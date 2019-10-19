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 Погибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине. ВИДЕО

Сегодня, 19 октября, в городе Старобельск Луганской области состоялось прощание с военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Степаном Крылем, погибшим 16 октября от пули снайпера.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очень добрый человек. Озлобленности у него вообще не было. Он был всегда веселый, всегда придет на помощь, не знаю, такой светлый человек. Мой сын с ним дружил", - вспоминает Наталья Бесполудинова.

"Он говорит, что я пришел бороться за свою страну. Наша страна независима, и я, пожалуй, буду отстаивать ее целостность и суверенитет... Попадание снайпером. Пуля. Он был в тяжелом состоянии. Сердце его останавливалось. В тяжелом состоянии, сказали, что не дышит. Сердце его запускалось пять раз", - рассказал собрат Богдан.

Похоронили бойца на Аллее Героев военного кладбища села Чмыровка Старобельского района.

Степан Валерьевич Крыль родился 14 декабря 1992 года в селе Байдовка Старобельского района. Был сиротой, воспитывался в интернате. Работал на фермерском предприятии в родном селе. В ряды украинской армии вступил в 2015 году.

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Служил старшим матросом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Планировал вскоре жениться. Погиб 16 октября около 21:00 в районе села Коминтерново Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У бойца остались тетя и сын.

Источник: https://censor.net.ua/v3154795
 
 
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Спочивай з миром, козаче. Царство НебеснеПогибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине - Цензор.НЕТ 8456
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Спочивай з миром, козаче. Царство НебеснеПогибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине - Цензор.НЕТ 8456
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ястребы войны-*******-патриоты, не ваши дети гибнут на востоке!
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Партія миру хоче привести в Україну «русскій мір»?
https://lenta.ru/news/2019/10/19/tresh/
«17:53, 19 октября 2019

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам.
В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс».
По его данным, мать продавала девочку педофилам. «Этого ребенка мать всячески прятала. Дома - держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство».
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Ну якщо артилерія мовчить то снайпери майже безкарні
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Вони вбивають чи не щодня.Де антиснайперська боротьба?
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Вечная память воину Степану, исполнившему до конца долг по защите отечества.

Будем ждать такой же ответ, который получил в свою безмозглую совковую башку сепарский снайпер Денисенко по кличке "Морячок":

этот даубассовский манкурт-выродок Денисенко убил украинского гения Василя Слипака, но через 5 месяцев был тщательно выслежен снайперами-спецназовцами ВСУ и застрелен в тупую совковую башку...
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такие вещи не прощаются... - лифт, граната в дом,
плевать шо - найдите ту гадюку и убейте....
кровь за кровь...
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надо проводить мобилизацию всех прошедших войну, а это 500 000 чел и освобождать Донбасс!!! Эти банды все побросают и побегут в РФ, когда двинутся на них пол миллионная армия и со всеми вооружениями включая авиацию! Это уже не та армия, которая была в начале и то даже той, что была вначале почти освободили, а такой армией их просто за 2 дня снесут всех, как огромной лавиной сносит все на своем пути!
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У кацапів авіація--не пара нашій.А можуть ще дикуни й бомбу атомну скинути.
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во первых РФ не пойдет воевать против пол миллионной армии потому что потери будут огромнейшие, а во вторых они понимают, что если они пойдут на это, то получат такие санкции, которые развалят РФ за 2 дня и просто будет дефолт и бунт в тылу и развал страны!
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Запад не потерпит такой конфликт в центре Европы и только РФ попробует подготовиться вступить в противостояние, как получит санкции смертельные! такие численности войск - это самый большой конфликт со второй мировой! РФ в него не вступит потому что это будет смертный приговор России. Потому Украина спокойно может мобилизовать 500 000 чел и освобождать свое!
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Украина может даже и миллионную армию сделать, как была у Украины в 1991 году! Это будет самая мощная армия в мире! Можно тоже ядерный статус вернуть, только не такой огромный, а хотя бы иметь пару ракетных шахт с ядерными ракетами и ядерную аритилерию сделать и построить самолеты для ядерного оружия! тысячи не нужно Украине. Нужно немного и хороших! Можно еще создать ядерное оружие в космосе и при надобности скинуть, куда надо!
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Можна всього до біса."Запат" заплющить очки і гендлюватиме з кривавою кацапнею.Як робив це тоді,коли Україна гинула від штучного голоду,зробленого "братьємє".
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Такую армию и 10 дней не продержим на полном снабжении. И даже 250 тыс. Братаны северные с 3-5 мест запросто зайдут на 50 км от Луцка до Мариуполя 2 тыс км границы с ними. До Киева Кантемировская танковая от границы за 2 часа управится! А от места базирования за 12 часов. Дней 5 постоят в центре---а потом спросят у нас что дальше. Стёб чуть конечно. Надо выдержать до выборов в РФ. Там напрашивается уже моментик. Другие хотят порулить. Другого выхода нет.
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США сказали, что у них есть санкции, которые уничтожат экономику РФ за 2 дня! Россия не пойдет никогда полномасштабно потому что ее уничтожат! Украина спокойно может освобождать Донбасс пол миллионной армией! РФ ты говоришь вторгнется и что дальше??? люди их ненавидят! Это бессмысленно им идти в такую атаку туда, где их не поддерживают! Или они будут создавать, как фашисты камеры смерти и пускать циклон Б???
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Может быть, Президент направит подштанцам в письменном виде просьбу: "Надо просто перестать стрелять !" ?
Можно ещё и переговоры в нормандском формате провести.
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