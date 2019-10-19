 Погибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень добрый человек. Озлобленности у него вообще не было. Он был всегда веселый, всегда придет на помощь, не знаю, такой светлый человек. Мой сын с ним дружил", - вспоминает Наталья Бесполудинова.
"Он говорит, что я пришел бороться за свою страну. Наша страна независима, и я, пожалуй, буду отстаивать ее целостность и суверенитет... Попадание снайпером. Пуля. Он был в тяжелом состоянии. Сердце его останавливалось. В тяжелом состоянии, сказали, что не дышит. Сердце его запускалось пять раз", - рассказал собрат Богдан.
Похоронили бойца на Аллее Героев военного кладбища села Чмыровка Старобельского района.
Степан Валерьевич Крыль родился 14 декабря 1992 года в селе Байдовка Старобельского района. Был сиротой, воспитывался в интернате. Работал на фермерском предприятии в родном селе. В ряды украинской армии вступил в 2015 году.
Служил старшим матросом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Планировал вскоре жениться. Погиб 16 октября около 21:00 в районе села Коминтерново Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
У бойца остались тетя и сын.
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https://lenta.ru/news/2019/10/19/tresh/
«17:53, 19 октября 2019
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам.
В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс».
По его данным, мать продавала девочку педофилам. «Этого ребенка мать всячески прятала. Дома - держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство».
Знову снайпер.
жду.....
Будем ждать такой же ответ, который получил в свою безмозглую совковую башку сепарский снайпер Денисенко по кличке "Морячок":
этот даубассовский манкурт-выродок Денисенко убил украинского гения Василя Слипака, но через 5 месяцев был тщательно выслежен снайперами-спецназовцами ВСУ и застрелен в тупую совковую башку...
плевать шо - найдите ту гадюку и убейте....
кровь за кровь...
Можно ещё и переговоры в нормандском формате провести.