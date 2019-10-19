 С начала суток враг 8 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстреливал позиции ОС неподалеку от Авдеевки (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), Верхнеторецкого (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Талаковки (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции ОС у Золотого-4 (из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), а также возле Зайцево (из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия) и Крымского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

"В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

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Напомним, 18 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.