затем менять фундамент под стеной.Во вторых - это строение имеет законченный архитектурный вид и халабуда на крыше ему не нужна.
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Если для вас все кто руками не работает, перекладыватель бумажек, ну да, тогда я переуладыватель бумажек, думатель мыслей, клацатель клавиш, писатель писем, читатель законов и созваниватель с официальными учреждениями
Можно и так сказать.

В Германии очень разный климат в разных районах, включая горные, в канавах не строят.
А ещё частые наводнения, а центр Кельна стоит на Рейне.
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а в это время втихаря подписали дерибан какой-нибудь набережной или парка
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Об уникальной архитектуре Крещатика

В 1945 году в Киеве создана Академия архитектуры, которую возглавил Заболотный. Под одной крышей он собрал воедино все направления: от конструкций, строительных материалов до завершающих элементов отделки объекта. При Академии организовали керамическую мастерскую. За обильное использование керамической плитки в отделке Заболотного часто критиковали: из-за нее здания на Крещатике иногда называют «домами-тортами», а саму керамику - «кондитерской». Но именно орнамент плитки из лаборатории Академии позволил подчеркнуть уникальность крещатицких зданий.
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Есть еще один интресный ньюанс о котором не пишут журналисты -АВТОРСКОЕ ПРАВО
У всей архитектуры есть авторы и надо соблюдать авторское право архитектора .
в совке же дома шматуют все подряд .искажая их внешний вид и не считаясь с архитектором
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если из КИСИ выходят все такие строители-специалисты как я,
то даже как то страшновато становится за Киев...
маю надію, що такі е там люди для яких це близько і вони ******* Київ!
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ну при чем здесь КИСИ?
Киев стали гробить.после того как разогнали при Черновецком ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.куда входили маститые авторитетные архитекторы и где обсуждалось любое проектируемое здание.
Сейчас киев лепит любой архитектор из Мухосранска .а девелоперам нужны только дорогте квадратные метры и побольше
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Киевский Инженерно-Строительный Институт, который я закончил.
слава Господу ничего не построил, кроме семьи....
Выпускники етого института и определяют архитектуру города,
а когда речь идет о "старых" раионах - Крещатик, Подол....
то мне очень хочется, шо бы те выпускники все-таки были лучше меня....
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одноклассница там же на архитектурном училась....
однажды сказала - я умылась и люблю внуков - там дно непробиваемое.
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Педалик уже по крышам лазит для рейтинга . Кресло закачалось под жопой и решил трошки пропиарится . А ведь каждый мэр , и не только Педалик , должен по крышам лазить , проверять состояние завафленных хрущевок , очищать улицы от бродячей псины , а не в уютном кабинете с кондиционерами прохлаждаться .
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Путриотка , сьорбни еще флакончик джин-тоника и на сегодня харош . Ок ? Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 1113
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Какие же дебилы. За углом полно разваливающихся хрущеб, строй-нехочу. Нет им нужно именно на фасадной стороне здания строить. Полюбому бордель очередной хотели сделать на крыше. На Крещатике и так одни проститутки живут.
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А в этих "разваливающихся хрущебах" люди не живут? Пусть валится кому-то на голову? Что за бредятина?
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" 50 000 дней тюрьмы Порошенко " . Автор сценария - Куприк . Режиссер - Зе Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 7345
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БАЙОПИК, КАК ЭТО НЫНЧЕ МОДНО ГОВОРИТЬ Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 2053
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Я не интересуюсь помойными фильмами, да еще в главной роли с тобой)))
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Большое спасибо. Сейчас буду смотреть.
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Наконец-то, через неделю времени, дебил с отбитой головой и его советник такой же дебил из соевой будки дотумкали, что этот дом на Майдане на Софиевской, а не Хрещатик,19. Браво!
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Уже тошнит от новостей зи Киева. Да хоть в очко там лупитесь, Киев - столица, Украина - не один Киев. Есть огромное множество других архиважных городов и областей, от которых зависит Киев. ****** новость, над домом на Майдане сняли застройку. А какого *** её начинали? Кто начинал? Кто прекратил? На каких основаниях? Кто наказан? За чей счет производится снос? Кто такой ******** решил в столице на главной площади устроить самострой, как татары на Айпетри? Что молчит человек, которому пол жизни били в мозг? Идите ***** со своим Киевом!
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Выпиши себе "Крыжопольскую правду" или "Вечирни Горишни Плавни". Какие проблемы?
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Никаких проблем, парниша. Ты сам признася в том, что кроме киевских ты ни в ком людей не видишь. живи, живи, пока живется
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>> других архиважных городов и областей, от которых зависит Киев. <<
Данєцк? Чи Кривий ріг? Київ лише виграв якщо ти в нього не проліз.
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начнем с того, что я в твоем ****** киеве учился, у меня не было желания оставаться там. Да, он выиграл, как в 1919 году, об этом писал Булгаков, именно такое отношение к Украине, к великой стране, которое было у киевских в 1919 году и стало причиной оккупации на 70 лет. Но ты выиграл, безусловно выиграл, и столица выиграла, если ты в нее "пролез", как таракан.
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в чем в вашем истеричном спиче виноват конкретно Киев?
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Якщо треба буде редут, то ось ким можна його замінити. Насіння від синьки ского репне
Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 7715
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Отэтадааа!!! Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 8090 А у нас студентов вчера в общагу за шмотками пустили... только сначала Филатов - спаситель всем по 2,5 тыщи раздал за утрату этих вещей, а после пустили забрать! Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 1682 Боре с Виталей в мультиках сниматься надо...про Чипа и Дейла! Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 414
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вот это у мэра проблемы. видимо все остальные уже решил, раз за самострой на крыше лично взялся.
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если хто та кое где у нас порой...Впрочем шо можно было ждать от Кличко..Кого ты боишься, Виталик?
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